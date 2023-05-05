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Израильский концерн сообщил о создании новой беспилотной подводной лодки

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Израильский концерн сообщил о создании новой беспилотной подводной лодки

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) рассказал о строительстве новой беспилотной подводной лодки под названием The BlueWhale, предназначенной для ведения подводной разведки


Длина субмарины – почти 11 м, диаметр составляет более 1 м. Эта подлодка водоизмещением в 5,5 тыс тонн может вместить в себя 12-метровые грузовые контейнеры для их транспортировки по земле, морю или воздуху.

The BlueWhale развивает скорость до 7 узлов и, работая на электродвигателе, может находиться под водой от двух до четырёх недель. Как уточнили в израильской компании, зависит это, прежде всего, от миссии, которую она выполняет.

Дальность плавания подводной лодки при её средней скорости в 7 узлов составляет более 1,6 тыс морских миль (2,5 тыс. км).

Основные задачи, которые выполняет подводная лодка, заключаются в обнаружении других субмарин и сборе данных акустической разведки благодаря использованию радаров и технологии оптоэлектронных приборов. Помимо этого, подлодка оборудована выдвижным устройством и телескопом, обеспечивающими обьнаружение морских и прибрежных целей.

Субмарина также оснащена гидроакустическими средствами, с помощью которых удаётся обнаружить как беспилотные подводные лодки, так и те, что управляются человеком

- утверждается в заявлении компании-производителя.

Вместе с тем, как утверждают в компании, акустическая разведка, проводимая подлодкой, позволяет обнаружить даже морские мины, находящиеся на самом дне моря. Весь этот сбор данных, как уточнили в израильской фирме, проводится в режиме реального времени, и лишь затем все эти сведения передаются командным пунктам, как на море, так и на суше.
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7 комментариев
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  1. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 20:59
    +1
    Такими темпами скоро роботы и будут воевать. И у кого их будет больше и у кого они будут умнее и мощнее, то и будет диктовать свою волю остальным государствам. Нам тоже нужно эту тему развивать активнее. Мы никого завоевывать за океаном не собираемся, а свои берега охранять такие аппараты самое то.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 21:06
      +1
      Для создания роботов, а не макетов, у нас не хватает самой малости - развитой и конкурентной элементной базы...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 21:24
        0
        11 метровая подводная лодка водоизмещением 5,5 тысяч тонн fellow может вместить 12 метровые контейнеры и транспортировать их по земле и воздуху. laughing lol wassat
        Что за бред? Подводная лодка в степях Украины? fool
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 21:07
    -1
    Основные задачи, которые выполняет подводная лодка, заключаются в обнаружении других субмарин и сборе данных акустической разведки благодаря использованию радаров и технологии оптоэлектронных приборов.

    Мы уже поняли, что основные задачи по созданию новых систем вооружения ставятся Израилю только для того, чтобы вызвать раздражение соседей. Поставки вооружения нацистам Украины должны были поставить крест на всех отношениях с этой страной...
    Иногда мне кажется, что они обосновались на земле только для того, чтобы терроризировать мировое сообщество близостью к святым местам...
    Американские сателлиты...
    * * *
    Не забудьте предложить Украине свои изобретения, чтобы было вам «щастье»...
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:08
    +2
    "Длина субмарины – почти 11 м, диаметр составляет более 1 м. Эта подлодка водоизмещением в 5,5 тыс тонн может вместить в себя 12-метровые грузовые контейнеры"
    Что за бред я сейчас прочитал? Вычитка собственной статьи перед публикацией стала ненужной? Это наглядный пример- куда катится ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, как вид.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:15
      0
      Длина субмарины – почти 11 м, диаметр составляет более 1 м. Эта подлодка водоизмещением в 5,5 тыс тонн

      Чукча не читатель, чукча писатель. У него всё может быть. Тем более, автор анонимный
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:17
    0
    Длина субмарины – почти 11 м, диаметр составляет более 1 м. Эта подлодка водоизмещением в 5,5 тыс тонн может вместить в себя 12-метровые грузовые контейнеры для их транспортировки по земле, морю или воздуху.
    Это как 12 метровые грузовые контейнеры в лодку длиной 11 метров? Нужна пояснительная команда. Объясните пожалуйста кто в курсе.