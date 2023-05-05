Израильский концерн сообщил о создании новой беспилотной подводной лодки

Субмарина также оснащена гидроакустическими средствами, с помощью которых удаётся обнаружить как беспилотные подводные лодки, так и те, что управляются человеком

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) рассказал о строительстве новой беспилотной подводной лодки под названием The BlueWhale, предназначенной для ведения подводной разведкиДлина субмарины – почти 11 м, диаметр составляет более 1 м. Эта подлодка водоизмещением в 5,5 тыс тонн может вместить в себя 12-метровые грузовые контейнеры для их транспортировки по земле, морю или воздуху.The BlueWhale развивает скорость до 7 узлов и, работая на электродвигателе, может находиться под водой от двух до четырёх недель. Как уточнили в израильской компании, зависит это, прежде всего, от миссии, которую она выполняет.Дальность плавания подводной лодки при её средней скорости в 7 узлов составляет более 1,6 тыс морских миль (2,5 тыс. км).Основные задачи, которые выполняет подводная лодка, заключаются в обнаружении других субмарин и сборе данных акустической разведки благодаря использованию радаров и технологии оптоэлектронных приборов. Помимо этого, подлодка оборудована выдвижным устройством и телескопом, обеспечивающими обьнаружение морских и прибрежных целей.- утверждается в заявлении компании-производителя.Вместе с тем, как утверждают в компании, акустическая разведка, проводимая подлодкой, позволяет обнаружить даже морские мины, находящиеся на самом дне моря. Весь этот сбор данных, как уточнили в израильской фирме, проводится в режиме реального времени, и лишь затем все эти сведения передаются командным пунктам, как на море, так и на суше.