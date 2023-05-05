Западные эксперты отметили снижение эффективности применения РСЗО HIMARS на Украине

В течение последних месяцев результативность боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в ходе украинского вооруженного конфликта снижается. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на опрошенных экспертов из США, Великобритании и самой Украины.Как утверждают эксперты, российские военные научились противостоять американским системам залпового огня. Теперь ВС РФ активно используют средства радиоэлектронной борьбы. С их помощью они сбивают GPS-системы наведения на цель, после чего точность огня значительно падает.Конечно, даже если сигнал будет заглушен полностью, ракета сможет поразить цель. Но все равно украинские военные фиксируют рост количества промахов, а боеприпасов у киевского режима не так много.В беседе с CNN один из украинских военнослужащих назвал сбои в результате помех российских систем радиоэлектронной борьбы значительными. По словам военного, до ноября 2022 года такие сбои не наблюдались, но затем, вероятно, российские войска нашли технические решения для противодействия РСЗО HIMARS.Как сообщил представитель военного ведомства США, сейчас украинские военные с помощью американских технических специалистов ищут возможности обходить российские помехи. Однако и российские инженеры не стоят на месте, а тоже совершенствуют системы радиоэлектронных помех.Источник телеканала назвал происходящее «игрой в кошки-мышки». Помочь исправить ситуацию, по мнению военного, могут изменения программного обеспечения как системы наведения на цель, так и самой ракеты.Напомним, что РСЗО HIMARS были поставлены киевскому режиму Соединенными Штатами. Они активно используются в Донбассе, причем не только против российских войск, но и для ударов по гражданским объектам.