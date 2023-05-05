Я хотел бы подчеркнуть, что посол - это посол, а не наместник

Вашингтон хочет вовлечь Венгрию в вооруженный конфликт на Украине, но венгерское правительство принадлежит к сторонникам мирного урегулирования этого кризиса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Руководитель венгерской дипломатии фактически вступил в полемику с послом США в Будапеште Дэвидом Прессманом. Ранее посол призвал Венгрию обратить внимание на конфликт на Украине, а не на «выдуманные проблемы». Под «выдуманными проблемами» он подразумевал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана про опасность для европейских наций, исходящую от «либерального вируса».Сийярто ответил послу достаточно резко. Он отметил, что США стоит проявлять уважение к Венгрии и видеть в ней независимую страну, а не колонию.- заявил глава МИД Венгрии.Сийярто подчеркнул, что Венгрия хочет мира, а не войны, и понимает, что американская администрация пытается втянуть ее в «военный лагерь» украинского конфликта. Он отметил, что большинство стран мира выступают за урегулирование конфликта мирным путем.Во время визита в Сараево руководитель венгерской дипломатии отметил, что США ведут себя возмутительно. Например, Государственный департамент США представляет доклады о состоянии прав человека в других государствах, но информацию черпает исключительно из однобоких источников, финансируемых самим же Вашингтоном. Тем самым, он вмешивается во внутренние дела суверенных стран.Как видим, риторика Венгрии в отношении США становится все более жесткой. Это связано со стремлением властей страны отстоять суверенное право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, руководствуясь национальными политическими и экономическими интересами, а не стремлением услужить заокеанской державе.