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Что такое тоталитаризм: в Эстонии запретили практически все мероприятия в честь Дня Победы

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Что такое тоталитаризм: в Эстонии запретили практически все мероприятия в честь Дня Победы

В Эстонии с 5 по 9 мая запретили практически все мероприятия в честь Дня Победы. «Доблестные» прибалтийские правоохранители даже разработали пошаговую инструкцию для посетителей кладбищ в эти памятные дни.

Об этом сообщает эстонский портал Postimees, ссылаясь на подполковника полиции Эстонии Елену Мирошниченко.

Прийти на кладбище, иметь с собой цветы, поклониться, развернуться и уйти

- говорится в полицейской инструкции.

При этом посетителям запрещено включать на телефонах песни, которые обычно звучат 9 мая. Их эстонские власти считают «агрессивными». Никаких флагов или символики быть не должно – разрешены только цветы.

На территории Эстонии в течение пяти майских дней запрещены любые шествия или другие массовые мероприятия, в которых есть хоть малейший намек на Россию или Советский Союз. Это может быть расценено соответствующими органами как «поддержка российской агрессии».

Соответственно, в любом общественном месте на территории страны не должны демонстрироваться флаги России и СССР, а также почему-то Донецкой и Луганской Народных Республик.

И если вы будете уличены в одном из перечисленных нарушений, никаких увещеваний и предупреждений не ждите – вас попросту оштрафуют или посадят под арест. Минимальный размер штрафа составляет 1200 евро.

Похоже, «демократическая» Эстония окончательно превратилась в наглядную иллюстрацию, демонстрирующую, что такое тоталитаризм.
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1 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:34
    0
    А как ещё должны эстонские власти действовать. Они последователи рейха! Недобитые полицаи! Че, пришло ваше время? А скажу НЕТ! Ваше время ещё придет! Закопаем внуков полицаев ,которые мечтают за дедов расквитаться