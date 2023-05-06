Пресс-секретаря Центрального командования ВС США уволили за фейк про ликвидацию главаря боевиков

В очень неприятную историю попал пресс-секретарь Центрального командования ВС США полковник Джо Буччино, который отвечал за связи с общественностью в одном из важнейших структурных подразделений американских вооруженных сил.
Еще совсем недавно Буччино комментировал действия российских летчиков в Сирии, которые совершили маневры рядом с американским самолетом F-16, назвав их «агрессивными». Но затем пресс-секретарь допустил роковую для своей карьеры ошибку. Полковник Джо Буччино сообщил о ликвидации американскими войсками высокопоставленного лидера боевиков одной из радикальных группировок в Сирии.
Однако вскоре оказалось, что озвученная полковником информация была фейком, да еще с трагической подоплекой. Вместо опасного боевика американские вооруженные силы ликвидировали мирного пастуха. За гибель обычного человека стоило бы принести глубокие извинения, но Буччино озвучил фейковую информацию. Это привело к скандалу.
После начавшейся в медийном пространстве дискуссии, Пентагон отправил полковника Джо Буччино в отставку. Теперь в отношении бывшего высокопоставленного военнослужащего американской армии еще и возбудили уголовное дело.
Напомним, что история с гибелью пастуха в Сирии – далеко не единственный случай подобных трагических ошибок американского командования. Подобные события неоднократно имели место и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, то есть практически везде, где были задействованы американские вооруженные силы.