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«Враг имеет успехи, горим»: понесшие наибольшие с начала года потери в Артёмовске украинские военные комментируют массированный российский удар

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«Враг имеет успехи, горим»: понесшие наибольшие с начала года потери в Артёмовске украинские военные комментируют массированный российский удар

В результате массированного удара по позициям ВСУ, который продолжался в течение нескольких часов со вчерашнего вечера в Артёмовске, войска противника понесли наибольшие единовременные потери с начала года. Использование магниевых боеприпасов приводило к тому, что позиции противника, включая и, как ему казалось, вполне защищённые, пылали. Причём особенностью таких боеприпасов является то, что затушить такое пламя обычными средствами практически невозможно.


По последним данным, в западных кварталах Артёмовска (Бахмута) в течение всего 3-4 часов ликвидировано не менее 270 украинских военнослужащих. Раненых как минимум втрое больше. В районе улиц Юбилейная и Чайковского, а также на выездах из города в сторону Часова Яра и Константиновки – более двух десятков единиц сгоревшей и значительно повреждённой техники ВСУ и национальной гвардии включая БМП, бронемашины «Хамви» и др.



О том, что в ночные часы происходило на позициях противника в Артёмовске, красноречиво говорит короткое сообщение одного из украинских военнослужащих в Телеграме:

У нас жесть.

Сообщение от другого всушника:

Враг имеет успехи. Горим

Напомним, что накануне украинские военные перестали упоминать о контроле над улицей Корсунского (бывшая Некрасова) на западе Артёмовска, стараясь делать акцент на удержании за собой сёл Хромово и Ивановское.

На данный момент после ликвидации нескольких рот ВСУ и НГУ на западе Артёмовска значительно продвинулись российские штурмовые подразделения – ЧВК «Вагнер».

Кадры ударов:

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11 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:31
    0
    Вот это правильно. Горите, собакины дети, не только в аду, но и на земле.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:38
      -2
      Свинью после забоя нужно обсмолить паяльной лампой.
  2. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 08:36
    +1
    Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:01
      0
      ЧВК Вагнер зажигают.
      У ВСУк - адская дискотека с чертями.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +1
    в течение всего 3-4 часов ликвидировано не менее 270 украинских военнослужащих. Раненых как минимум втрое больше... более двух десятков единиц сгоревшей и значительно повреждённой техники ВСУ и национальной гвардии включая БМП, бронемашины «Хамви» и др.
    Думаю, что даже комментировать нет необходимости, все и так ясно.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:44
    0
    Это ещё цветочки черти ВСУшные - в Аду вам всем будет намного жарче.
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:50
    +1
    Отсутствие снарядов, в одном кадре.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:59
      +1
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Отсутствие снарядов, в одном кадре.

      С языка сняли. Утром жалобы на снарядный голод, ночью такой фейерверк.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:01
      -1
      Пригожин говорил об артиллерийских фугасных снаряда, а это осветительные.
  6. максим1987
    максим1987 Сегодня, 08:53
    -1
    Цитата: Victor_B
    Свинью после забоя нужно обсмолить паяльной лампой.

    лучше на куче ржаной соломы
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:56
    -1
    Наконец-то щетиной завоняло от хлопцев. Жесть!