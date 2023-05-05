Польша собралась разместить обещанные США боевые вертолеты Apache на восточной границе

США собираются предоставить Польше военные вертолеты Apache. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который ранее провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.Как отметил Блащак, Варшава разместит обещанные США боевые вертолеты Apache на восточных границах. Это потребуется для того, чтобы закрыть т.н. «Брестские ворота», отметил польский военный министр.По словам главы польского военного ведомства, американская армия предоставляет вертолеты из своих собственных запасов, еще до того, как будет подписан официальный контракт на их приобретение для польских вооруженных сил.Министр национальной обороны Польши рассказал, что Войско Польское получит восемь вертолетов данного типа. Они будут переданы в 18-ю механизированную Железную дивизию Войска Польского имени генерала Тадеуша Бека, дислоцирующуюся на востоке страны. Бригады этой дивизии размещаются в Весёле под Варшавой, в Люблине, Жешуве, а штаб находится в Седльце.Блащак отметил, что спустя несколько недель польские военные летчики уже приступят к подготовке под руководством американских инструкторов. Как только военнослужащие пройдут необходимое обучение, польская армия получит вертолеты Apache.Однако в этом году, считает Блащак, передача вертолетов все же вряд ли состоится. Дело в том, что летчиков еще не успеют подготовить за оставшееся время, поэтому наиболее вероятна передача воздушных машин уже в следующем, 2024 году.Как мы видим, США продолжают накачивать Польшу вооружениями. Вероятно, Варшава, по расчетам Вашингтона, должна сменить ФРГ в роли главного европейского военно-политического партнера на восточном фланге НАТО. Если произойдет конфликт с Россией, Польше предстоит принять в нем самое активное участие.