Кадыров: Наши бойцы готовы занять Артемовск, если уйдет ЧВК «Вагнер»

С обращением в адрес министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он опубликовал его текст в своем Telegram-канале.
Как подчеркивает Кадыров, ему, неравнодушному к судьбе страны человеку, неприятно слышать последние заявления куратора ЧВК «Вагнер» и еще более неприятно наблюдать отсутствие реакции руководства российского военного ведомства на эти заявления. Он отметил, что Евгений Пригожин заслуживает уважения за «неоценимый вклад» его подопечных «музыкантов» в освобождение городов Донбасса.
Глава Чеченской Республики вспомнил в своей публикации и опыт штурма Мариуполя, в котором участвовали бойцы чеченских подразделений. Тогда тоже были проблемы с дополнительным вооружением. Например, вместо пяти танков для поддержки пехоты выделили всего один. Тогда Кадырову, как он пишет, пришлось лично звонить в Москву. Проблема была решена через месяц, и не после первого звонка.
Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику
- подчеркнул Кадыров.
Также он отметил, что снимать тела павших бойцов для общественного резонанса неправильно. И призвал не делать так никогда.
Глава ЧР подчеркнул, что чеченские подразделения взаимодействовали с ЧВК «Вагнер» в Попасной, Северодонецке, Лисичанске – на самых опасных участках фронта. Далее он пообещал в случае отвода ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) заменить его в этом городе силами спецназа «Ахмат».
Да, если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город
- написал глава Чеченской Республики.
Кадыров подчеркнул, что на прибытие в Артемовск подразделениям чеченского спецназа потребуется несколько часов.