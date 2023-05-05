Украинские СМИ: ВКС РФ нанесли массированные удары по целям на контролируемых Украиной территориях

Российские вооруженные силы после 17 часов мск 5 мая начали масштабную атаку на объекты военного и энергетического назначения на территории практически всей Украины. Об этом сообщают украинские паблики и средства массовой информации.
Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Кировоградской областях, а также на территории оккупированных украинскими формированиями районов российских Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.
Примерно в 17:30 мск российские крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, сообщил ресурс «Украина.ру». Позже украинские паблики стали сообщать о взрывах. Прилеты зафиксированы в Никопольском районе Днепропетровской области, на территории оккупированных украинскими формированиями районов Херсонской области и Донбасса.
Ракетные удары наносятся самолетами стратегической авиации. Украинские СМИ пишут, что, вероятно, бомбардировщики-ракетоносцы действуют из района Каспийского моря.
Жители оккупированных ВСУ российских городов Краматорска и Славянска сообщили, что раздалась серия мощных взрывов в районах машиностроительного завода в Краматорске и завода «Зевс Керамика» в Славянске. Оба предприятия используются сейчас ВСУ в военных целях – там ремонтируют технику, хранят вооружение и боеприпасы.
Позже появилась информация о взрывах в Киеве, ее опубликовал ресурс «Украина.ру», но официального подтверждения пока не поступало.
Ранее киевская военная администрация призвала жителей украинской столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Перед этим такое же обращение сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.