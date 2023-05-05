Врио главы Запорожской области рассказал об эвакуации жителей прифронтовых городов и сел региона

В Запорожской области начались мероприятия по эвакуации населения тех городов и сел, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».
По словам руководителя, речь идет о тех населенных пунктах, которые расположены в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Их жителей будут временно вывозить в южные районы Запорожской области.
Евгений Балицкий перечислил населенные пункты, жителей которых уже начали эвакуировать. Всего таких населенных пунктов 18, среди них Пологи, Энергодар, Каменка, Васильевка, Куйбышево и ряд других.
В интервью «Соловьев Live» Балицкий подчеркнул, что эвакуируемых везут в сторону Бердянска. Там их разместят в домах отдыха. Такая мера необходима для обеспечения их безопасности.
Также Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы. Вероятно, именно по этим причинам и проводятся эвакуационные мероприятия. Ведь Запорожское направление является одним из наиболее вероятных для украинского контрнаступления, о чем раньше неоднократно заявляли как российские власти региона, так и многие западные и российские военные аналитики.
Напомним, что с осени 2022 года Запорожская область является субъектом Российской Федерации в соответствии с волеизъявлением ее жителей на референдуме. Но часть региона, включая областной центр город Запорожье, до сих пор оккупирована украинскими формированиями, поэтому временно административным центром российской области является город Мелитополь.