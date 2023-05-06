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Замминистра обороны Украины: Россия производит и испытывает новое вооружение

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Замминистра обороны Украины: Россия производит и испытывает новое вооружение

В настоящее время Россия налаживает на предприятиях военно-промышленного комплекса производство ряда вооружений. Кроме того, продолжаются испытания и нового вооружения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телемарафона.


Как отметила представитель военного ведомства киевского режима, активность обстрелов объектов на украинской территории определяется возможностями ВС РФ в текущий момент.

Россия производит и испытывает новое вооружение. Возрастают возможности, они что-то делают, уменьшаются – они что-то ставят на паузу

- подчеркнула Анна Маляр.

По утверждению замглавы Минобороны Украины, ВСУ рассматривают частые воздушные атаки российских сил как проверку и разведку возможностей средств противовоздушной обороны. Впрочем, и без этого комментария очевидно, что российские вооруженные силы используют весьма грамотную тактику, выявляя позиции средств ПВО Украины.

Напомним, что вчера и сегодня ночью ВС РФ нанесли серию массированных ракетных ударов по объектам военного назначения ВСУ как на Украине, так и на оккупированных украинскими формированиями территориях российских регионов, включая Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области.

В первую очередь, удары наносились по местам размещения военной техники и вооружений, складирования боеприпасов и дислокации личного состава украинских формирований, предназначенных для участия в запланированном контрнаступлении ВСУ. Поэтому основные удары пришлись на объекты, расположенные в относительной близости от линии фронта, в том числе в Дружковке, Славянске, Краматорске.
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13 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:16
    +4
    Россия производит и испытывает новое вооружение. Возрастают возможности, они что-то делают, уменьшаются – они что-то ставят на паузу
    На то мы и великая держава!
    Со своим могучим научным потенциалом.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:31
      +2
      Цитата: Victor_B
      Россия производит и испытывает новое вооружение.

      А Волга впадает в Каспийское море...
      О чем вообще статья? Писаке нужно накарябать количество букв, чтоб копеечку получить?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:45
        0
        они что-то делают

        ... ну что вы хотите от потомка маляров...
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 08:48
      0
      В настоящее время Россия налаживает на предприятиях военно-промышленного комплекса производство ряда вооружений.
      Очень ждём в массовую серию х-69 и х-50, а также упаб 100. УМПК к ФАБ 250 будет в ближайшее время, а она планирует почти в два раза дальше чем 500. А также кое-что супер тяжелое испытывают, полагаю с прицелом на днепровские мосты.
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:17
    +11
    а вам "друзи из госдепа" разве не сказали,что вы просто ПОЛИГОН wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:21
      +6
      морекопатели свято веруют в свою уникальность и искреннюю их поддержку Западом. такое не лечится.
  3. Старый Оператор
    Старый Оператор Сегодня, 08:33
    0
    О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух и опыт - сын ошибок трудных и гений - парадоксов друг !(с) Маляр, тебе лучше с кистью работать.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:48
      0
      Кистью махать не проблема, если мозги есть...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:55
      0
      Какая кисть?.. О чем Вы говорите?.. Вышиванку ей и свинью,на поводке. Типичная рагулиха. Если на рагуля напялить хоть классическую тройку он так и осианется- быковатым рагулем. На мозги- ничего не нвпялишь. Диагноз...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    0
    заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
    Эта дама совершенно не смыслящая в военном деле в данной ситуации на уровне зарекомендовавшей себя при Белом доме Псаки, хотя и была юристом. Это Маляр разглагольствуя о контрнаступлении заявила, что "наступать - не значит идти вперед", "контрнаступление уже идет, но его не все видят"... А теперь выдала "главный секрет", что оказывается
    Возрастают возможности, они что-то делают, уменьшаются – они что-то ставят на паузу
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:37
    0
    Россия производит и испытывает новое вооружение. Возрастают возможности, они что-то делают, уменьшаются – они что-то ставят на паузу
    А ведь планы "наших партнёров" по ослаблению РФ кажется приводят к обратному эффекту дважды. Усиление США на фоне ослабления их союзников по НАТО, вряд ли усиливает западный мирок в целом. А вот РФ, даже по признанию противника, в целом усиливается. По крайней мере хочу на это надеяться.
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:46
    +1
    Украина - отличный испытательный полигон для нового оружия и боеприпасов.
    Чтоб она сгорела в аду.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:47
    0
    "Армия РФ целенаправленно пытается уничтожать "Ланцетами" дефицитную технику ВСУ: способы противодействия российским ударным дронам."
    Источник: https://censor.net/ru/p3416636

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