Украинских боевиков, засевших в последних неосвобожденных штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» кварталах Артемовска (Бахмута), приходится буквально выжигать на позициях. Кадры горящего после удара ВС РФ квартала Артемовска с позициями ВСУ показали военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Удар по позициям украинских формирований в одном из кварталов города Артемовска был нанесен вечером в пятницу, 5 мая. Российские войска ударили по ВСУ из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. После нанесения такого удара вспыхнули сильные пожары в квартале, где находились позиции ВСУ.На кадрах, опубликованных военкорами, можно увидеть, как полыхает район города с позициями украинских боевиков. Вероятно, данная территория обстреливалась магниевыми снарядами, которые еще осенью 2022 года применялись против засевших в Артемовске украинских формирований.С вечера 5 мая украинские военные, находящиеся в городе, стали сообщать об активизации боевых действий российскими войсками. Так, начались мощные атаки российской артиллерии, и это несмотря на то, что ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о серьезном дефиците артиллерийских боеприпасов в артиллерийских подразделениях «оркестра».Кроме того, в сообщениях знакомым и родственникам боевики ВСУ жалуются, что штурмовые подразделения «вагнеровцев» перешли к более активным атакам позиций украинских формирований в западных кварталах Артемовска. Судя по всему, обстановка в городе оказывает не лучшее влияние на морально-психологическое состояние украинских военных: они в изрядной степени деморализованы происходящим, сообщают об очевидных успехах российских войск в наступлении.