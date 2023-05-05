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Западные эксперты назвали главные преимущества российской армии на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ

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Западные эксперты назвали главные преимущества российской армии на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ

Глава американской компании Global Guardian Дейл Бакнер считает, что российские вооруженные силы имеют главное преимущество - превосходство в воздухе за счет мощи своей военной авиации. Об этом директор международной компании, работающей в сфере безопасности, рассказал в интервью журналу Newsweek.


По словам эксперта, авиапарк российских ВКС в 10 раз превосходит украинский по количеству боевых самолетов. В то же время, отметил специалист, только одни истребители, такие как МиГ-35, Су-35 и Су-57 способны подавить предстоящее контрнаступление ВСУ в случае задействования украинской армией множества танков и бронированных машин без надлежащего воздушного прикрытия.

Более того, полагает Бакнер, Киеву, прежде всего, необходимо усиливать свою ПВО, иначе его ждут «серьёзные неприятности».

Еще один побеседовавший с изданием эксперт, старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан, выразил мнение, что если и в дальнейшем ситуация с получением Украиной большего количества систем ПВО не прояснится, то ВКС РФ сохранят своё господство в воздухе.

Вот как прокомментировал эту ситуацию в колонке для Newsweek обозреватель журнала Брендан Коул:

Ни для кого не секрет, что ВВС России – вторые по величине в мире. Они насчитывают порядка 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, а значит, их преимущество перед ожидаемым украинским контрнаступлением очевидно


В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о сообщениях различных западных СМИ о том, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада не способны повлиять на исход этого конфликта. Как уже писала газета The New York Times, Россия по-прежнему обладает преимуществом как в авиации, так и в тяжёлом вооружении, в том числе и бронетехнике.

Отметим, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность в успехе контрнаступления ВСУ. Интересно, что сам Зеленский признался, что не может гарантировать успешность наступательной инициативы ВСУ на все 100%.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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7 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:25
    +1
    Думаю при наступлении у них одно секретное оружие это спящие террористические ячейки, а к остальным действиям наши скорее всего готовы
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:26
    +2
    Мало иметь количественное преимущество, надо еще уметь им грамотно воспользоваться.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:31
      0
      Это относится также и к авиации и тяжёлому вооружению, "в том числе и бронетехнике".
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:27
    0
    Ещё бы могла наша авиация действовать в насыщенной среде ПВО, было бы ещё лучше, а так наши не летают на бомбардировочные миссии в тыл противника.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:28
    +1
    Давайте не будем говорить кто первые кто вторые по силе в мире, хочется вернуться к ЧВК "Вагнер", а ведь его не первый раз МО швыряет, первый раз насколько помню в Сирии было, ух и злопамятный строитель оказался, только хочется и с него спросить, если он такой резкий и не только в тайге на отдыхе и биатлоне, то почему в ВС РФ воюют частные компании ? где его хваленая реформа армии ? а под Киевом, Изюмом и Харьковом он реально обделался и нечего обижаться, без "музыкантов" он бы сейчас под Белгородом окопы рыл. Наиболее боеспособным частям самое лучшее должно быть предоставлено, а он пускай на парадах гарцует.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:30
      0
      Сейчас подобные рассуждения называют "дискредитацией вооруженных сил".
      Политика, как в СССР: "помрет, а там видно будет".
  5. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 18:32
    -1
    Ждём итогов событий, там и будем делать выводы...