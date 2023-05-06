В результате ночных ударов по Днепропетровску и Дружковке нанесено огневое поражение подразделениям «гвардии наступления» Украины

В ночь на субботу, 6 мая, продолжились атаки на тыловые объекты противника с применением ударных дронов. Стало известно о налёте «Гераней» на объекты киевского режима в Днепропетровске и Днепропетровской области. Есть несколько прилётов. По последним данным, поражение в очередной раз нанесено объектам размещения личного состава противника, включая так называемую «гвардию наступления», а также цехам по производству оружия.
Мощные прилёты фиксировались и в прилегающих к линии боевого соприкосновения районах. Так, российские войска, используя планирующие авиационные бомбы, поразили объекты противника в городе Дружковка на западе ДНР. В этот город в последние недели шла активная переброска личного состава и военной техники ВСУ и национальной гвардии. В результате одного из ударов вспыхнул крупный пожар, свидетельствующий о поражении склада с боеприпасами. «Гвардию наступления» и в Дружковке понесла потери, в числе которых, по последним данным, и несколько офицеров.
Удары по военным складам и пунктам размещения войск противника наносятся фактически ежедневно. До сих пор на Украине пытаются подсчитать ущерб от ударов по объектам в Павлограде. Ранее появилась информация о том, что на месте детонации склада боеприпасов в этом городе Днепропетровской области образовалась воронка диаметром не менее 60 м и глубиной не меньше 8 м.