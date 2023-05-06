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Украинские военные сообщают об атаках российских войск в районе Хромово под Артемовском: «Там ад, ВСУ отбиваются как могут»

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Украинские военные сообщают об атаках российских войск в районе Хромово под Артемовском: «Там ад, ВСУ отбиваются как могут»

Автомобильная дорога, проходящая возле населенного пункта Хромово (Артемовское), вновь подвергается массированным атакам российских войск. Об этом сообщают украинские паблики, ссылаясь на рассказы военнослужащих ВСУ.


Трасса О-0506, которая проходит через Хромово, ведет в Часов Яр и имеет стратегическое значение для украинских формирований, засевших в Артемовске (Бахмуте). Украинские военные называют ее «дорогой жизни», поскольку по ней осуществляется снабжение группировки ВСУ в городе боеприпасами и вооружением, через нее эвакуируют раненых и проводят ротацию личного состава.

Россияне снова массированно пошли на трассу возле Хромового. Пытаются прорваться. Там просто ад. ВСУ отбиваются как могут

- характеризует ситуацию на трассе О-0506 украинская сводка.


Значительный район данной автомобильной дороги уже является так называемой «серой зоной», поскольку российским штурмовым подразделениям удалось оттеснить с этой территории украинских боевиков. Но полный контроль над автодорогой со стороны «вагнеровцев» пока еще не установлен.

Если российские подразделения прорвутся в прилегающие к автомобильной дороге районы, то возникнет угроза и взятия ими под контроль немногочисленных остающихся проселочных дорог, по которым сейчас также снабжается группировка ВСУ в Артемовске. Об этом сообщают украинские военные аналитики. Кроме того, российские подразделения атакуют и населенный пункт Ивановское (Красное), который находится вдоль другой очень важной автомобильной дороги, ведущей из Артемовска в Константиновку.

В самом Артемовске также продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» прорываются к северу и северо-востоку от здания индустриального колледжа, пытаясь пробить оборону ВСУ и оттеснить украинских боевиков.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:48
    +5
    Удачи нашим бойцам,давите этих всук
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:50
    +1
    Если смогут перерезать эту артерию с ГАРАНТИЕЙ то хорошо, подождём результатов, а пабликам тем более украинским веры нет.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:50
    +3
    А что тут удивительного ,или украинцы думали что они на плечах Вагнеровцев войдут в Артёмовск?Всё идёт по правилам военного искусства,подготовка к ротации музыкантов.Сколько месяцев музыканты в активных боях? Противник должен забыть о желании наступать ,до 10 мая у ВСУ будет весело.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:59
    0
    ВСУки заслужили этот ад в этой жизни и в следующей.
  5. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 09:02
    0
    Статьи призванные замаслить пилюлю от вчерашнего куска правды и поднять настроение ура патриотам .Поговорили и забыли. Нечего перед парадом народу настроение портить, а бабы пацанов ещё нарожают . О выводах из вчерашнего мечтать не приходиться , как пук в воду, не удивлюсь если Пригожина постигнет тихая судьба тех кто говорить или делать в стране начинает громче чем сами знаете кто.