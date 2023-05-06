Американский религиовед: Из-за взглядов на украинский конфликт наблюдается небывалый раскол между Ватиканом и западным миром

Папа римский в вопросе украинского конфликта, скорее, вместе с Пекином и Нью-Дели, нежели с Вашингтоном и Брюсселем. Франциск делает всё возможное со своей стороны, чтобы добиться прекращения огня. Он также выступает против передачи Украине оружия

В издании Atlantic вышла статья Джона Аллена, журналиста и эксперта по мировым религиям, касающаяся вопроса украинского кризиса. Аллен утверждает, что папа римский Франциск решил в этом вопросе занять позицию Глобального юга, а не коллективного Запада.Аллен:По утверждению американского журналиста, всё это привело к небывалому расколу между Ватиканом и США (и всем коллективным Западом).Религиовед пишет, что Ватикан демонстрирует разительно отличающуюся от западной точку зрения на украинский конфликт, так как западный мир всё меньше ассоциируется с католицизмом. Дело в том, что большинство католиков мира живут за пределами так называемого коллективного Запада. Сотни миллионов католиков живут в странах Латинской Америки, в Африке. Западный же мир встал на путь фактического отказа от традиционных христианских ценностей, поэтому у Ватикана «есть причины для того, чтобы не принимать сторону Вашингтона и Брюсселя».Напомним, что ранее в Ватикане заявили, что папа римский Франциск начал осуществление миссии по установлению мира на Украине. Эта миссия направлена на то, чтобы боевые действия прекратились без каких-либо предварительных условий, что на данный момент в Киеве называют неприемлемым.