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В результате ночных ударов по Днепропетровску и Дружковке нанесено огневое поражение подразделениям «гвардии наступления» Украины

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В результате ночных ударов по Днепропетровску и Дружковке нанесено огневое поражение подразделениям «гвардии наступления» Украины

В ночь на субботу, 6 мая, продолжились атаки на тыловые объекты противника с применением ударных дронов. Стало известно о налёте «Гераней» на объекты киевского режима в Днепропетровске и Днепропетровской области. Есть несколько прилётов. По последним данным, поражение в очередной раз нанесено объектам размещения личного состава противника, включая так называемую «гвардию наступления», а также цехам по производству оружия.


Мощные прилёты фиксировались и в прилегающих к линии боевого соприкосновения районах. Так, российские войска, используя планирующие авиационные бомбы, поразили объекты противника в городе Дружковка на западе ДНР. В этот город в последние недели шла активная переброска личного состава и военной техники ВСУ и национальной гвардии. В результате одного из ударов вспыхнул крупный пожар, свидетельствующий о поражении склада с боеприпасами. «Гвардию наступления» и в Дружковке понесла потери, в числе которых, по последним данным, и несколько офицеров.

Удары по военным складам и пунктам размещения войск противника наносятся фактически ежедневно. До сих пор на Украине пытаются подсчитать ущерб от ударов по объектам в Павлограде. Ранее появилась информация о том, что на месте детонации склада боеприпасов в этом городе Днепропетровской области образовалась воронка диаметром не менее 60 м и глубиной не меньше 8 м.
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:17
    +2
    Удары наносятся каждый день, и это есть факт. Эффективны ли они покажет время.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:54
      +1
      Ропот 55 hi , это хороший факт. Думаю что польза нашим будет в любом случае от уничтоженных складов и прочего.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    +3
    включая так называемую «гвардию наступления»
    Т.н. "гвардия наступления" еще не начав наступать уже более недели несет потери. Уже с украинской стороны звучат жалобы на то, что скоро и наступать некем будет. Пока конечно преувеличивают, но это пока.
    Удары по военным складам и пунктам размещения войск противника наносятся фактически ежедневно.
    И это радует.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:31
      +4
      Совершенно верно.Изматывать противника и заставлять его нести потери надо настолько часто и плотно, насколько позволяют средства.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:32
      +2
      "Гвардия наступления"лишь малая часть всук,набранная из работриков МВД.Их численность,не думаю,что будет выше 25 килоштыков,вооруженных легким оружием на БТР.Нет,и этим нельзя принебрегать,но главную ударную силу представляют отнюдь не они.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 07:38
        -1
        Геранями поражать можно только склады, личный состав и легкобронированную технику.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:35
    +4
    В результате одного из ударов вспыхнул крупный пожар, свидетельствующий о поражении склада с боеприпасами.
    Пожар не является признаком поражения склада с боеприпасами, "детонация", вот основной его признак
    Ранее появилась информация о том, что на месте детонации склада боеприпасов в этом городе Днепропетровской области образовалась воронка диаметром не менее 60 м и глубиной не меньше 8 м.
    По последним данным, сдетонировали не сами боеприпасы, а продукция находящегося в Павлограде хим.завода, а именно произведенное им твердое топливо для различных ракет, что конечно же является так же "положительным результатом" удара
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:55
    +1
    Гвардия смертников и покойников Украины.

    Если Путин откажется освободить Украину по крайней мере до Днестра, Житомира и Винницы - это сохранившееся нацистское государство Украина станет злейшим врагом России из всех врагов на столетия.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:37
      -1
      Значит в следующем году выберем вместо него того, кто пообещает стереть её с карты мира.