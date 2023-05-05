Командование ВСУ сообщило об атаках ВС РФ в районе Ивановского и Нью-Йорка

Не первый день генеральный штаб украинских вооруженных сил в своей традиционной вечерней сводке называет эпицентрами боевых действий в Донбассе Артемовск (Бахмут) и Марьинку. Именно здесь и сегодня продолжались наиболее активные боевые действия.По утверждению украинской стороны, российская армия сегодня предприняла не менее 30 атак на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе Авдеевки и продолжили уличные бои в кварталах городской застройки Марьинки.На Артемовском направлении наиболее ожесточенные бои шли в самом Артемовске, где оперируют штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер». Здесь российские подразделения продолжают оттеснять противника в западной части города, большая часть которого к настоящему времени уже контролируется штурмовыми группами ЧВК «Вагнер».Кроме того, российские вооруженные силы атаковали в направлении населенных пунктов Ивановское (Красное), Григоровка и Нью-Йорк. На данных участках фронта также отмечались ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими формированиями.По утверждению украинского командования, на остальных направлениях, включая такие направления как Купянское и Красно-Лиманское, а также Запорожское и Херсонское, никаких особых изменений в обстановке не наблюдается. Здесь основной упор и российские вооруженные силы, и их противник делают на артиллерийские обстрелы друг друга.