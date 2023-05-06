Замминистра обороны Украины: Россия производит и испытывает новое вооружение

Россия производит и испытывает новое вооружение. Возрастают возможности, они что-то делают, уменьшаются – они что-то ставят на паузу

В настоящее время Россия налаживает на предприятиях военно-промышленного комплекса производство ряда вооружений. Кроме того, продолжаются испытания и нового вооружения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телемарафона.Как отметила представитель военного ведомства киевского режима, активность обстрелов объектов на украинской территории определяется возможностями ВС РФ в текущий момент.- подчеркнула Анна Маляр.По утверждению замглавы Минобороны Украины, ВСУ рассматривают частые воздушные атаки российских сил как проверку и разведку возможностей средств противовоздушной обороны. Впрочем, и без этого комментария очевидно, что российские вооруженные силы используют весьма грамотную тактику, выявляя позиции средств ПВО Украины.Напомним, что вчера и сегодня ночью ВС РФ нанесли серию массированных ракетных ударов по объектам военного назначения ВСУ как на Украине, так и на оккупированных украинскими формированиями территориях российских регионов, включая Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области.В первую очередь, удары наносились по местам размещения военной техники и вооружений, складирования боеприпасов и дислокации личного состава украинских формирований, предназначенных для участия в запланированном контрнаступлении ВСУ. Поэтому основные удары пришлись на объекты, расположенные в относительной близости от линии фронта, в том числе в Дружковке, Славянске, Краматорске.