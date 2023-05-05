Военный эксперт из ФРГ назвал главный страх главы киевского режима после атаки БПЛА на Кремль

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль украинский президент Владимир Зеленский боится лишиться поддержки со стороны стран Запада. Такое развитие событий является главным страхом киевского режима. Об этом в беседе с N-TV заявил военный аналитик из ФРГ, полковник в отставке Ральф Тиле.
Эксперт считает, что западные покровители Украины могут перестать ему доверять, если выяснят подробности об организации именно Киевом данного нападения. Тиле отмечает, что в Вашингтоне крайне обеспокоены по поводу действий украинского режима, поскольку они становятся все более опасными для существующего миропорядка.
Сама атака беспилотников на Кремль была, по словам Тиле, «уколом иголкой». Никакого практического результата она не дала. Украинские формирования, считает немецкий эксперт, еще имеют множество проблем в сфере вооружения и боевой подготовки. Но при этом киевский режим искусственно обостряет ситуацию, способствуя дальнейшей эскалации конфликта подобными провокациями.
Напомним, что в ночь на 3 мая Украина попыталась с помощью двух беспилотников атаковать московский Кремль. БПЛА были выведены из строя российскими военными, пострадавших при данном нападении нет. Интересно, что в Киеве сразу же стали открещиваться от причастности к организации данной атаки, хотя она с имиджевой точки зрения была как раз выгодна украинскому режиму.
Вероятно, что Зеленский и его окружение действительно испугались реакции со стороны западных покровителей, от которых они полностью зависимы и в военном, и в финансовом отношении. Поняв, что она может быть негативной, украинские руководители поспешили сразу же списать атаку на некое несуществующее «российское подполье».