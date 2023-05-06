Глава Следственного комитета РФ: Украинские боевики избивали российских военнопленных и держали их в контейнерах крематория

Ему завязали глаза и руки скотчем, погрузили в машину «Урал» и увезли в неизвестном направлении, при этом несколько раз делая остановки и меняя авто. В итоге его привезли в крематорий в Харькове и держали там в контейнерах около десяти дней

Российские военнослужащие, которые попали в украинский плен, подвергаются жестокому обращению со стороны силовиков киевского режима. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции Александр Бастрыкин.По утверждению Бастрыкина, находящихся в украинском плену россиян жестоко избивают. Некоторых из них специально держали в контейнерах на территории Харьковского крематория. Над военнопленными всячески издеваются, заставляют вставать на колени.- рассказал Бастрыкин РИА Новости про судьбу одного из военнопленных.Другого военнослужащего, оказавшегося в украинском плену в феврале 2023 года, поместили в Харьковский следственный изолятор, где систематически избивали.По утверждению Бастрыкина, Следственный комитет России возбудил уголовные дела на некоторых должностных лиц силовых структур киевского режима, в том числе на начальника следственного изолятора СИЗО-13 в Киеве Александра Балдука и начальника следственного изолятора г. Харькова Евгения Бартощака, а также на ряд других сотрудников данных учреждений и органов безопасности киевского режима, которые непосредственно причастны к совершению преступлений против военнопленных. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).Как известно, Запад и подконтрольные ему правозащитные структуры игнорируют информацию о совершении украинскими силовиками преступлений в отношении беззащитных военнопленных, а также гражданских лиц, оказавшихся в застенках киевского режима.