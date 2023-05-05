Военное обозрение
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Украинские СМИ: ВКС РФ нанесли массированные удары по целям на контролируемых Украиной территориях

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Украинские СМИ: ВКС РФ нанесли массированные удары по целям на контролируемых Украиной территориях

Российские вооруженные силы после 17 часов мск 5 мая начали масштабную атаку на объекты военного и энергетического назначения на территории практически всей Украины. Об этом сообщают украинские паблики и средства массовой информации.


Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Кировоградской областях, а также на территории оккупированных украинскими формированиями районов российских Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Примерно в 17:30 мск российские крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, сообщил ресурс «Украина.ру». Позже украинские паблики стали сообщать о взрывах. Прилеты зафиксированы в Никопольском районе Днепропетровской области, на территории оккупированных украинскими формированиями районов Херсонской области и Донбасса.

Ракетные удары наносятся самолетами стратегической авиации. Украинские СМИ пишут, что, вероятно, бомбардировщики-ракетоносцы действуют из района Каспийского моря.

Жители оккупированных ВСУ российских городов Краматорска и Славянска сообщили, что раздалась серия мощных взрывов в районах машиностроительного завода в Краматорске и завода «Зевс Керамика» в Славянске. Оба предприятия используются сейчас ВСУ в военных целях – там ремонтируют технику, хранят вооружение и боеприпасы.

Позже появилась информация о взрывах в Киеве, ее опубликовал ресурс «Украина.ру», но официального подтверждения пока не поступало.

Ранее киевская военная администрация призвала жителей украинской столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Перед этим такое же обращение сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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8 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 17:59
    -1
    Когда пишут вот так, ни о чём, задаёшься вопросом - объявили воздушную тревогу в нескольких регионах укропии, стрельнули явно больше, чем даже полусотней ракет, а это, на минуточку, уже десятки миллионов долларов, а вот о результатах и экономической эффективности утилизации бандер как то всегда очень мало информации, по крайней мере в открытом доступе...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:02
      +3
      Так все новости с той стороны, что по пускам, что по прилетам. За инфу о прилетах у них сажают. Ну а наши не считают нужным отчитываться, начальству виднее
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:09
      +3
      А вы предлагаете бомбардировщики слать? Жизни лётчиков и самолёт стоят дороже ракет.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 18:12
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        А вы предлагаете бомбардировщики слать? Жизни лётчиков и самолёт стоят дороже ракет.

        никого не надо,хватит коношенкова.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:02
    +3
    Зныщулы традиционно 80% ракет и 60% гераней?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: alexoff
      Зныщулы традиционно 80% ракет и 60% гераней?

      Нi.Традицийно.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:07
      +3
      Та уси москальски ракеты збылы. Ага. laughing А вибухи - то кондицыонеры бахали. lol
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:10
      +1
      140% ракет и 120 гераней. Они так только умеют