Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры показали кадры горящего после удара российских РСЗО квартала Артемовска с позициями ВСУ

7
Военкоры показали кадры горящего после удара российских РСЗО квартала Артемовска с позициями ВСУ

Украинских боевиков, засевших в последних неосвобожденных штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» кварталах Артемовска (Бахмута), приходится буквально выжигать на позициях. Кадры горящего после удара ВС РФ квартала Артемовска с позициями ВСУ показали военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Удар по позициям украинских формирований в одном из кварталов города Артемовска был нанесен вечером в пятницу, 5 мая. Российские войска ударили по ВСУ из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. После нанесения такого удара вспыхнули сильные пожары в квартале, где находились позиции ВСУ.

На кадрах, опубликованных военкорами, можно увидеть, как полыхает район города с позициями украинских боевиков. Вероятно, данная территория обстреливалась магниевыми снарядами, которые еще осенью 2022 года применялись против засевших в Артемовске украинских формирований.


С вечера 5 мая украинские военные, находящиеся в городе, стали сообщать об активизации боевых действий российскими войсками. Так, начались мощные атаки российской артиллерии, и это несмотря на то, что ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о серьезном дефиците артиллерийских боеприпасов в артиллерийских подразделениях «оркестра».


Кроме того, в сообщениях знакомым и родственникам боевики ВСУ жалуются, что штурмовые подразделения «вагнеровцев» перешли к более активным атакам позиций украинских формирований в западных кварталах Артемовска. Судя по всему, обстановка в городе оказывает не лучшее влияние на морально-психологическое состояние украинских военных: они в изрядной степени деморализованы происходящим, сообщают об очевидных успехах российских войск в наступлении.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской весны"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:08
    +3
    Хорошо горят собакины дети!
    Можем, когда хотим?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:18
      -2
      Активизировались "музыканты" потому что 9 мая уже вот вот город полностью не взят, а так хотелось. Но кто то у нас в МО явно не хотел отдавать победу "Вагнерам" и вот теперь кто то другой будет почивать на лаврах по праву принадлежащих "музыкантам".
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:21
        +2
        Цитата: частное лицо
        и вот теперь кто то другой будет почивать на лаврах по праву принадлежащих "музыкантам".

        Ну, это вряд ли! yes
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:14
    +3
    Взвейтесь кострами, синие ночи wassat ....тепло им там сейчас laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    +3
    обстановка в городе оказывает не лучшее влияние на морально-психологическое состояние украинских военных
    Так это и понятно. Когда ежедневно обрабатывают ствольной и реактивной артиллерией, а на десерт штурмовые группы, то морально-психологическое состояние явно не укрепляется.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:24
    +1
    Меня смущает в позиции Пригожина,несколько дней назад он приезжал к Кадырову в Грозный и лица на фото у них были совсем не грустные.Просто так они встречались?
  5. esl462
    esl462 Сегодня, 08:46
    -1
    Осталось нанести тактический ядерный удар и город будет окончательно освобождён.