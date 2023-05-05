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Военный эксперт из ФРГ назвал главный страх главы киевского режима после атаки БПЛА на Кремль

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Военный эксперт из ФРГ назвал главный страх главы киевского режима после атаки БПЛА на Кремль

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль украинский президент Владимир Зеленский боится лишиться поддержки со стороны стран Запада. Такое развитие событий является главным страхом киевского режима. Об этом в беседе с N-TV заявил военный аналитик из ФРГ, полковник в отставке Ральф Тиле.


Эксперт считает, что западные покровители Украины могут перестать ему доверять, если выяснят подробности об организации именно Киевом данного нападения. Тиле отмечает, что в Вашингтоне крайне обеспокоены по поводу действий украинского режима, поскольку они становятся все более опасными для существующего миропорядка.

Сама атака беспилотников на Кремль была, по словам Тиле, «уколом иголкой». Никакого практического результата она не дала. Украинские формирования, считает немецкий эксперт, еще имеют множество проблем в сфере вооружения и боевой подготовки. Но при этом киевский режим искусственно обостряет ситуацию, способствуя дальнейшей эскалации конфликта подобными провокациями.

Напомним, что в ночь на 3 мая Украина попыталась с помощью двух беспилотников атаковать московский Кремль. БПЛА были выведены из строя российскими военными, пострадавших при данном нападении нет. Интересно, что в Киеве сразу же стали открещиваться от причастности к организации данной атаки, хотя она с имиджевой точки зрения была как раз выгодна украинскому режиму.

Вероятно, что Зеленский и его окружение действительно испугались реакции со стороны западных покровителей, от которых они полностью зависимы и в военном, и в финансовом отношении. Поняв, что она может быть негативной, украинские руководители поспешили сразу же списать атаку на некое несуществующее «российское подполье».
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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25 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:53
    +8
    Аж два раза, он боится, Вашингтон вложил такие бабосы что теперь только держись. Не будет Зеленского посадют другого Петрушку, действия Запада это не изменит, а вот муть вокруг Артемовска и Запорожье меня честно напрягает, если конечно всё правда.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Вашингтон вложил такие бабосы что теперь только держись.

      Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль украинский президент Владимир Зеленский боится лишиться поддержки со стороны стран Запада.

      Может не бояться, они (запад) сами себя загнали в ловушку поощряя Украину против России.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:47
        0
        Это их... собачки сын и не важно, как его кличут, прибежит, подползёт и ботинки оближет.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:12
          0
          2-ого мая "неизвестной" ракетой был подожжен нефтяной танкер, участвующий в "нелегальной" транспортировке российской и иранской нефти.
          .
          https://riafan.ru/24029943-likvidatsiya_tenevogo_flota_ne_umeyuschii_chestno_igrat_zapad_perehodit_k_krainim_meram
          .
          Не по Киеву надо российским ракетам бить. В Киеве марионетки. Одних ликвидируешь - другие появятся.
          "Неизвестные" ракеты должны поражать газовые танкеры США. Нефтяные трогать не надо - от них потом нефтяное пятно большой вред экологии наносит. Птичек жалко.
          Вот тогда да. Ответ почувствуют кукловоды, а не куклы.
          Заодно и от "Северного Потока" привет передадим.
          Ах, да, и Медведеву с серьёзным лицом сказать на телекамеру, что это "наверняка американцы сами себя обстреляли"
          Нельзя по-честному с бандитом. Они только силу понимают
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:17
          -1
          И тем же ботинком будет придушен когда станет не нужным. hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:54
    +1
    Это чушь.Зелебобе надо бояться не Путина,а тех,кто рядом.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Зелебобе надо бояться не Путина,а тех,кто рядом.

      Ближе всего к Зеленскому, это его - продажность.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 19:37
        +3
        Цитата: Теренин
        Ближе всего к Зеленскому...

  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:58
    +4
    С немецкими военными специалистами, я перестал читать!

    В последнее время Россия пережила множество атак, от «Северного потока» до Кремля, и запланирована еще одна атака 9 мая в Москве, а именно Владимир Яценко Основатель Украинского Моно Банка. 6 апреля украинский промышленник и мультимиллионер Владимир Яценко предложил 500 тысяч евро за успешную атаку на Кремль.
    Существуют ли какие-либо меры предосторожности?

    России пора нанести ответный удар.
    возможно
    подводные кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США. Это приведет к полномасштабному хаосу в западном мире. В результате перерыва, например, поставки вооружений в Украину сильно сократятся, а то и вовсе прекратятся.
    Около 400 подводных кабелей общей протяженностью более миллиона километров обеспечивают 95 процентов интернет-трафика между Европой и США. Потеря передачи данных - и американцам становится заметно сложнее управлять своими сипаями на континенте.
    И банковская система США, как и европейская банковская система, полностью рушится.

    Вопрос в том, есть ли еще настоящие мужики с яйцами в штанах, кто может выполнить работу?
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 19:19
      +1
      Вопрос в том, есть ли еще настоящие мужики с яйцами в штанах, кто может выполнить работу?

      Видимо, их нет. В противном случае похороны Владимира Яценко уже состоялись бы. hi
    2. Андрей Андреев_2
      Андрей Андреев_2 Сегодня, 19:45
      +1
      Пора!!! Сколько можно терпилами-то быть? Становится стыдно за государство, которое способно только красные линии рисовать и озабоченности выражать!
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:21
        0
        Цитата: Андрей Андреев_2
        Пора!!! Сколько можно терпилами-то быть? Становится стыдно за государство, которое способно только красные линии рисовать и озабоченности выражать!

        ... хоть шерсти клок! hi
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:59
    -2
    Зеленский и его окружение действительно испугались реакции со стороны западных покровителей

    Очень правильное замечание. На реакцию Кремля (которой, к стати, до сих пор нет. Не считать же "реакцией" жалкий лепет Пескова) они как говорится "пилювать хотели".
    p.s. Вроде поляки грозятся потребовать репарации сначала с ФРГ, а потом с РФ. Но похоже они скоро решат начать требовать именно с России.
    Да не робей за отчизну любезную…
    Вынес достаточно русский народ,
    Вынес и эту дорогу железную
    Вынесет всё, что господь ни пошлет!
    (Н.Некрасов)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:35
      +1
      Цитата: Дилетант
      Да не робей за отчизну любезную…
      Вынес достаточно русский народ,
      Вынес и эту дорогу железную
      Вынесет всё, что господь ни пошлет!
      (Н.Некрасов)


      Знаете, зрелищем смерти, печали
      Детское сердце грешно возмущать.
      Вы бы ребенку теперь показали
      Светлую сторону…»
      (Н.Некрасов)
  5. Matsur
    Matsur Сегодня, 19:02
    +2
    Когда читаешь заголовок и сразу комментарии, ибо заранее знаешь какая чушь или "вода" написана в самой статье
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 19:21
    +2
    Je ne suis pas sur du tout que la "perte des soutiens occidentaux" soit une peur pour Zelinsky.
    Je pense au contraire que ces provocations sont faites à la demande des USA dans l’espoir qu'une réaction "musclées" de la Russie puisse devenir un prétexte à l'implication directe des USA et de l'OTAN (mais c'est quasiment la même chose l'otan étant de fait une filiale de la maison mère basée à Washington ).
    Mais n'étant ni expert (enfin si de canapé) ni colonel c'est juste une idée personnelle :-)

    Я вовсе не уверен, что "потеря западной поддержки" - это страх для Зелинского.
    Напротив, я думаю, что эти провокации совершаются по просьбе США в надежде, что "жесткая" реакция России может стать предлогом для прямого вмешательства США и НАТО (но это почти то же самое, поскольку НАТО фактически является дочерней компанией материнской компании, базирующейся в Лондоне). в Вашингтоне ).
    Но не будучи ни экспертом (ну, если с дивана), ни полковником, это просто личная идея :-)
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:27
    -1
    Германию надо разделить на 30 к усков, по моргентау.
    И польшу на 5.
    А ухрию как?
  8. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 19:38
    -1
    И хочется и колется и мамы в Фашингтоне недовольны ай-яй.
  9. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:41
    -1
    Ага, как бы что там сделалось без одобрительной визы Фашингтона?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:45
    0
    Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль украинский президент Владимир Зеленский боится лишиться поддержки со стороны стран Запада.
    . кукуевские режим будут поддерживать до... и после, с зелебобусом или без него.
    Всё, на этом прения можно и не начинать.
    Разве что, за количество ништяков можно поспорить, но это тоже не очевидно, не понятно, пока.
  11. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 19:45
    +1
    Хрень несёт,а наши СМИ цитируют,таких "экспертов" что у нас,что у пин..сов пруд пруди.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:58
    -1
    Одного он теперь боится - возвращаться на Украину.
    Интересно, ему дадут доехать до Киева или хлопнут прям на границе?!
    Ведь он нарушил негласное правило - они не трогают наших, наши не трогают их.
  13. aba
    aba Сегодня, 20:15
    +2
    Пока по красным линиям, по заявлениям главы МИДа и прочих чинуш, видно, что боятся как раз наши, что уже никогда не смогут не то что бы стоять рядом с Белыми людьми, а что им не разрешат даже стоять позади них.
  14. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 20:17
    -1
    Зелик боится кинжал в пятую точку, теперь ищет оправдания нелепые. Не нужна ему поддержка хозяев, карманы его набиты, можно валить с окраины, а покровители не пущают (( Две дороги у него - на востоке смерть ждёт и на западе прикончат.
    Ни дна ни покрышки этому кровавому клоуну. Счас гастралировать будет пока об пианину орган свой не сломает.
  15. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:20
    0
    Цитата: Rage66
    Вопрос в том, есть ли еще настоящие мужики с яйцами в штанах, кто может выполнить работу?

    Видимо, их нет. В противном случае похороны Владимира Яценко уже состоялись бы. hi


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