Что такое тоталитаризм: в Эстонии запретили практически все мероприятия в честь Дня Победы

Прийти на кладбище, иметь с собой цветы, поклониться, развернуться и уйти

В Эстонии с 5 по 9 мая запретили практически все мероприятия в честь Дня Победы. «Доблестные» прибалтийские правоохранители даже разработали пошаговую инструкцию для посетителей кладбищ в эти памятные дни.Об этом сообщает эстонский портал Postimees, ссылаясь на подполковника полиции Эстонии Елену Мирошниченко.- говорится в полицейской инструкции.При этом посетителям запрещено включать на телефонах песни, которые обычно звучат 9 мая. Их эстонские власти считают «агрессивными». Никаких флагов или символики быть не должно – разрешены только цветы.На территории Эстонии в течение пяти майских дней запрещены любые шествия или другие массовые мероприятия, в которых есть хоть малейший намек на Россию или Советский Союз. Это может быть расценено соответствующими органами как «поддержка российской агрессии».Соответственно, в любом общественном месте на территории страны не должны демонстрироваться флаги России и СССР, а также почему-то Донецкой и Луганской Народных Республик.И если вы будете уличены в одном из перечисленных нарушений, никаких увещеваний и предупреждений не ждите – вас попросту оштрафуют или посадят под арест. Минимальный размер штрафа составляет 1200 евро.Похоже, «демократическая» Эстония окончательно превратилась в наглядную иллюстрацию, демонстрирующую, что такое тоталитаризм.