У нас жесть.

Враг имеет успехи. Горим

В результате массированного удара по позициям ВСУ, который продолжался в течение нескольких часов со вчерашнего вечера в Артёмовске, войска противника понесли наибольшие единовременные потери с начала года. Использование магниевых боеприпасов приводило к тому, что позиции противника, включая и, как ему казалось, вполне защищённые, пылали. Причём особенностью таких боеприпасов является то, что затушить такое пламя обычными средствами практически невозможно.По последним данным, в западных кварталах Артёмовска (Бахмута) в течение всего 3-4 часов ликвидировано не менее 270 украинских военнослужащих. Раненых как минимум втрое больше. В районе улиц Юбилейная и Чайковского, а также на выездах из города в сторону Часова Яра и Константиновки – более двух десятков единиц сгоревшей и значительно повреждённой техники ВСУ и национальной гвардии включая БМП, бронемашины «Хамви» и др.О том, что в ночные часы происходило на позициях противника в Артёмовске, красноречиво говорит короткое сообщение одного из украинских военнослужащих в Телеграме:Сообщение от другого всушника:Напомним, что накануне украинские военные перестали упоминать о контроле над улицей Корсунского (бывшая Некрасова) на западе Артёмовска, стараясь делать акцент на удержании за собой сёл Хромово и Ивановское.На данный момент после ликвидации нескольких рот ВСУ и НГУ на западе Артёмовска значительно продвинулись российские штурмовые подразделения – ЧВК «Вагнер».Кадры ударов: