The Wall Street Journal: США укрепляют ПВО Украины перед контрнаступлением

Западные партнёры Киева во главе с Соединёнными Штатами продолжают накачивать Украину оружием, очень надеясь нанести России поражение.
Как пишет американское издание The Wall Street Journal, Вашингтон решил позаботиться об укреплении системы противовоздушной обороны Украины перед вероятным контрнаступлением ВСУ.
По словам обозревателя издания журналиста Майкла Гордона, западные союзники Киева и в первую очередь США «изо всех сил пытаются укрепить ПВО Украины», чтобы обеспечить воздушное прикрытие готовящегося украинского контрнаступления. Особенно деятельность в этом направлении усилилась после уничтожения арсенала украинских зенитных ракет ракетными ударами России, отметил Гордон.
Указывается, что помимо США в укреплении ПВО Украины участвуют ещё семь стран, включая Швецию и Испанию. Союзники работают над поставкой Киеву системы ПВО I-HAWK, пишет издание.
Пока же, по словам Гордона, чтобы выиграть время для Киева, ему переданы старые ракетные системы советского периода.
I-HAWK — это американский ЗРК средней дальности. Комплекс в начальном варианте находится на вооружении в армии США ещё с 1960-х годов. Изначально он был разработан для уничтожения самолётов, но затем доработан для перехвата ракет.