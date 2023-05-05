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Глава МИД Венгрии обвинил США в стремлении втянуть страну в «военный лагерь» украинского конфликта

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Глава МИД Венгрии обвинил США в стремлении втянуть страну в «военный лагерь» украинского конфликта

Вашингтон хочет вовлечь Венгрию в вооруженный конфликт на Украине, но венгерское правительство принадлежит к сторонникам мирного урегулирования этого кризиса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.


Руководитель венгерской дипломатии фактически вступил в полемику с послом США в Будапеште Дэвидом Прессманом. Ранее посол призвал Венгрию обратить внимание на конфликт на Украине, а не на «выдуманные проблемы». Под «выдуманными проблемами» он подразумевал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана про опасность для европейских наций, исходящую от «либерального вируса».

Сийярто ответил послу достаточно резко. Он отметил, что США стоит проявлять уважение к Венгрии и видеть в ней независимую страну, а не колонию.

Я хотел бы подчеркнуть, что посол - это посол, а не наместник

- заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия хочет мира, а не войны, и понимает, что американская администрация пытается втянуть ее в «военный лагерь» украинского конфликта. Он отметил, что большинство стран мира выступают за урегулирование конфликта мирным путем.

Во время визита в Сараево руководитель венгерской дипломатии отметил, что США ведут себя возмутительно. Например, Государственный департамент США представляет доклады о состоянии прав человека в других государствах, но информацию черпает исключительно из однобоких источников, финансируемых самим же Вашингтоном. Тем самым, он вмешивается во внутренние дела суверенных стран.

Как видим, риторика Венгрии в отношении США становится все более жесткой. Это связано со стремлением властей страны отстоять суверенное право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, руководствуясь национальными политическими и экономическими интересами, а не стремлением услужить заокеанской державе.
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6 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:33
    +1
    Очень разумные слова. Молодцы мадьяры - не прогибаются перед матрасами. good
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 19:33
    -2
    В переводе с языка дипломатии: "Какие нам будут преференции и в каком объеме?"...
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:35
    -2
    Ошибся мадьяр.
    Посол сша всегда хозяин. И наместник.
    Вступил в ес-получал дотации, праздновал 8, не 9мая.
    Получи и распишись
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:37
    +1
    Венгрия продолжает по хорошему удивлять. Может, тоже красные линии в отношениях Вашингтону чертить начнут?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:50
    +1
    Глава МИД Венгрии обвинил США в стремлении втянуть страну в «военный лагерь» украинского конфликта
    . Всё логично, все понятно, они сами за себя.
  6. Matsur
    Matsur Сегодня, 19:51
    -1
    Новость высосанная из пальца. Все на камеру кочевряжатся, а на деле все выполняют. Меньше слов, больше дела.