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Командование ВСУ сообщило об атаках ВС РФ в районе Ивановского и Нью-Йорка

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Командование ВСУ сообщило об атаках ВС РФ в районе Ивановского и Нью-Йорка

Не первый день генеральный штаб украинских вооруженных сил в своей традиционной вечерней сводке называет эпицентрами боевых действий в Донбассе Артемовск (Бахмут) и Марьинку. Именно здесь и сегодня продолжались наиболее активные боевые действия.


По утверждению украинской стороны, российская армия сегодня предприняла не менее 30 атак на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе Авдеевки и продолжили уличные бои в кварталах городской застройки Марьинки.

На Артемовском направлении наиболее ожесточенные бои шли в самом Артемовске, где оперируют штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер». Здесь российские подразделения продолжают оттеснять противника в западной части города, большая часть которого к настоящему времени уже контролируется штурмовыми группами ЧВК «Вагнер».


Кроме того, российские вооруженные силы атаковали в направлении населенных пунктов Ивановское (Красное), Григоровка и Нью-Йорк. На данных участках фронта также отмечались ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими формированиями.

По утверждению украинского командования, на остальных направлениях, включая такие направления как Купянское и Красно-Лиманское, а также Запорожское и Херсонское, никаких особых изменений в обстановке не наблюдается. Здесь основной упор и российские вооруженные силы, и их противник делают на артиллерийские обстрелы друг друга.
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20 комментариев
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  1. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:11
    -1
    Неужели там тоже Вагнер воюет? Пригожин помнится говорил, что только его бойцы наступают и только на нем весь фронт держится.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:21
      -3
      Пригожин новое видео записал.Ссылка ниже.Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал причину увольнения заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковника Михаила Мизинцева.
      Генерал-полковник Мизинцев, как говорится, от сохи, мужик редкий, генерал Генштаба, который простой мужик без каких-то супертребований. Значит, когда он стал командовать тылом, то очень прагматично подошел к боеприпасам и вооружению. Во-первых, начали ремонтироваться необходимые виды вооружения. Он поставил это на поток, сделал хорошо и качественно

      — рассказал создатель ЧВК.
      Он добавил, что после снятия Мизинцева с должности бойцы «Вагнера» стали получать лишь 30% снарядов от числа запрошенных. Подобное решение привело к тому, что санитарные потери от допустимых 10% выросли до 27% в месяц.

      https://topcor.ru/34864-prigozhin-nazval-prichinu-uvolnenija-generala-mizinceva-iz-minoborony-rf.html

      Цифры «Вагнера» до этих показателей не дотягивают, уточнил предприниматель, добавив, что вина за гибель людей по причине «снарядного голода» лежит на главе Минобороны Сергее Шойгу и начальнике Генштаба Валерии Герасимове.

      У Сталина был такой Клим Ворошилов.
      В июле 1941 года член ГКО Клим Ворошилов был назначен главнокомандующим Северо-западным направлением фронта. Западный и Юго-западный направления тогда же возглавили маршалы Тимошенко и Будённый.

      Население, услышав известные имена, восприняло эту новость с энтузиазмом,

      «Многие расценивают это назначение как поворотный пункт в развитии военных действий, – записал в те дни директор архива Академии наук Георгий Князев. – Ожидают теперь наступления наших армий на зарвавшегося и обнаглевшего врага».

      Однако реальность быстро развеяла надежды. Противник упорно рвался к Ленинграду, поэтому Ворошилова переназначали на более узкий Ленинградский фронт. Несмотря на некоторые успехи командующего, в частности, организацию народного ополчения из рабочих, вставшего на защиту Лужского рубежа, в ставке Ворошиловым были недовольны. В ситуации, когда кадровые части терпели поражение за поражением, он весьма вяло выстраивал оборону северной столицы.

      «В середине августа Сталин же не был готов мириться с некоторой отстранённостью Ворошилова и требовал чётких действий от него самого и командования фронтом», – отмечал доктор исторических наук Никита Ломагин.

      Эта ситуация сказалась и на личных отношениях Ворошилова со Сталиным. Если в начале войны Ворошилов мог «по старой памяти» обратиться к вождю словами «дорогой Коба», то теперь общение стало более формальным. Тем не менее, экс-нарком просил не забирать его в Москву, утверждая, что способен выполнить «что-либо серьёзное, ударное».

      Однако в сентябре Ворошилов допустил стратегические ошибки, едва не ставшие фатальными для Ленинграда. Самым опасным он счёл финское направление, недооценив угрозу немецкой 18-й армии. Кроме того, Ворошилов так и не смог наладить взаимодействие с 54-й армией маршала Кулика, способного поддержать защитников Ленинграда авиацией..

      14 сентября 1941 года последовала отставка Ворошилова. Больше за годы Великой Отечественной он не командовал фронтами. Сначала он выполнял задачи в качестве представителя Ставки по формированию войск. В сентябре 1942 года Ворошилов стал Главнокомандующим партизанским движением, а с 1943 по 1945 годы руководил Трофейным комитетом.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:21
      +3
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Пригожин помнится говорил, что только его бойцы наступают и только на нем весь фронт держится.

      На заявленную Вами цитату, яко-бы от Пригожина, можете дать ссылку?
      Или Вы врете.
    3. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 19:23
      -1
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Неужели там тоже Вагнер воюет? Пригожин помнится говорил, что только его бойцы наступают и только на нем весь фронт держится.

      Если топтание на месте вы называете наступлением, то не уточните, кто и где, кроме вагнеров успешно продвигается?

      А тем временем власти Запорожской области объявили о эвакуции жителей 18 прифронтовых населенных пунктов
      Всего будет организовано временное перемещение жителей из 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
      https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1869951042.html
      Помнится мне, совсем недавно подобное было и в Херсонской области.
      1. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 19:48
        0
        Во первых не объявлена, а принято решение. И эвакуация частичная (по желанию). Местная ВГА ещё ничего не объявляла. В Херсоне было совсем по другому.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:11
    0
    Сводки одна к одной, даты меняются ну и Вагнер в Артемовске продвигается а на остольном "театре" затишье или бои местного значенья.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:24
      +2
      Цитата: Ропот 55
      а на остольном "театре" затишье или бои местного значенья.

      Да, артиллерийский пинг-понг в который нас загнало НАТО.
      Здесь основной упор и российские вооруженные силы, и их противник делают на артиллерийские обстрелы друг друга.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:11
    0
    Хорошая тема-атаковали Нью-Йорк...Только амерзцы это могут принять за чистую монету.Ну,да ладно
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:14
      +1
      dmi.pris 1 hi, была в далеком 2008 хохма про Джоджию, тогда было веселее, сейчас как то не очень.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:18
        +1
        Вы верно заметили,тогда были надежды на большее..
    2. Комментарий был удален.
  4. Cronus
    Cronus Сегодня, 19:20
    -2
    Такое впечатление что Вагнеровцы отрабатывают свой долг а другие сидят и получают по 300к.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:22
    0
    Про Нью-Йорк поподробней пожалуйста... А Вашингтон в сводке не упоминался? what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:24
      0
      Раньше село называлось Новгородское.Переименовали киевские утырки после 2014..Видно то ли с головой не очень,то ли менталитет попер через анус
      1. GUSAR
        GUSAR Сегодня, 20:49
        0
        Справедливости ради, Нью-Йорк здесь название историческое, первоначальное. Вобщем один в один Бахмут-Артемовск.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:24
    -1
    Не пойму почему не можем уничтожать транспорт и тп в тылу ухрии.
    Побочного эффекта - шумихи в западной прессе.
    Так надо просто уехать на лазурный берег и владеть там своей гостиницей.
    Не мучать камни красной площади и звезды на башняхтолерантностью
  7. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 19:38
    0
    Я уж про большой Нью-Йорк подумал)))
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:40
    0
    Ну, за русский Нью-Йорк!
    У дyраков и алкоголиков всегда так. Все происходит не так, как они задумали. А Пеця выпрошенко и дyрак и алкоголик одновременно
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:20
    0
    Что есть (а может уже и была) деревня Москва знал в школе. А что есть пгт. Нью-Йорк - узнал сегодня.
    1. Crasher
      Crasher Сегодня, 20:38
      0
      Хех... В челябинской области даже Париж есть. Даже с Эйфелевой башней winked
  10. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:17
    0
    30 атак, как выглядели атаки? эффективный? 30 атак, все разрушено?