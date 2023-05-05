Военное обозрение
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Кадыров: Наши бойцы готовы занять Артемовск, если уйдет ЧВК «Вагнер»

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Кадыров: Наши бойцы готовы занять Артемовск, если уйдет ЧВК «Вагнер»

С обращением в адрес министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он опубликовал его текст в своем Telegram-канале.


Как подчеркивает Кадыров, ему, неравнодушному к судьбе страны человеку, неприятно слышать последние заявления куратора ЧВК «Вагнер» и еще более неприятно наблюдать отсутствие реакции руководства российского военного ведомства на эти заявления. Он отметил, что Евгений Пригожин заслуживает уважения за «неоценимый вклад» его подопечных «музыкантов» в освобождение городов Донбасса.

Глава Чеченской Республики вспомнил в своей публикации и опыт штурма Мариуполя, в котором участвовали бойцы чеченских подразделений. Тогда тоже были проблемы с дополнительным вооружением. Например, вместо пяти танков для поддержки пехоты выделили всего один. Тогда Кадырову, как он пишет, пришлось лично звонить в Москву. Проблема была решена через месяц, и не после первого звонка.

Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику

- подчеркнул Кадыров.

Также он отметил, что снимать тела павших бойцов для общественного резонанса неправильно. И призвал не делать так никогда.

Глава ЧР подчеркнул, что чеченские подразделения взаимодействовали с ЧВК «Вагнер» в Попасной, Северодонецке, Лисичанске – на самых опасных участках фронта. Далее он пообещал в случае отвода ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) заменить его в этом городе силами спецназа «Ахмат».

Да, если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город

- написал глава Чеченской Республики.

Кадыров подчеркнул, что на прибытие в Артемовск подразделениям чеченского спецназа потребуется несколько часов.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Рамзана Кадырова
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73 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:49
    +10
    Кадыров: Наши бойцы готовы занять Артемовск, если уйдет ЧВК «Вагнер»
    . Не вопрос, вперёд и... наступаем дальше на врага.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 19:52
      -4
      А почему ахмад не помогал раньше вагнеру? Рука об руку может еще неделю назад бахмут взяли?!
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 19:56
        +7
        Я вообще о них давным давно не слышал,думал что они в тылу полицейский функции выполняют
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 20:43
          +5
          Я вообще о них давным давно не слышал,думал что они в тылу полицейский функции выполняют
          Воюют, и не в тылу. Только не пиарятся.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 20:45
            0
            Легче натовским нацистам не станет, это точно.
            Полагаю, пленных только меньше станет.
          2. Александр Симонов_2
            Александр Симонов_2 Сегодня, 20:57
            0
            где именно? На блок-постах слышал.
        2. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 21:00
          0
          Они были на отдыхе по ротации.
          Сейчас вернулись перед украинским наступлением.
        3. Carlos Sala
          Carlos Sala Сегодня, 21:12
          0
          Чеченцы сражались на передовой во многих боях. Но здравомыслие должно восторжествовать. У Вагнера должно быть достаточно патронов.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 19:57
        -2
        А может и не нужно его брать? Например на "кадыровцев" направляют самых опытных и иностранцев! Интересно почему?
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 19:58
          +4
          И да, часто тут в статьях на ВО все как-то перевёрнуто или недоговорено. Часто из контекста вырвано, а иногда и откровенно фейки. На кого работает ВО?
          1. Адрей
            Адрей Сегодня, 21:19
            0
            Цитата: Теренин
            И да, часто тут в статьях на ВО все как-то перевёрнуто или недоговорено.

            Не вопрос. Приведите свою версию или дайте ссылку на полномасштабный формат.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:00
          +5
          Цитата: Аргон
          А может и не нужно его брать? Например на "кадыровцев" направляют самых опытных и иностранцев! Интересно почему?

          Поподробней можно данную информацию?
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:57
        +9
        У всех своя зона ответственности.
        Если они передислоцируются в Артемовск, значит их позиции надо занимать кому то другому.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:05
          +6
          Кадыров: Наши бойцы готовы занять Артемовск, если уйдет ЧВК «Вагнер»

          А, нельзя на том месте, где сейчас находятся уважаемые ахматовцы создать такой же "Бахмут-Артемовск"?
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:35
          +3
          Казалось бы вся линия БС - зона ответственности ВС РФ.
          И разбиение её на какие-то фрагменты представляется полной хренью.
      4. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 20:34
        +1
        А почему ахмад не помогал раньше вагнеру? Рука об руку может еще неделю назад бахмут взяли?!

        Кадыров не производит снаряды.
        1. aleksklo
          aleksklo Сегодня, 21:08
          +1
          "Вагнер" тоже не производит. Вообще, в ГШ, за 400 дней СВО, пора бы уже и разобраться кто и для чего их производит. Пригожин наветом не славен. Раз выступил так, значит довели уже эту ситуацию до предела.
      5. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:35
        -4
        Вагнеру всегда все помогали. Просто Пригожин сам не любит славой делиться потому и запускает легнды, что Вагнер один города берет. Это как Покрышкин которого поэскадрильи прикрывали чтоб не сбили легенду.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 20:45
          +2
          Цитата: Евгений Иванов_5
          Это как Покрышкин которого поэскадрильи прикрывали чтоб не сбили легенду.

          ИАП его прикрывал.
      6. мерцание
        мерцание Сегодня, 20:55
        +1
        А почему ахмад не помогал раньше вагнеру? Рука об руку может еще неделю назад бахмут взяли?!
        Потому что приказ выполняют! Если поступит приказ, то займут.
        Или кто то сомневается?
      7. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 21:10
        0
        Мне забавно наблюдать, как многие всерьёз воспринимают театр, устроенный Пригожиным и Кадыровым с одной стороны и Путиным и Шойгу, в лице Пескова и Конашенкова, с другой.
        Задаюсь лишь одним вопросом: вы в своей жизни ни одной книги не прочли? Ничем из истории войн и политики ни разу не интересовались?
        Особенно "доставляет" реакция с украинской стороны. Люди, которых они сами же, много лет, называли "поваром Путина" и "ханом России", устраивают свару, делают объявления о военных планах, выкладывают заказы на боеприпасы и обращаются к руководству через соцсети, чтобы уж наверняка каждая собака об этом узнала, и они ведутся.
        Всё-таки Хутор-это вечный анекдот. Только раз за разом, устраивает такое, что смеяться не хочется.
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 19:57
    +7
    Кадыров прав особенно в том , что сниматься возле тел погибших бойцов для общественного резонанса -это неправильно !
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:01
      +10
      Цитата: север 2
      Кадыров прав , и особенно в том , что сниматься возле тел погибших бойцов для общественного резонанса -это неправильно !

      Вся эта война-недовойна, тоже неправильно!
      1. север 2
        север 2 Сегодня, 20:12
        +5
        Согласен с Вами насчёт войны-недовойны. От сюда и такие "новшества" , как повлиять на кого-то или объясниться перед кем то , сьёмкой возле тел павших бойцов .
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:11
      +11
      Кадыров прав особенно в том , что сниматься возле тел погибших бойцов для общественного резонанса -это неправильно !

      Пригожин записал эмоциональное видео , он в гневе от многочисленных потерь. И не нам его судить он переживает за своих "музыкантов" и демонстрация погибших это из отчаянности . Ну не как не может он достучатся до небожителей из МО.
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 20:13
      +10
      Лучше делать вид,что потерь нет? Шойгу бодро считает убитых укров...
    4. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 20:24
      +10
      Цитата: север 2
      Кадыров прав особенно в том , что сниматься возле тел погибших бойцов для общественного резонанса -это неправильно !


      А без общественного резонанса вообще реакции не будет.... представим что 12-15 мая у Вагнеровцев закончились бы вообще боеприпасы, всякие отписки и просьбы к Генштабу/министру обороны остались бы без ответа, а в это время ВСУ артой бы перемалывала бойцов ЧВК Вагнер, пока не сделала бы своё дело.... это было бы правильно ?

      У нас просто в России, по другому не получается.... нету обратной связи от президента/высшего военного руководства/чиновников большего ранга на запросы снизу... и только когда случается общественный резонанс есть хоть какая то реакция (практически во всех громких историях за последние 20 лет!).
    5. мерцание
      мерцание Сегодня, 20:56
      +1
      Кадыров прав
      Кадыров прав потому что ВОИН, а не коммерсант.
    6. aleksklo
      aleksklo Сегодня, 21:11
      0
      Полагаю и он это понимает. Видимо иначе "до небес" было не достучаться. Его аргументы совершенно ясны и понятны.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:57
    +4
    А чем сейчас занят "Ахмат", если он готов за несколько часов Артёмовск "занять"?
    1. Простой
      Простой Сегодня, 20:10
      +2
      Не все ли равно, чем он был занят?
      Главное позиции, с таким трудом отвоеванные, займут подходящее для этого подразделение.
      ......
      Видно ЧВК "Вагнер" кто- то решил отодвинуть, но не на того напали:


      https://vk.com/shtab24
      Смотрите видео под заголовком "Новое заявление Евгения Пригожина"
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:11
      +5
      Цитата: Андрей Москвин
      А чем сейчас занят "Ахмат", если он готов за несколько часов Артёмовск "занять"?

      Я, понял из заявления Кадырова, они ищут скорейшего закусывания (соприкосновения) с противником winked
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 20:59
        0
        из заявления Кадырова
        Они не дадут фронту обрушится.
        Ведь Пригожин шантажировал МО именно этим.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:14
      +4
      А чем сейчас занят "Ахмат"

      "Ахмат" - это более 70 тысяч штыков и не все они в одночасье принимают участие в СВО .
      1. Александр Симонов_2
        Александр Симонов_2 Сегодня, 21:02
        0
        Если бы им так не давали снаряды и они несли такие потери - Кадыров бы другое говорил.
  4. сергей32
    сергей32 Сегодня, 19:59
    +10
    У нас есть единоначалие во время войны? Один грозит оставить позиции, другой их занять. Это армия или где?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:13
      +1
      Цитата: сергей32
      У нас есть единоначалие во время войны? Один грозит оставить позиции, другой их занять. Это армия или где?

      Так это говорит не об их действиях, а о бездействии армии.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 20:27
        +7
        Так это говорит не об их действиях, а о бездействии армии.

        Давайте не будем о бездействии армии. Армия не ЧВК и "тут играю, а тут не играю" поступать не может - выполняет приказы. Если бездействуют в МО или ГШ это одно, а всю армию трогать не надо. Бойцы, на передовой, делают всё возможное и невозможное. hi
        1. Александр Симонов_2
          Александр Симонов_2 Сегодня, 21:02
          0
          К бойцам вопросов нет. Вопросы к командованию.
    2. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 20:20
      +4
      Вопрос ваш в точку... Где общая координация и взаимодействие? Многое мне лично вообще непонятно... А Генштаб то, что делает? Пригожин сам по себе, Кадыров сам по себе, что ли???
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:59
        +1
        Представьте себе да. Именно так и есть. Пока на фронте будут все эти ЧВК, добробаты, клубы по интересам и прочая партизанщина и махновщина так и будет. Убрать их в тыл, а на фронте должны быть кадровые.
    3. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:03
      0
      Это к чему призывало пол страны еще месяца три назад. Махновщина, самоуправление, офицеров к стенке, генералов к стенке, национальные подразделения, дикие дивизии. Вот жрите полной ложкой.
  5. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 19:59
    +4
    И добавить-то нечего. Конечно, оно-то и понятно так сказать где-то, но тут осадок вобщем только. Словно у нас один боевой генерал и один ЧВКшный владеют обстановкой и воюют.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:03
      +2
      Естественно одни ЧВК не смогут удерживать весь фронт, но им можно выступать в медиа пространстве, а военным нет ( кроме Конашенкова конечно) да и против них, (и кстати ВДВ тоже) ВСУ выдвигают свои элитные подразделения.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:14
        +4
        Цитата: Аргон
        да и против них, (и кстати ВДВ тоже) ВСУ выдвигают свои элитные подразделения.

        А, у нашей армии есть элитные подразделения? Хотелось бы уже услышать о них.
  6. Essex62
    Essex62 Сегодня, 20:00
    +1
    Если он свой тейп положит в лобовых атаках, в Чечне расклад сил может измениться .И борцунам опять придётся договариваться, выстраивать "вертикаль".
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:16
      +2
      Цитата: Essex62
      в Чечне расклад сил может измениться .И борцунам опять придётся договариваться, выстраивать "вертикаль".

      Именно такие метаморфозы и преподносит война.

      А, у этих за этим
      Цитата: Essex62
      тейп положит в лобовых атаках
      не заржавеет. И глазом моргнуть не успеют.
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 20:01
    0
    Самое интересное впереди. При тов. Сталине весь ГШ и МО ходили бы в зелёные от знаменитого раствора. Интересно сколько частей имеют боевую устойчивость,придворные укакались еще до Харькова,а там уже обос......ь.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:09
      -1
      Хорошее определение, важное! Боевая устойчивость войск...
      Бородино

      - Да, были люди в наше время,
      Не то, что нынешнее племя:
      Богатыри - не вы!
      Плохая им досталась доля:
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      Автор: М. Ю. Лермонтов
      "
      Хотя, если вспомнить и в НАШЕ ВРЕМЯ не оскудела земля Русская, на богатырей и героев... вот только в общем, подвиг, это всегда чей то просчёт, некомпетентность, а то и предательство!
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:02
    +7
    Да уж...... Не употребляю алкоголь лет пять .Но третий день не покидает ощущение , ради сохранения "крыши" на месте, пришла пора нажраться вдрызг . И пусть потом сдохну от диабета, но хоть в своем разуме.
  9. алексеев
    алексеев Сегодня, 20:04
    +6
    Какой- то бред...
    Уйдет, придет. В годы ВОв было ли подобное возможно даже в намеке? За это сразу бы осудили и расстреляли. Жалуйся Верховному, а не журналистам, требуй разобраться если нет достаточного снабжения, ведь ты имеешь доступ.
    Если это способ развести хохла на продолжение "мясорубки", на начало " контрнаступа" именно под Артемовском, дескать нас мало и снарядов нету, то он вряд ли поведется. Разведка ориентируется не на публичные заявы.
    А с точки зрения информвойны это вода на мельницу противника.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 20:24
      +5
      Цитата: алексеев
      Какой- то бред..



      Совсем нет.
      ЧВК "Вагнер" не подчиняется напрямую МО. Нет их в штатном расписании.
      А на нет - и суда нет, как говорится это же Россия.
      Вообще то чтобы какое либо ЧВК вели такие интенсивные действия заместо регуляров - это нонсенс.
      Идея правда была хорошая -но "межвидовая грызня" эту идею сводит на "нет".
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:51
        +1
        Там даже не межвидовая грызня, а ситуация как между Красной Армией и махновцами. Махновцы были большой силой, но фактически никому не подчинялись. Хотели воевали, хотели нет. Хотели так, а хотели по-другому. Так и Вагнер. ЧВК с непонятным статусом на фронте, но требующие чтоб вся страна на них работала, а ВС их обеспечивали. Это как 300 спартанцев про которых слышали все, но все забыли о тысячах греков, боевых рабах - илотах, которые там погибли и о крепостной стене в Фермопильском проходе. Так что теперь все знают что Вагнер освобождал Украину, а армия в носу ковыряла.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:54
      -1
      Последний раз такое было в Гражданскую войну пока всех самовластных командиров к ногтю не прижали.
  10. belost79
    belost79 Сегодня, 20:05
    -1
    А зачем им в Мариуполе 5 танков надо было? Они во втором эшелоне шли, насколько помню. Лет через пять будут утверждать, что брали город в одиночку
    1. aleksr2005
      aleksr2005 Сегодня, 20:10
      +6
      Они так же активно штурмовали Марик на первых линиях. Зачем вы обесцениваете их? Так же имеют тысячи погибших, как и любой регион РФ.
  11. spirit
    spirit Сегодня, 20:13
    0
    Брехня и популизм.Если Вагнера у всех даже у противника имеют репутацию лучшей штурмовой пехоты.То"личный" Ахмат, не те добровольцы из Чечни которые на передовой а именно личная гвардия,прослыли в быту "Тикток-войсками" которых очень бережет Кадыров.И он их кинет в Бахмутскую мясорубку?Ни за что не поверю)
    1. Комментарий был удален.
  12. Григорий_Николаев
    Григорий_Николаев Сегодня, 20:14
    +5
    кто руководит армией и штабом? вопрос даже не в том кто прав и виноват, а в том что руководство главного силового ведомства страны руководит им в облаке летающего нижнего белья, это опубличенное будуарное непотребство такой подарок хохлам лучше которого не придумаешь..
  13. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 20:14
    -6
    О, самопиарщик всея Руси № 2 очнулся, видимо, решив, что пора политически капитализироваться. Похоже, ему сказали засветиться вновь с одной целью: намекнуть Пригожину, мол, уйдете - ничего, есть кому заменить. Шантажист и самопиарщик всея Руси № 1 Пригожин теперь сам оказался под шантажом с очевидным выбором. Занятный раздрай у режима среди его представителей, желающих попасть в новоявленные "герои" у народа, а после - требовать гешефта. Занятно наблюдать. Точь-в-точь ПМВ. И кто-то ещё думает, что нет разницы с ВОВ...
  14. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:21
    +1
    Логичные два вопроса:
    -а что мешает сейчас "Ахмату"взаимодействовать с "Вагнером" как
    взаимодействовали с ЧВК «Вагнер» в Попасной, Северодонецке, Лисичанске – на самых опасных участках фронта

    - если готовы зайти в Бахмут в течени 2 часов, то получается что в данный момент нет никаких конкретных нарезанных задач.
    Кто кем и чем руководит в СВО?
    Все я ушёл пытаться сохранить разум с помощью алкоголя
  15. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 20:23
    -1
    Вот так с банальной нехватки боеприпасов и начинается развал фронта, армии и страны.
    Повторяется 1917 год.
    Чё там наш престарелый дедушка в бункере?
    Проспал удар БПЛА по Кремлю - проспит и сдачу Артёмовска?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 20:25
      -1
      Цитата: AlexKruglov1976
      Вот так с банальной нехватки боеприпасов и начинается развал фронта, армии и страны

      Тпру. Где вам приснился "развал фронта", поясните?

      Цитата: AlexKruglov1976
      Чё там наш престарелый дедушка в бункере?

      Привет вашему дедушке... а что он в бункере делает, и откуда у него бункер?
    2. Простой
      Простой Сегодня, 20:34
      +2
      Вы судите из доступной и проанализированной (надеюсь) вами информации.

      Межвидовая грызня имеет место быть ( ну не прописано в Уставах взаимодействие МО с "каими-то " ЧВК "- поэтому все шьется наживую), но не так трагично.


      Цитата: AlexKruglov1976
      Проспал удар БПЛА по Кремлю - проспит и сдачу Артёмовска?

      Откуда такая уверенность в заявлениях?
  16. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:34
    +2
    Далее он пообещал в случае отвода ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) заменить его в этом городе силами спецназа «Ахмат».

    Как бы там не бравировал Кадыров, но спецназ "Ахмат" - нифига не музыканты. С такой интенсивностью боёв, что демонстрируют вагнера, им не вытянуть, тем более если ВСУ сейчас попрут со всей дури.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 21:09
      0
      Это верно. К уличным боям такой интенсивности Ахмат
      не готов. Их и ВДВ не вытягивают, поэтому их держат на флангах.
      Вагнеровцев некому заменить в городе.
  17. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 20:40
    -2
    Кстати, на каком основании этот бандит получил погоны генерал-полковника? Он что, Берлин взял? Кстати, его отца я уважал больше, тот был намного скромнее этого понтовщика. Всё же, советское воспитание...
  18. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 20:43
    0
    У Пригожина 100% есть прямой выход на Главкома. Решение таких вопросов должно занимать менее часа.
  19. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 20:47
    +2
    Пригожин кому то "перешёл дорогу" ( сказал правду ), а правду как видно в высших эшелонах ВС России не любят, вот и решили "наказать" строптивого Пригожина, не понимая одного, что наказывают они даже не себя, в первую очередь они наказывают Россию и её сыновей отдающих за Родину самое ценное что у них есть - ЖИЗНЬ.
  20. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:51
    0
    Я вспоминаю опыт чеченских подразделений в Мариуполе. Когда потребовалось пять танков от Минобороны для поддержки пехоты, нам смогли выделить только один, боевой расчет которого покинул машину в первом же бою. Танкистов тогда пришлось успокаивать, настраивать на бой и заново сажать в боевую машину, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну позицию азовских сатанистов. Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских пушек. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили.

    мда у нас че блин происходит ??????????????
  21. север 2
    север 2 Сегодня, 20:54
    +2
    Может я только один не понимаю , но ведь такую ЧВК с артиллерией , танкам мог создать только человек которому полностью доверял Путин и которому особое добро на это дал Путин .А ещё более важное добро от Путина руководство "музыкантов" получило для боевых действий на территории России . И тут доверительнейший человек Путина должен клянчит
    снарядов для своих бойцов , хотя ,по слухам , на складах в зоне фронтов , у МО снаряды есть .
    Что творится там , трудно понять
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 21:16
      0
      только человек которому полностью доверял Путин и которому особое добро на это дал Путин

      В общем возможно 3 вареаннта. 1-Это очень ХПП .
      2 -Доверял, доверял и перестал.
      3- И самый хреновый- доверие ВВП перестало давать плоды
  22. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:05
    0
    Сначала истребители, потом вертолеты, потом артиллерия
    после этого
    Тактика Голиафа
    Опять сделать из Т54 Голиафа. Т54 набит взрывчаткой и фашистов нет! они будут бегать как кролики. Автономное вождение это уже не колдовство. экономит патроны и приносит меньше потерь в российских подразделения.
  23. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 21:09
    0
    Цитата: север 2
    Кадыров прав , и особенно в том , что сниматься возле тел погибших бойцов

    Снимаются - ДЛЯ ТОГО, чтобы не допустить этого в будущем
    и ПОТОМУ, что все другие способы решения - не работают.