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Американский религиовед: Из-за взглядов на украинский конфликт наблюдается небывалый раскол между Ватиканом и западным миром

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Американский религиовед: Из-за взглядов на украинский конфликт наблюдается небывалый раскол между Ватиканом и западным миром

В издании Atlantic вышла статья Джона Аллена, журналиста и эксперта по мировым религиям, касающаяся вопроса украинского кризиса. Аллен утверждает, что папа римский Франциск решил в этом вопросе занять позицию Глобального юга, а не коллективного Запада.


Аллен:

Папа римский в вопросе украинского конфликта, скорее, вместе с Пекином и Нью-Дели, нежели с Вашингтоном и Брюсселем. Франциск делает всё возможное со своей стороны, чтобы добиться прекращения огня. Он также выступает против передачи Украине оружия.

По утверждению американского журналиста, всё это привело к небывалому расколу между Ватиканом и США (и всем коллективным Западом).

Религиовед пишет, что Ватикан демонстрирует разительно отличающуюся от западной точку зрения на украинский конфликт, так как западный мир всё меньше ассоциируется с католицизмом. Дело в том, что большинство католиков мира живут за пределами так называемого коллективного Запада. Сотни миллионов католиков живут в странах Латинской Америки, в Африке. Западный же мир встал на путь фактического отказа от традиционных христианских ценностей, поэтому у Ватикана «есть причины для того, чтобы не принимать сторону Вашингтона и Брюсселя».

Напомним, что ранее в Ватикане заявили, что папа римский Франциск начал осуществление миссии по установлению мира на Украине. Эта миссия направлена на то, чтобы боевые действия прекратились без каких-либо предварительных условий, что на данный момент в Киеве называют неприемлемым.
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:51
    +6
    Вашингтон да и весь "цивилизованный" Запад разводит Содом и Гаморру, религию втаптывают в грязь и тут либо они добьются своего, либо религия встанет на дыбы.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:00
      +2
      Религия современных США и Европы - это религия Золотого тельца и Сатаны.

      А Папа Римский... Он еще боится потерять преференции от стран Латинской Америки и Африки.
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:55
    +5
    Если вернуться чуть назад, то Папа призывал к обратному.
    Я думаю, что истинным он был тогда.
    Если он такой пацифист, то пусть отзовёт своих униатов за сотню км от границ СССР и всю ПЦУ лишит санов и своего благословения. Вернёт всё "отжатое" народу, проживающему на этих территориях.
    Вот тогда без всяких условий можно сесть за стол переговоров.
    Слабо?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:02
      0
      Б-15 hi, кто сейчас послушает энтого"ПАПУ" ну кроме священнослужителей? Это в средние века но его слову начинались походы и войны, жители одной страны резали друг - друга как не при памяти. А сейчас так свадебный генерал да дань традициям. Как политическая фигура, веса нет.
      1. Б-15
        Б-15 Сегодня, 07:15
        +1
        Вы глубоко заблуждаетесь.
        Хотя бы взять один из самых крупных банков планеты - Банк Ватикана.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:25
          +1
          Б-15,а этот банк сможет что-то противопоставить США? Вашингтон пригрозил санкциями и Швейцарские банки отменили в интересах спец служб США банковскую тайну, а швейцарцы этим славились и гордились. Так и тут захотят американцы и банк и сам Ватикан пойдет туда куда скажут.
    2. BlacTiger74
      BlacTiger74 Сегодня, 08:25
      0
      При всём уважении , но ПЦУ ни как не относится к католикам !!! ))) И томос давал не римский папа , а варфоломей !!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +1
    Папа римский в вопросе украинского конфликта, скорее, вместе с Пекином и Нью-Дели, нежели с Вашингтоном и Брюсселем... всё это привело к небывалому расколу между Ватиканом и США
    Если бы это было в действительности, но пока признаков раскола не наблюдается. Тем более автор сам отмечает, что: "Западный же мир встал на путь фактического отказа от традиционных христианских ценностей", а значит западным политикам по большому счету уже наплевать, что там думает Папа. Поэтому религовед завышает оценку происходящего говоря о "небывалом расколе". А вот то, что Ватикан в очередной раз может пойти по пути спасения нацистов прикрываясь человеколюбием - это факт.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:07
    0
    Разделение есть не только между югом и западом, оно есть и в середине Европы.

    Берлин, 9 мая украинцам разрешено показывать свои флаги на улице, а русским - нет.
    Таким образом, Германия отрицает безоговорочную капитуляцию нацистской Германии, а во-вторых, доказывает, что поддерживает нацизм и никогда не выступала против него. Что неудивительно, поскольку доказано, что Германия поддерживает национал-социализм и расовую сегрегацию в Украине.

    Произойдет одно, и мир настолько сойдет с ума, что фигуры с украинскими флагами появятся на мемориальных площадках и тем самым унизят более 22 тысяча советских солдат, погибших в битве за Берлин, и прославят национал-социализм.

    Это так же верно, как Аминь в церкви.

    И один вопрос должен быть разрешен, что делает папа Ватикан против дискриминации украинских православных верующих?
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 07:17
      -1
      Исправьте ошибку в тексте. 22 миллиона погибших советских солдат!
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 07:30
        0
        Прошу прощения
        За всю войну было 24 миллиона.
        В битве за Берлин 350 000 убитых и раненых
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:38
        +2
        Исправьте ошибку в тексте. 22 миллиона погибших советских солдат!

        Погибло за войну около 9 миллионов наших Солдат.
        Непосредственно при штурме Берлина погибло 80 тысяч, похоронено на наших мемориалах в Берлине 22 тысячи. В Трептов-парке 7 000 похоронено. В Тиргартене 2 000. В мемориале в Панков-Шёнхольце 13 000. Лейтенант том случайно назвал правильное число в 22 тысячи , похороненных на мемориалах в Берлине. Но триколор на День Победы я тоже бы запретил, только Красное Знамя Победы имеет право быть 9 мая.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:14
    -1
    Что мы носимся с этим Ватиканом ,католическая церковь отстаивающая нетрадиционные для нас ценности ,вдруг стала - Миротворцем?Если она что то и делает ,она делает с умыслом- увеличить количество своей паствы и увеличения дохода.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:27
    +1
    Похоже, что западное общество подходит в своём "развитии" к очень опасной черте - созданию новой религии и нового центра веры для стран коллективного запада. Так уж вышло, что религия является одним из мощнейших рычагов управления обществом - ну невозможно эффективно управлять современным обществом без религии (отсюда, кстати, бред про скрепы и крестные знамения навылет). И вот очень мне интересно - какое из религиозных течений будет взято за основу религии коллективного запада, чтобы в неё можно было уложить и гомосятину, и толерантность (вообще-то толерантность и религия - антагонисты) и отрицание заповедей, особенно не убий и не укради. Ох и интересная должна быть концепция у этой религии, а уж иерархия... Но самое главное, эта религия должна будет консолидировать запад на священную войну со всем остальным (отсталым) миром. Ох и в интересное время живём...
  7. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 07:27
    +1
    Этот ПАПА лукавит,я бы так не сказал, Польша очень религиозная страна,и он там имеет огромный вес, а что сейчас Польша мы знаем.....
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:34
    0
    Папа в первую очередь должен вспомнить, что он: Наместник Святого Петра, по догмату Католической церкви, и объявить в папской энциклике о небходимости начать мирные переговоры и прекращении поставок оружия. Если это не подействует: предать ослушников: Зеленского , Макрона, Дуду, Маровецкого например, анафеме, отлучить от церкви. Послушать его не послушают, но для его паствы, католиков всего мира это будет сильной ход. И неприятный для поименованных выше.
  9. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:50
    +1
    В нынешней парадигме влияние Ватикана на процессы происходящие в мире ... ну, скажем так, невелико и продолжает падать. Но с другой стороны, назревают перемены, переоценка духовных ценностей тоже не за горами, ну ведь до абсурда и слов нет до чего вообще дошло просвещённое общество не скажу кого. Всё же качели когда - нибудь и обратно пойдут. Возможно Ватикан просто стремится ускорить процесс и быть готовым к переменам.
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:32
    0
    Безусловно ему нужно сохранить влияние своей церкви, а оно размывается в Европе. Достаточно посмотреть долю нехристиан в ЕС в населении стран и понять, что ещё на памяти этого поколения - католики и лютеране станут второй по численности группе верующих в ЕС. А кто знает, может со временем и Рим станет вторым Стамбулом, где вроде есть глава первой церкви, но нет в стране прихожан ее. Типа стамбульского патриарха.

    В этих условиях центр католицизма это Латинская Америка. И есть Франциск хочет сохранить и своё влияние и своей церкви, он должен стать как минимум независимым от глобалистов