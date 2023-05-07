Крылатая ракета с функциями барражирующего боеприпаса: Bayraktar Kemankeş

Презентация ракеты Bayraktar Kemankeş, 27 апреля 2023 г.
Турецкая компания Baykar Tech продолжает развивать направление беспилотных авиационных комплексов с разведывательными и ударными возможностями. Несколько дней назад она впервые представила новую разработку в этой области – легкую малогабаритную крылатую ракету «воздух-земля» Bayraktar Kemankeş. Характеристики этого изделия определены с учетом будущего использования на разных носителях, в т.ч. на существующих БПЛА серии «Байрактар».
Первый показ
В конце апреля в Стамбуле проходила военно-техническая выставка Teknofest-2023, в ходе которой турецкая промышленность показала свои новые разработки разного рода. Одним из главных участников мероприятия стала компания Baykar Tech, занимающаяся созданием БПЛА и сопутствующей продукции.
27 апреля «Байкар Тек» провела официальную презентацию своей новой разработки – крылатой ракеты Bayraktar Kemankeş («Кеманкеш» – лучник османской армии). Представители компании-разработчика раскрыли основные особенности проекта. Кроме того, показали полноразмерные макеты изделия. Один из них демонстрировался самостоятельно, а второй подвесили на пилон БПЛА Bayraktar TB2.
По данным разработчика, ракета уже прошла стадию проектирования и уже добралась до предварительных испытаний. В ближайшие один-два месяца начнутся летные испытания. Сначала проведут бросковые пуски, а затем будут выполняться полноценные полеты с включением двигателя и отработкой средств наведения.
Ракета в полетной конфигурации
Компания-разработчик планирует провести все оставшиеся мероприятия в кратчайшие сроки. Уже в следующем 2024 г. изделие «Кеманкеш» собираются довести до серии и, вероятно, до поставок заказчикам. Кто может приобрести такое оружие, пока не уточняется. Вероятно, потенциальные покупатели только сейчас узнали о новой ракете и не могли подать заявки ранее.
На данный момент Kemankeş рассматривается только как авиационное средство поражения, предназначенное для широкого круга носителей. Однако уже ведутся работы по дальнейшему развитию проекта. Планируется создание модификации для наземных платформ. Также разрабатываются более тяжелые варианты ракеты с иными боевыми качествами.
На стыке классов
Как следует из опубликованных данных, при разработке проекта Kemankeş компания Baykar учла опыт применения современных авиационных комплексов и ударных средств в целом. Была предложена и реализована любопытная концепция боеприпаса, объединяющего в себе основные качества крылатых ракет и барражирующих боеприпасов. Так, «Лучник» может сразу лететь к намеченной цели и поражать ее, как ракета. Кроме того, возможен выход в заданный район с последующим барражированием и поиском цели, как это делают беспилотники-камикадзе.
С точки зрения конструкции изделие «Кеманкеш» представляет собой малогабаритную крылатую ракету малой массы. Она построена в корпусе большого удлинения с поперечным сечением, близким к квадратному. В носовой части предусмотрен крупный прозрачный сферический обтекатель для головки самонаведения. В центре помещено низкорасположенное крыло, раскрываемое после сброса. Хвостовая часть получила Х-образные рули и несколько стабилизаторов.
Общая длина такой ракеты составляет 1,73 м. Высота с учетом оперения – 400 мм. Размах разложенных плоскостей – 1,25 м. Максимальная масса заявлена на уровне 30 кг. Из них 6 кг приходится на полезную нагрузку.
Для получения достаточных летных характеристик ракета оснащена малоразмерным короткоресурсным турбореактивным двигателем. Его воздухозаборники помещены в хвостовой части бортов ракеты, а сопло выведено на хвостовой срез. С помощью ТРД планируют получить максимальную скорость 720 км/ч. Крейсерская, необходимая для длительного поиска целей, будет вдвое ниже. Изделие будет применяться с высот не менее 5,5 км. Дальность полета при экономии топлива превысит 200 км. Продолжительность – до 1 ч.
Ракета Bayraktar Kemankeş оснащена электронно-оптической головкой самонаведения и средствами дистанционного управления. В составе ГСН использована видеокамера с оптическим увеличением 36х и двухплоскостным стабилизатором. Камера расположена на подвижной установке с большими углами наведения в двух плоскостях. Также ГСН имеет собственный лазерный дальномер.
По двустороннему радиоканалу картинка от камеры будет передаваться пилоту самолета-носителя или оператору БПЛА. Оператор имеет возможность дистанционно управлять полетом ракеты. Он может самостоятельно привести изделие прямо в цель, как беспилотник-камикадзе, либо взять мишень на автоматическое сопровождение с дальнейшей работой ГСН. Существующие средства связи позволяют ракете удалиться на 50 км от носителя, оператора или ретранслятора. В дальнейшем радиус действия собираются удвоить.
По данным разработчика, ракета несет полезную нагрузку массой 6 кг – вероятно, имеется в виду боевая часть без учета иных средств. Тип БЧ не уточняется. Это может быть осколочно-фугасный или кумулятивно-осколочный заряд. Он должен размещаться в центральной части ракеты, за ГСН и вблизи центра масс.
Потенциальные носители
От других крылатых ракет «воздух-поверхность» с близкими летными характеристиками новая турецкая Bayraktar Kemankeş отличается меньшими размерами и массой. Такие результаты удалось получить за счет перехода на ТРД, а также при помощи разумного сокращения размеров и массы конструкции.
Ракета «Кеманкеш» весит всего 30 кг, что позволит использовать ее как на самолетах, так и на БПЛА. В качестве будущих носителей Baykar Tech упоминает беспилотники собственной разработки. Так, Bayraktar TB2 сможет нести четыре ракеты, по одной на каждом пилоне. Более крупный TB3 должен нести шесть таких изделий, а Akıncı – до восьми. Во всех случаях будет использована лишь часть максимальной грузоподъемности.
Оператор использует оптико-электронную ГСН
Следует напомнить, что к настоящему времени на вооружение приняты лишь два БПЛА из перечисленных. TB2 активно эксплуатируется в Турции и поставляется за рубеж, а Akıncı лишь недавно пошел в серию. Изделие TB3 пока не прошло испытания, но ожидается, что оно поступит на вооружение к моменту появления серийных «Лучников».
Идеи и их реализация
Проект Bayraktar Kemankeş создан на основе оригинальной и любопытной концепции. В ближайшее время компании-разработчику предстоит провести всесторонние испытания и определить, соответствует ли готовое изделие предложенным идеям и ожиданиям. Тем не менее, уже сейчас можно оценить основные решения проекта.
По сути, главной целью проекта «Кеманкеш» является создание нового образца управляемого вооружения для БПЛА серии «Байрактар». Новая ракета должна будет дополнить существующие образцы и расширить боевые возможности беспилотников от Baykar Tech. Такая задача уже частично решена и предстоит продолжать работы.
«Лучник» отличается относительно малой массой и габаритами. За счет этого обеспечена совместимость с беспилотными платформами среднего класса. В то же время, облегченная конструкция имеет ограниченный запас топлива и способна нести только 6-кг БЧ с ограниченным могуществом. Возможно, параметры боевой части удастся улучшить в следующих проектах – но за счет увеличения ракеты и сопутствующих ограничений.
БПЛА Bayraktar TB2 с современным вооружением. На пилоне слева - ракета "Кеманкеш"
Повышенные параметры дальности и продолжительности полета удалось получить за счет малогабаритного ТРД. Однако такая силовая установка ограничивает крейсерскую и максимальную скорость в сравнении с другими типами двигателя. Кроме того, пока неясно, какими будут реальные характеристики выбранного двигателя, и покажет ли он расчетную надежность.
Большой интерес представляет наличие двух режимов наведения. Ракета может сама лететь к назначенной цели или до последнего момента управляться оператором. Такая комбинация качеств ракеты и барражирующего боеприпаса должна сделать изделие «Кеманкеш» более гибким ударным средством. Впрочем, такое наведение требует устойчивой радиосвязи. Это ограничивает радиус боевого применения, а также делает комплекс уязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.
Накануне испытаний
В рамках проекта Bayraktar Kemankeş компания Baykar Tech предложила и реализовала любопытную концепцию управляемого боеприпаса для разных воздушных платформ, в т.ч. беспилотных. Судя по недавней презентации, проектные работы уже завершены и в целом справились с поставленными задачами.
В ближайшие месяцы начнутся полноценные испытания новой ракеты. В ходе этих мероприятий предстоит проверить работу всех систем, а также определить работоспособность предложенной концепции. Смогут ли изделия «Кеманкеш» справиться со всеми задачами и показать расчетные характеристики, пока неизвестно. Впрочем, компания-разработчик делает оптимистичные прогнозы и собирается запускать серийное производство уже в следующем году.