Ни для кого не секрет, что ВВС России – вторые по величине в мире. Они насчитывают порядка 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, а значит, их преимущество перед ожидаемым украинским контрнаступлением очевидно

Глава американской компании Global Guardian Дейл Бакнер считает, что российские вооруженные силы имеют главное преимущество - превосходство в воздухе за счет мощи своей военной авиации . Об этом директор международной компании, работающей в сфере безопасности, рассказал в интервью журналу Newsweek.По словам эксперта, авиапарк российских ВКС в 10 раз превосходит украинский по количеству боевых самолетов. В то же время, отметил специалист, только одни истребители, такие как МиГ-35, Су-35 и Су-57 способны подавить предстоящее контрнаступление ВСУ в случае задействования украинской армией множества танков и бронированных машин без надлежащего воздушного прикрытия.Более того, полагает Бакнер, Киеву, прежде всего, необходимо усиливать свою ПВО, иначе его ждут «серьёзные неприятности».Еще один побеседовавший с изданием эксперт, старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан, выразил мнение, что если и в дальнейшем ситуация с получением Украиной большего количества систем ПВО не прояснится, то ВКС РФ сохранят своё господство в воздухе.Вот как прокомментировал эту ситуацию в колонке для Newsweek обозреватель журнала Брендан Коул:В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о сообщениях различных западных СМИ о том, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада не способны повлиять на исход этого конфликта. Как уже писала газета The New York Times, Россия по-прежнему обладает преимуществом как в авиации, так и в тяжёлом вооружении, в том числе и бронетехнике.Отметим, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность в успехе контрнаступления ВСУ. Интересно, что сам Зеленский признался, что не может гарантировать успешность наступательной инициативы ВСУ на все 100%.