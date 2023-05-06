Украинские военные сообщают об атаках российских войск в районе Хромово под Артемовском: «Там ад, ВСУ отбиваются как могут»

Россияне снова массированно пошли на трассу возле Хромового. Пытаются прорваться. Там просто ад. ВСУ отбиваются как могут

Автомобильная дорога, проходящая возле населенного пункта Хромово (Артемовское), вновь подвергается массированным атакам российских войск. Об этом сообщают украинские паблики, ссылаясь на рассказы военнослужащих ВСУ.Трасса О-0506, которая проходит через Хромово, ведет в Часов Яр и имеет стратегическое значение для украинских формирований, засевших в Артемовске (Бахмуте). Украинские военные называют ее «дорогой жизни», поскольку по ней осуществляется снабжение группировки ВСУ в городе боеприпасами и вооружением, через нее эвакуируют раненых и проводят ротацию личного состава.- характеризует ситуацию на трассе О-0506 украинская сводка.Значительный район данной автомобильной дороги уже является так называемой «серой зоной», поскольку российским штурмовым подразделениям удалось оттеснить с этой территории украинских боевиков. Но полный контроль над автодорогой со стороны «вагнеровцев» пока еще не установлен.Если российские подразделения прорвутся в прилегающие к автомобильной дороге районы, то возникнет угроза и взятия ими под контроль немногочисленных остающихся проселочных дорог, по которым сейчас также снабжается группировка ВСУ в Артемовске. Об этом сообщают украинские военные аналитики. Кроме того, российские подразделения атакуют и населенный пункт Ивановское (Красное), который находится вдоль другой очень важной автомобильной дороги, ведущей из Артемовска в Константиновку.В самом Артемовске также продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» прорываются к северу и северо-востоку от здания индустриального колледжа, пытаясь пробить оборону ВСУ и оттеснить украинских боевиков.