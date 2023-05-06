Военное обозрение
Войти Регистрация

The Wall Street Journal: США укрепляют ПВО Украины перед контрнаступлением

8
The Wall Street Journal: США укрепляют ПВО Украины перед контрнаступлением

Западные партнёры Киева во главе с Соединёнными Штатами продолжают накачивать Украину оружием, очень надеясь нанести России поражение.


Как пишет американское издание The Wall Street Journal, Вашингтон решил позаботиться об укреплении системы противовоздушной обороны Украины перед вероятным контрнаступлением ВСУ.

По словам обозревателя издания журналиста Майкла Гордона, западные союзники Киева и в первую очередь США «изо всех сил пытаются укрепить ПВО Украины», чтобы обеспечить воздушное прикрытие готовящегося украинского контрнаступления. Особенно деятельность в этом направлении усилилась после уничтожения арсенала украинских зенитных ракет ракетными ударами России, отметил Гордон.

Указывается, что помимо США в укреплении ПВО Украины участвуют ещё семь стран, включая Швецию и Испанию. Союзники работают над поставкой Киеву системы ПВО I-HAWK, пишет издание.

Пока же, по словам Гордона, чтобы выиграть время для Киева, ему переданы старые ракетные системы советского периода.

I-HAWK — это американский ЗРК средней дальности. Комплекс в начальном варианте находится на вооружении в армии США ещё с 1960-х годов. Изначально он был разработан для уничтожения самолётов, но затем доработан для перехвата ракет.
Использованы фотографии:
Википедия/Blouw, Henk
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:40
    0
    Хоук,комплекс маломобильный.Для обьектовой ПВО вполне сойдет,особенно если версия модернизирована.С войсковой ПВО там сложнее.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:51
    +2
    А почему контрнаступление они своё "готовящееся наступление" называют или мы наступаем или они для красного словца? ¯\_(ツ)_/¯
    А вообще, думаю попрут на 9 мая.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:52
    0
    Картинка под новостью особенно хорошо иллюстрирует, как "укрепляют"))) Нет, ну в теории он может куда-то даже и попасть, но это в теории
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 10:12
    0
    По спильному телемарафону трындят, что сбили Пэтриотом российский "Кинжал". Есть у кого то подробности?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:20
      +1
      Вячеслав,это чушь.Сами всуки признали фейк
    2. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 10:21
      +1
      По спильному телемарафону трындят, что сбили Пэтриотом российский "Кинжал"
      Даже самые упоротые на Руине уже признали, что данная"новость"-фейк...........
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    0
    помимо США в укреплении ПВО Украины участвуют ещё семь стран, включая Швецию и Испанию
    По всей видимости ЗРК советского производства уже выгребли по всей Европе и др. странам, теперь приходится свои старые системы отдавать. Правда на днях сообщалось, что две установки "Пэтриотов" прибыли на Украину и которые сразу спрятали в Киеве. Возможно это создаст отдельные проблемы в отдельных р-х для нашей авиации, но вот помочь
    нанести России поражение
    точно не смогут.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:40
    0
    The Wall Street Journal: США укрепляют ПВО Украины перед контрнаступлением
    . Это логично, вот только они тоже к такому не готовились и всегда считали, что их авиация разгромить все и вся, быстро и безусловно...