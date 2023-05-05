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Врио главы Запорожской области рассказал об эвакуации жителей прифронтовых городов и сел региона

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Врио главы Запорожской области рассказал об эвакуации жителей прифронтовых городов и сел региона

В Запорожской области начались мероприятия по эвакуации населения тех городов и сел, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».


По словам руководителя, речь идет о тех населенных пунктах, которые расположены в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Их жителей будут временно вывозить в южные районы Запорожской области.

Евгений Балицкий перечислил населенные пункты, жителей которых уже начали эвакуировать. Всего таких населенных пунктов 18, среди них Пологи, Энергодар, Каменка, Васильевка, Куйбышево и ряд других.

В интервью «Соловьев Live» Балицкий подчеркнул, что эвакуируемых везут в сторону Бердянска. Там их разместят в домах отдыха. Такая мера необходима для обеспечения их безопасности.

Также Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы. Вероятно, именно по этим причинам и проводятся эвакуационные мероприятия. Ведь Запорожское направление является одним из наиболее вероятных для украинского контрнаступления, о чем раньше неоднократно заявляли как российские власти региона, так и многие западные и российские военные аналитики.

Напомним, что с осени 2022 года Запорожская область является субъектом Российской Федерации в соответствии с волеизъявлением ее жителей на референдуме. Но часть региона, включая областной центр город Запорожье, до сих пор оккупирована украинскими формированиями, поэтому временно административным центром российской области является город Мелитополь.
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27 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:01
    +6
    Меня терзают смутные сомнения, у Шпака магнитофон, у посла медальонн. (С). А жителей Курской, Белгородской, Брянской.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:03
      +6
      В Запорожской области начались мероприятия по эвакуации населения тех городов и сел, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

      На месте виднее. Удачной эвакуации.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:20
        +6
        Людей надо спасать из зоны боевых действий.Что бы там дальше не происходило
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 21:02
        +1
        И так - до Владивостока.
        Хорошо идёт наша Странная Военная Операция!
  2. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 20:03
    +5
    Что повторение пройденного? Продолжение сериала перегрупировка?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:05
      +5
      Нет. Вспомните вначале вывозили из лднр и началось. Это означает, что скоро начнется
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 20:34
        +6
        Цитата: Аргон
        Вспомните вначале вывозили из лднр и началось....


        Главное, чтобы не как в Херсоне...там тоже вывозились, но результат иной. Так что, хочется надеется что это просто забота о население и подготовка к наступлению противника, а не подготовка к началу "перегруппировки на Запорожском направлении".
        1. guest
          guest Сегодня, 21:13
          +2
          Цитата: Aleksandr21
          Главное, чтобы не как в Херсоне...

          У меня тоже сразу эта ассоциация возникла.
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 20:12
    +1
    Как все и говорили, главное направление удара укропов по велению их хозяев будет в Запорожской и Херсонской областях, в сторону Крыма
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 20:31
      +4
      Крым , это главная задача-мечта хозяев Зеленского . И майдан был организован , в первую очередь,для того , чтобы Россию выдавить из Крыма ,из Севастополя. Просто тогда американцы не просчитали и не доразведывали , что Путин ТОГДА сможет быть таким решительным и заранее подготовившимся .
      Даже турки в Стамбуле ахнули , что же мы на Америку надеялись и доверялись , а она без единого выстрела профукала такой плацдарм . Крым , это главная задача и сейчас для хозяев Зеленского .
    2. МДП
      МДП Сегодня, 21:04
      0
      Именно будем удар на Крым. На Белгород не пойдут. Там другие ставки и совсем другие правила игры будут. А ситуация что сегодня, выгодна США. И планы игоы у них построены по этой ситуации. Ломать правила или создавать условия для измения хода их плана они не будут. Так что будут бить к Азовскому морю. Дальше удары по транспортному горлышку в виде переправ в Керчи и по мосту. И как итог отход наш с Крыма. Вот и весь план. Именно на Перекоп наступать нет смысла. Отрезать коммуникации и затягивать конфликт. И пойдут они реально с серьезными силами. Десятки тысяч боевиков и с техникой не меньше пары сотен. Основные силы думаю держат далеко от фронта и распределены по малым группировкам. Вводить их будут уже когда прорвут нашу оборону. Именно из глубины в горлышло прорыва. Для расширения и дальнейшего продвижения. Прорывать будут теми силами, что сейчас на фронте. И не важно что они все погибнут при прорыве нашей обороны. Резервы именно пойдут дальше
      1. МДП
        МДП Сегодня, 21:08
        0
        Надеюсь у нас там подготовлены хорошие подвижные резервы, которыми будем пытаться расколоть клин. Думаю они есть, поэтому вокруг тех малых населенных пунктов создана круговая оборона. Самое главное не дать им расширить наступление. Держать фланги и сжимать. Тогда и авиация наша сможет легко работать
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 20:18
    -1
    Повторяем "непростые решения" Суровикина с Херсоном осенью 2022 года?
    Зачем тогда вообще проводили референдум и присоединяли все эти области к РФ?
    А что завтра?
    Объявят эвакуацию из Крыма, Севастополя, ЛНР и ДНР?
    Короче к лету 2023 года будет всем совершенно ясно - без мобилизации экономики и населения РФ эту войну мы точно проиграем.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 20:22
      -8
      Эвакуацию объявила украинская сторона.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 20:25
        +5
        "речь идет о тех населенных пунктах, которые расположены в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Их жителей будут временно вывозить в южные районы Запорожской области."

        Украинская сторона будет эвакуировать народ в Бердянск?
        Вы не знаете географию.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 20:29
          0
          Пардон, невнимательно прочитал. Не надо про географию.
  5. donavi49
    donavi49 Сегодня, 20:28
    +4
    Вот наглядно откуда эвакуация. В целом по всему направлению + АЭС
    1. Простой
      Простой Сегодня, 20:41
      0
      Вообще-то эвакуация напрашивалась еще месяц назад, а сейчас данное мероприятие, образно, под ногами у военных будет путаться.
    2. МДП
      МДП Сегодня, 21:14
      +1
      Думаю бить будут основной удар в квадрате Мелитополь-Орехов-Гуляйполе-Бердянск. Именно место удара этого года. Не на Белгород и не в Крым и не на Донецк. В этом квадрате одновременно закидывая ДРГ по Днепру
  6. Комментарий был удален.
  7. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 20:33
    0
    Всё-таки полезно не быть невежей-обывателем и знать историю на глубину веков. Отвыкаешь чему-либо удивляться. Ведь что-либо подобное могло уже и быть до нас...
  8. Brain_
    Brain_ Сегодня, 20:38
    +1
    Воющие про то, что эвакуацию начали.
    А что, теперь в прифронтовых городах оставлять население?
    Там сейчас мясорубка пойдёт. Если не эвакуировать людей, то потом будет гора трупов из мирного населения.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 20:44
      +2
      Стройку перинатального центра в Донецке что-то не останавливают, а ведь он в прифронтовой зоне, под ежедневными обстрелами. Ждем, когда рожениц будем в могилы закапывать, перед этим обвинив во всем проклятую киевскую хунту? P.S. Минусуют, понятное дело, боевые "ура-патриоты", желающие лично увидеть разбомбленный центр и могилы где-то рядом. Я прав?..
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 20:55
    0
    Серьезную, настоящую линию обороны создали
    вокруг Мариуполя. И на крымских перешейках.
    Так видно из спутниковых снимков.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 21:08
      +3
      Круче чем линия Мажино, линия Зигфрида и линия Сталина?
      И она также поможет нам, как линия Мажино в 1940 году помогла французам?
      Может нужно вспомнить знаменитое изречение Наполеона Бонапарта:
      "сидящие в крепости всегда проигрывают"?
      Ещё никто в истории человечества никогда не выигрывал войны обороной - отсидеться в обороне до нового тухлого договорняка с нацистами больше не удастся.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 20:57
    +2
    Вообще ребята, скажу вам всем честно как Пригожин и мне до лампочки, что вы обо мне подумаете и напишете:

    Или мы проводим нормальную мобилизацию экономики, населения, госаппарата, СМИ на войну и Верховный прекращает это (не могу подобрать цензурное слово) с зерновыми сделками, гуманитарными коридорами, аммиакопроводами, жестами доброй воли, перегрупировками, выступает публично и говорит: "ни шагу назад! Всё - для фронта, всё - для победы!", мы применяем любые доступные нам в текущий момент виды оружия и стираем в пыль всю Украину со всей её инфраструктурой, невзирая ни на какие потери её полоумного населения,

    Либо мы признаем поражение, подписываем капитуляцию, отводим войска РФ на границу 2013 года, сдаём Путина как Милошевича в Гаагу вместе с Шойгу, Герасимовым, Суровикиным и прочими генералами, сенаторами, депутатами, министрами, выплачиваем Украине многомиллиардные репарации за ущерб, получаем Майдан в Москве и новую революцию в РФ, падение нынешней импотентной власти.

    Время сидения сразу на нескольких стульях для власти РФ прошло. Пора принимать одно из двух решений.
    1. Антон Лимонов
      Антон Лимонов Сегодня, 21:17
      +1
      Ты меньше месяца тут зареган, а только в одной этой теме 5 раз крикнул что все пропало, это ты так сильно за нас переживаешь?
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:01
    +1
    наступление началось уже получается ?