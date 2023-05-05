Кадыров: Наши бойцы готовы занять Артемовск, если уйдет ЧВК «Вагнер»

Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику

Да, если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город