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Глава Следственного комитета РФ: Украинские боевики избивали российских военнопленных и держали их в контейнерах крематория

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Глава Следственного комитета РФ: Украинские боевики избивали российских военнопленных и держали их в контейнерах крематория

Российские военнослужащие, которые попали в украинский плен, подвергаются жестокому обращению со стороны силовиков киевского режима. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции Александр Бастрыкин.


По утверждению Бастрыкина, находящихся в украинском плену россиян жестоко избивают. Некоторых из них специально держали в контейнерах на территории Харьковского крематория. Над военнопленными всячески издеваются, заставляют вставать на колени.

Ему завязали глаза и руки скотчем, погрузили в машину «Урал» и увезли в неизвестном направлении, при этом несколько раз делая остановки и меняя авто. В итоге его привезли в крематорий в Харькове и держали там в контейнерах около десяти дней

- рассказал Бастрыкин РИА Новости про судьбу одного из военнопленных.

Другого военнослужащего, оказавшегося в украинском плену в феврале 2023 года, поместили в Харьковский следственный изолятор, где систематически избивали.

По утверждению Бастрыкина, Следственный комитет России возбудил уголовные дела на некоторых должностных лиц силовых структур киевского режима, в том числе на начальника следственного изолятора СИЗО-13 в Киеве Александра Балдука и начальника следственного изолятора г. Харькова Евгения Бартощака, а также на ряд других сотрудников данных учреждений и органов безопасности киевского режима, которые непосредственно причастны к совершению преступлений против военнопленных. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Как известно, Запад и подконтрольные ему правозащитные структуры игнорируют информацию о совершении украинскими силовиками преступлений в отношении беззащитных военнопленных, а также гражданских лиц, оказавшихся в застенках киевского режима.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:37
    +6
    Жаль, это ни когда не закончится, пока вся наша элита от жадности не подавится...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:47
      +5
      Жаль другое, что известны многие мучители-преступники, но до сих пор в ВС России не возрождено из времен СССР 4-е управление "зафронтовой деятельности специальных войск" им. П.А. Судоплатова. Не стоит ждать когда эти мрази сами "ласты склеят", надо им в этом активно помогать.
    2. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 12:27
      -1
      В настоящее время, когда все, кто сам себя назначил работать в Кремль, фактически живут в странах НАТО и продолжают там обустраиваться ... В такое время хорошо, что информация, озвученная в статье, вообще всплывает в СМИ. Этого вообще могло не быть, так, чтобы в обществе была хоть какая-то точка зрения по этому вопросу.
      Дяденьки и тётеньки, которые сидят сейчас все на одной лопате, в расчёте на то, что тех, кто её, в итоге поднимет и направит в полыхающую мусорную кучу, так и не найдётся, они все сейчас планируют, как всё будет, когда наступит "послепутье".
      План "Б" - свалить за бугор с концами, есть у всех.
      НО, пока они имеют возможность засовывать свою морду с руками в наш телевизор и в нашу экономику, они будут делать здесь свою политику - политику "послепутья". ...
      Это когда роликами про издевательства над нами будут травить солдат на передовой, как собак, а мы знать об этом вообще ничего не будем. Потому как любовь к Родине у современных поколений в современных реалиях играет недолго, а потому, экономически, крайне нецелесообразна. А вот страх, злость и ненависть - это очень древние стимулы, которые всегда работают так, как спроектированы, а дальше - хоть трава не расти. Дальше можно и за бугор свалить, если какой шухер гражданский будет.
      ... yes
      Вот какие времена приближаются, потому что люди, которые в зрелом возрасте видели СССР и ещё помнят, что такое достоинство и честь, они заканчиваются и не оставляют после себя тех, кто способен удерживать власть в своих руках, не потеряв лицо. А дальше вместо них приходит кто угодно откуда угодно - лишь бы нерусь пострашнее был, а мы ... мы всё смотрим телевизор.
      У всего этого будут последствия, они уже близко.
      Лучше поверьте мне на слово сейчас - действительно наше, кроме нас, никому не нужно. Было есть и будет дальше. И для нас и для тех же стран НАТО это так.
      Сволочи имеют национальную принадлежность, а страны разделяют языки, культуры и государственные границы, поэтому в России, например, есть, например, понятие - гости столицы.
      Это всё не зря на Земле устроено именно так. Кто умеет слушать, пусть услышит мои слова и донесёт их до тех, кто умеет думать ...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:38
    0
    Это все надо документировать и готовить материалы на трибунал.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:20
      +1
      трибунал может быть только в случае полной победы
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:35
      +4
      Одних таких тоже хотели "трибуналом", но вдруг решили что в Турции им хуже всего будет.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:38
    +3
    Больше надо " жестов доброй воли". Нацисты понимают только язык силы.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:57
    0
    Так отправьте их пленных на Новую Землю, на Колыму, на остров Врангеля, Землю Франца Иосифа; у нас есть куда. Нарушением конвенции о военнопленных это не будет, а сбежать оттуда не получится. Проект " Новая Земля"...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:14
    +1
    Конечно, очень удобная позиция. Констатировали факты, о которых, кстати, всем известно и завели дело. А, дальше- хоть не расцветай. А, если попробовать привлекать к ответственности тех, кто по долгу службы обязан был не допустить попадания в плен наших ребят? Кто бездарно спланировал, халатно обеспечивал и преступно проводил эти операции? Конечно, бывают случаи, когда такие трагедии случаются по независящим от руководства и командования причинам. Так вот и надо разбираться. И, гланое- народ должен знать поименно не только своих героев, но и "своих" преступников, предателей и просто "не умных руководителей", причем любого ранга , положения и состояния.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      обязан был не допустить попадания в плен наших ребят

      каким образом, идет война и полностью исключить подобного не возможно, в моем понимании эо нужно доводить до сведения все страны а не держать под сукном очередные 80 лет, показывать все как есть
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:36
      0
      "Своих не бросаем" и это не про солдат, над УК.
  6. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:26
    +1
    Вот такой у нас "братский народ". Уж лучше быть сиротой, чем иметь такую семью.
  7. Sadok
    Sadok Сегодня, 11:21
    0
    а пан Бастрыкин уже отказался от гражданства недружественной страны? просто интересно. погоны то не жмут? сыночек не похудел в окопах (волнуюсь)? "Азовкалий" фурычит или Эрдоганыч всё зарубил? много вопросов...