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Новые российские дроны-камикадзе будут вылетать на боевые задачи из специальных хабов в тылу

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Новые российские дроны-камикадзе будут вылетать на боевые задачи из специальных хабов в тылу

Для проведения атак новых российских беспилотников-камикадзе «Привет-82» будут использоваться единые хабы, расположенные в тылу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генеральный директор КБ «Око» Вадим Жернов.


По словам Жернова, большая дальность действия беспилотника, составляющая около 30 километров, позволяет размещать дроны не на линии боевого соприкосновения, а в «ближнем» тылу. Беспилотники будут взлетать примерно в 15-20 километрах от линии боевого соприкосновения из специальных хабов – пунктов запуска. Каждый такой хаб сможет обслуживать сразу несколько подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Как рассказал руководитель КБ «Око» РИА Новости, из хаба будут направляться от одного до нескольких дронов каждому подразделению. Их применение подразделениями будет зависеть от количества операторов БПЛА. Если в подразделении один оператор БПЛА, то он сможет использовать дроны поочередно, а если операторов несколько, то появится возможность для нанесения одновременного удара по одной или нескольким целям.

Появление тыловых хабов для запуска БПЛА значительно упростит работу операторов на передовой. В частности, в подразделениях не нужно будет держать и транспортировать дроны, катапульту, из оборудования потребуются только очки и пульт управления. Оператор БПЛА с их помощью будет управлять дроном, запущенным из тылового пункта. Кроме того, появится возможность передачи управления дроном от одного оператора другому, если дрон перелетит в район, где ведет боевые действия другое подразделение.

В течение ближайшего месяца первая партия, включающая десятки дронов-камикадзе «Привет-82», прибудет на фронт. Вместе с дронами приедут представители организации-разработчика, которые вместе с операторами изучат специфику их применения.
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 08:09
    +1
    Беспилотники будут взлетать примерно в 15-20 километрах от линии боевого соприкосновения из специальных хабов – пунктов запуска.
    Что за глупость. А ретрансляторы уже применить "несудьба"? Какой смысл терять эти 15-20 км дальности?
    Командный пункт можно и даже нужно располагать в тылу, так как операторы, замечу ХОРОШИЕ операторы, это "товар" штучный. Но вот сами пусковые установки, таких БПЛА можно и нужно размещать как можно ближе к ЛБС. А управление и всю информацию между ПУ и КП производить через ретрансляторы, в том числе и воздушные на базе БПЛА
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:26
      0
      из хаба будут направляться

      Ключевое слово "будут", вот что плохо. Было бы хорошо, если б уже вылетали. Как минимум, на год опаздываем!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 08:54
        +1
        А что, с мобильной фуры запускать нельзя?
        Тем более, что такие системы разработаны и опробованы многими странами. В том числе и Россией.
        "Единый хаб" - это 100% мишень.
        А 15-20 км - это даже для артиллерии доступно, не говоря про беспилотники и ракеты.
        Тот, кто это придумал - работает на НАТО
      2. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 08:59
        0
        Цитата: svp67
        управление и всю информацию между ПУ и КП производить через ретрансляторы, в том числе и воздушные на базе БПЛА
        Дальность ограничена батарейкой. Максимально отнести от линии БС "базу".
        Дальность применения по видеонаведению
        • До 3х км в прямой видимости
        • До 15 км при использовании ретранслятора

        На сайте КБ всё расписано. http://oko-kb.ru
  2. Mister X
    Mister X Сегодня, 08:10
    +4
    Появление тыловых хабов для запуска БПЛА значительно упростит работу операторов

    Массовые скопления людей и техники, со всеми вытекающими...
  3. PPD
    PPD Сегодня, 08:11
    +4
    А потом по этому хабу прилетит какой- нибудь Хаммерс.
    И все бпла будут уничтожены сразу.
    Рассредотачиваться вроде научились уже давно
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:11
    +1
    Дальность дрона 30 км, а взлетать будут за 15-20 км от ЛБС. итого 10-15 км всего остается на боевое маневрирование. Как то не очень выглядит....
    Нет ну если этого километража будет хватать, то ладно.
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:12
    0
    Ладно круто и сразу пользуйся!
    В сторону Приднестровья движется колонна танков Leopard 2, сообщают украинские СМИ.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:20
      +1
      а колонна - это сколько? 5 танков или 20 ??
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:33
    +1
    Новые российские дроны-камикадзе будут вылетать на боевые задачи из специальных хабов в тылу

    Совершенно похабное использование англицизмов. am
    Есть в русском языке слово "центр", - ну так и пользуйтесь им.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:49
      +1
      Поддерживаю ваше отрицательное отношение к засилью иностранными словами, но до разумных пределов.
      Слово "центр" в этом контексте не уместно, хаб, как узел логистических объектов и услуг, более удобен.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:03
    0
    Кто-то вумный наверху решил, что у нас много лишних дронов, и неплохо бы их собрать в кучу, чтобы противник эффективнее их утилизировал. Головотяпство или чего похуже?