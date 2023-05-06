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Пресс-секретаря Центрального командования ВС США уволили за фейк про ликвидацию главаря боевиков

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Пресс-секретаря Центрального командования ВС США уволили за фейк про ликвидацию главаря боевиков

В очень неприятную историю попал пресс-секретарь Центрального командования ВС США полковник Джо Буччино, который отвечал за связи с общественностью в одном из важнейших структурных подразделений американских вооруженных сил.


Еще совсем недавно Буччино комментировал действия российских летчиков в Сирии, которые совершили маневры рядом с американским самолетом F-16, назвав их «агрессивными». Но затем пресс-секретарь допустил роковую для своей карьеры ошибку. Полковник Джо Буччино сообщил о ликвидации американскими войсками высокопоставленного лидера боевиков одной из радикальных группировок в Сирии.

Однако вскоре оказалось, что озвученная полковником информация была фейком, да еще с трагической подоплекой. Вместо опасного боевика американские вооруженные силы ликвидировали мирного пастуха. За гибель обычного человека стоило бы принести глубокие извинения, но Буччино озвучил фейковую информацию. Это привело к скандалу.

После начавшейся в медийном пространстве дискуссии, Пентагон отправил полковника Джо Буччино в отставку. Теперь в отношении бывшего высокопоставленного военнослужащего американской армии еще и возбудили уголовное дело.

Напомним, что история с гибелью пастуха в Сирии – далеко не единственный случай подобных трагических ошибок американского командования. Подобные события неоднократно имели место и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, то есть практически везде, где были задействованы американские вооруженные силы.
Использованы фотографии:
Центральное командование ВС США / https://www.centcom.mil
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:46
    +4
    Одного чудака уволили-поставят другог.Свято место -пусто не бывает
  2. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 09:48
    +4
    А некоторые говорят всякое ниприятное про Коношенкова. Тем временем, в Свободном Мире....
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    +2
    Теперь в отношении бывшего высокопоставленного военнослужащего американской армии еще и возбудили уголовное дело.
    Вынесут ему "общественное порицание". Затем дадут повышенный пенсион. bully
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:55
    +1
    За базар отвечать надо, независимо от должности, звания и гражданства.
    Джо Буччино стал Джо Чеппушило.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:15
    +5
    Да ну нафиг... если за каждое вранье, исходящее от американских официальных лиц, увольнять виновных - то вся Америка была бы уже уволена еще в прошлом веке!
  6. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 10:33
    +3
    Ну да, говорящую голову уволили. А того кто ему эту инфу подсунул? Это как с Конашенковым - все его порицают (правда не увольняют), но никто не говорит о тех кто ему эту информацию дает.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    0
    Вместо опасного боевика американские вооруженные силы ликвидировали мирного пастуха.
    Все бы прошло тихо и возможно без огласки если бы полковник не вылез со своим заявлением.Теперь помимо увольнения еще и уголовное дело. С другой стороны, ну соврал в первый раз что ли? Интересно, а когда генерал Милли сыпет фейками о "победах" ВСУ и скором поражении России, в этом случае меры принять нельзя?
  8. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:09
    0
    Это нарушение прав человека! Фекомёты - тоже люди! FLM! Срочно принесите извинения и верните Джо на должность! laughing
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:12
    0
    В Афганистане пастухи тоже гибли.
    Американская военщина всегда была одной из самых жестоких!