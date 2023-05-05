Американское издание: Президент США собрался сменить главу Комитета начальников штабов Милли

В вооруженных силах США в ближайшее время могут произойти очень серьезные кадровые перемены. Президент США Джо Байден якобы собрался сменить председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.Генералу Марку Милли в июне исполнится 65 лет. Практически всю свою сознательную жизнь он провел на военной службе, поступив в армию в далеком 1980 году после окончания программы подготовки офицеров запаса. Милли служил в пехотных подразделениях, был заместителем командира 101-й воздушно-десантной дивизии, командиром 10-й горной дивизии. В 2015-2019 гг. Милли был начальником штаба армии, а в 2019 году возглавил Объединенный комитет начальников штабов.Таким образом, на период нахождения Милли на ключевом военном посту пришлись такие знаковые события как вывод американских войск из Афганистана, штурм Капитолия и специальная военная операция ВС РФ на Украине.Вероятно, замена Милли на другого кандидата могла бы быть связана с возрастом генерала, но не исключено, что причина – недовольство Белого дома высказываниями руководителя ОКНШ по украинскому конфликту.По информации источников американского издания, в качестве альтернативы Милли Байден и его окружение рассматривают генерала Чарльза Брауна, который в настоящее время является начальником штаба ВВС США.Браун младше Милли на четыре года, а еще он – первый афроамериканец во главе штаба военно-воздушных сил страны. До этого Браун командовал Тихоокеанскими военно-воздушными силами, воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов и ВВС Центрального командования США.Вероятно, назначение председателем комитета начальников штабов генерала, преимущественно занимавшегося военными вопросами на азиатском направлении, может продемонстрировать рост внимания Белого дома к вопросам противостояния Китаю в Тихоокеанском регионе.Но для того, чтобы Брауна утвердили председателем ОКНШ ВС США, его кандидатура должна быть одобрена Сенатом после внесения президентом. Пока Белый дом официально ничего не сообщал по данному поводу.