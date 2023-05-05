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Польша собралась разместить обещанные США боевые вертолеты Apache на восточной границе

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Польша собралась разместить обещанные США боевые вертолеты Apache на восточной границе

США собираются предоставить Польше военные вертолеты Apache. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который ранее провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.


Как отметил Блащак, Варшава разместит обещанные США боевые вертолеты Apache на восточных границах. Это потребуется для того, чтобы закрыть т.н. «Брестские ворота», отметил польский военный министр.

По словам главы польского военного ведомства, американская армия предоставляет вертолеты из своих собственных запасов, еще до того, как будет подписан официальный контракт на их приобретение для польских вооруженных сил.

Министр национальной обороны Польши рассказал, что Войско Польское получит восемь вертолетов данного типа. Они будут переданы в 18-ю механизированную Железную дивизию Войска Польского имени генерала Тадеуша Бека, дислоцирующуюся на востоке страны. Бригады этой дивизии размещаются в Весёле под Варшавой, в Люблине, Жешуве, а штаб находится в Седльце.

Блащак отметил, что спустя несколько недель польские военные летчики уже приступят к подготовке под руководством американских инструкторов. Как только военнослужащие пройдут необходимое обучение, польская армия получит вертолеты Apache.

Однако в этом году, считает Блащак, передача вертолетов все же вряд ли состоится. Дело в том, что летчиков еще не успеют подготовить за оставшееся время, поэтому наиболее вероятна передача воздушных машин уже в следующем, 2024 году.

Как мы видим, США продолжают накачивать Польшу вооружениями. Вероятно, Варшава, по расчетам Вашингтона, должна сменить ФРГ в роли главного европейского военно-политического партнера на восточном фланге НАТО. Если произойдет конфликт с Россией, Польше предстоит принять в нем самое активное участие.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tech. Sgt. Andy Dunaway
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6 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 20:39
    +1
    Польша - овечка на заклание, её америкосам вовсе не жалко. Если конечно у них есть это чувство.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:41
    0
    Цитата: marchcat
    Польша - овечка на заклание, её америкосам вовсе не жалко. Если конечно у них есть это чувство.

    И кто ее колоть должен? Снова вагнера?
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 21:19
      0
      Цитата: Buyan
      Цитата: marchcat
      Польша - овечка на заклание, её америкосам вовсе не жалко. Если конечно у них есть это чувство.

      И кто ее колоть должен? Снова вагнера?

      Какие вагнера? ЯО для них точно никто не пожалеет. И весь этот металл из матрасни, Ю.Кореи, неметчины, просто им не поможет.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:47
    -1
    Мы кажется не в ту сторону воюем с США, на западной стороне дичающие и бряцающие оружием европейцы, а на востоке только океан мешает
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:57
    +1
    Если произойдет конфликт с Россией, Польше предстоит принять в нем самое активное участие.

    Если сможет...По словам генералитета с Польшей никто рассусоливать не будет...Эта шавка огребёт сполна все возможности ВС РФ начиная от систем РЭБ и кончая ТЯО. Это практически предрешено. Именно Польша и GB подходят на роль стран, на которых можно показать, что будет ожидать остальных «членов» и «кружков» НАТО, если они не успокоятся.
    А для начала пора разорвать с этой страной дипломатические отношения и вывезти всех российских граждан домой.
  5. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 21:11
    0
    Видимо, и это часть хитрого плана по выдворению американских вооружений из Восточной Европы...