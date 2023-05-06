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Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Артемовске на фоне «снарядного голода»: «Есть остатки возможностей продвигаться до конца дня 9 мая»

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Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Артемовске на фоне «снарядного голода»: «Есть остатки возможностей продвигаться до конца дня 9 мая»

В настоящее время силы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои в Артемовске (Бахмуте). Им удалось продвинуться на расстояние до 170 метров за минувшие сутки. Об этом рассказал куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого публикует пресс-служба компании.


По словам Пригожина, «вагнеровцы» по состоянию на 6 мая 2023 года контролируют 59,5 тыс. квадратных метров территории города, а формирования ВСУ удерживают лишь 2,52 квадратных километра. Украинские боевики концентрируются в западной части города.

У нас есть остатки возможностей продвигаться в Артемовске до исхода дня 9 мая. Собаки лают, а караван идет

- заявил Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

Также куратор ЧВК «Вагнер» ответил на запрос от издания MOS. NEWS. Журналисты попросили Пригожина прокомментировать состоявшуюся вчера поездку министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Южный военный округ. Там глава военного ведомства инспектировал состояние военной техники и вооружений и поручил заместителю министра генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за тыловые вопросы, держать на особом контроле бесперебойное снабжение войск в зоне спецоперации боеприпасами. Эта поездка состоялась практически сразу после эмоционального видеообращения Евгения Пригожина.

Однако Пригожин ответил, что к ЧВК «Вагнер» никто по вопросу боеприпасов так и не обратился, а с представителем компании в генеральном штабе никто никаких переговоров по данной теме тоже не вел. На письма по боеприпасам от ЧВК «Вагнер» ответов по состоянию на вечер 5 мая также не было, отметил Пригожин.
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42 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:08
    +5
    Удивляет позиция МО, вот и Кадыров уже выступил с обращением в поддержку ЧВК "Вагнер". Считаю, что Пригожин НЕ ПОНТЕР и просто так выступать не будет, видимо накипело, да и губить пацанов за дешево это преступно, напоминает свинское отношение к штрафникам в годы ВОВ когда без артподготовки на "ура" в атаку бросали, они конечно не ангелы, но отдают самое дорогое за Россию, свои жизни. Просто необходимо поддержать !!! Ну что нам теперь деньги на снаряды и патроны что ль собирать ?
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 10:19
      +5
      Как хорошо, что вся информация теперь доступна. Смотрим "Штрафбат" и всё знаем про применение штрафных подразделений в В.О.В. И главное, можно мощные параллели с современностью проводить.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 11:30
        +2
        Учитывая тот факт, что сериал "Штрафбат" практически полностью является выдумкой сценариста и режиссёра, и практически ничего общего с описываемой реальностью не имеет, о каких параллелях тогда можно говорить?
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 12:11
          +2
          Так о чем и спич. Человек серьезно считает, что фишка была такая - применять штрафбаты без артподготовки. На самом деле, без артподготовки ИНОГДА применялись подразделения в ходе разведки боем, чтобы он(противник) во время артподготовки не слинял во вторую линию окопов - языков будет не взять. В остальных случаях без артподготовки атаки проводились очень редко, при особых обстоятельствах. Причем в обоих случаях, атаковать могло как штрафное подразделение, так и обычное, все зависело от ресурсов командира и обстановки на конкретном участке.
          1. БМП-2
            БМП-2 Сегодня, 12:19
            +1
            Тогда пардон: просто не понял сарказма, содержащегося в первом Вашем комментарии. hi
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:36
      +3
      Цитата: Silver99
      Просто необходимо поддержать !!! Ну что нам теперь деньги на снаряды и патроны что ль собирать ?

      Ну вот видите, если Вас на сайте минусуют за такие слова поддержки, то представляете что творится в МО. Просто решили удалить "Вагнер" из операции СВО - "не мешайтесь под ногами, мы сами справимся, для вас поле деятельности Африка".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:54
        +2
        Цитата: carpenter
        Просто решили удалить "Вагнер" из операции СВО - "не мешайтесь под ногами, мы сами справимся, для вас поле деятельности Африка".

        Без сомнения, для МО, как и для Зеленского важен Бахмут. Чей будет Бахмут тому и лавры. Понятно что он будет российский через неделю (после 10 мая) и лавры достанутся МО, но не "Вагнеру". Разве этого ещё никто не понял. Лавры для "Вагнера" любовь и уважение народа, лавры для МО, это ордена, новые звёзды, сколько полковников получат генеральские звёзды, а это уютный "домик" на берегу реки со своим причалом и 10 га. участок с лесом. Старость обеспечена.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:57
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Лавры для "Вагнера" любовь и уважение народа, лавры для МО, это ордена, новые звёзды

          Я так и представлял, за такое нужно бороться, нужно убрать конкурента, отправив "Вагнер" подальше в Африку.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:59
            +1
            Цитата: carpenter
            за такое нужно бороться, нужно убрать конкурента, отправив "Вагнер" подальше в Африку.

            Всё просто, нет конкурента, не проблем.
          2. hiller
            hiller Сегодня, 12:26
            0
            Я бы назвал это по другому" " Не надо ......ть против ветра" и хватать Господа за бороду. Принцип "Я начальник - все ..но" неистребим и продолжает работать. Видно, что Пригожин ни разу не военный, но как коммерсант и достойный управленец - уже давно должен был всё понять. А попытку "бунта на корабле ", да ещё в такое время - ему не простят. ИМХО. Посмотрим, чем ему поможет Мизинцев. Михаил Евгеньевич имеет огромный опыт. "Кардинал и галантерейщик - это сила!")))
            1. OldMetall
              OldMetall Сегодня, 12:44
              0
              По идее, мог бы помочь с МТО. Но сейчас времена такие - "бывших" мгновенно забывают, особенно , если человек ушел "по плохому".
        2. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 12:15
          +1
          "сколько полковников получат генеральские звёзды, а это уютный "домик" на берегу реки со своим причалом и 10 га. участок с лесом. Старость обеспечена".Где вы этот бред берете? Памятка ЦИПСО?
      2. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 11:39
        +1
        Цитата: carpenter
        Ну вот видите, если Вас на сайте минусуют за такие слова поддержки, то представляете что творится в МО.

        А я вот так понимаю, что Сильвера минусуют не за слова поддержки, а вот за эту глупость и гнусность из либеральной пропаганды:
        Цитата: Silver99
        напоминает свинское отношение к штрафникам в годы ВОВ когда без артподготовки на "ура" в атаку бросали,
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:09
    -3
    Да всё ему дадут, никуда не денутся.
    Но думаю 9 мая будут другие приоритеты
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:23
      -5
      Цитата: 75Сергей
      Да всё ему дадут, никуда не денутся.
      Но думаю 9 мая будут другие приоритеты

      Что Вы имеете ввиду? Ситуацию схожую с фильмом "Батальоны просят огня"? Когда пожертвовали жизнями двух батальонов ради наступления на другом участке фронта.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:16
    +18
    по состоянию на 6 мая 2023 года контролируют 59,5 тыс. квадратных метров территории города, а формирования ВСУ удерживают лишь 2,52 квадратных километра.

    Для гуманитариев:
    59,5 тыс м² это 0,0595 км².
    Хоть немного понимайте чего тут пишите, а то получилось, что бахмут на 95 % контролируется укропами! fool
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:21
      -3
      Цитата: Хорон
      по состоянию на 6 мая 2023 года контролируют 59,5 тыс. квадратных метров территории города, а формирования ВСУ удерживают лишь 2,52 квадратных километра.

      Для гуманитариев:
      59,5 тыс м² это 0,0595 км².
      Хоть немного понимайте чего тут пишите, а то получилось, что бахмут на 95 % контролируется укропами! fool

      А сколько в километре метров то? Я ща наверное в школу должен идти , ЕГЭ сдавать?!
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 10:37
        +10
        В квадратном километре 1000 000 кв. м. (умножьте 1000 м на 1000 м). Это еще арифметика начальных классов.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 11:06
          -1
          Блин. Вообще логика меня в сторону уводит laughing наверное так и у тех , кто тут новости выкладывает. Честно по привычке 1000м = 1км заложено в голове.не подумав ответил laughing
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:40
        +3
        Цитата: Аргон
        А сколько в километре метров то? Я ща наверное в школу должен идти , ЕГЭ сдавать?!

        Ну если ребенок в 4-м классе не усвоил, что в километре 1000 метров, то здесь ЕГЭ не поможет.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 11:00
          -1
          А в квадратном километре сколько квадратных метров? Как раз таки это и заложено в голове 1000м = 1км и сразу выскакивает на ум
        2. Sofievka
          Sofievka Сегодня, 12:46
          0
          Как бывший бригадир, 100×100= гектар, вот и умножайте
      3. Хорон
        Хорон Сегодня, 12:39
        0
        А сколько в километре метров то? Я ща наверное в школу должен идти , ЕГЭ сдавать?!

        Нет, хотя бы её начать посещать. winked
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:21
      +8
      На ВО работают писатели, а не геометры! laughing
  4. 220-volt
    220-volt Сегодня, 10:18
    +1
    27 лет тому назад такое уже было. Практически дословно.
    https://www.youtube.com/watch?v=lS8Lv_u1Z54
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:19
    0
    Сейчас идет мясорубка на западе Артемовска и под Хромово.В ближайшие два дня будет видно,что выйдет.Я так думаю,что оркестр заменят кадыровцы
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 10:41
      +3
      Я так думаю,что оркестр заменят кадыровцы
      Так об этом сам Кадыров заявил разбирая сложившуюся ситуацию.
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 10:52
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      оркестр заменят кадыровцы

      На войне боеприпасов может быть очень мало, или просто мало, но больше не унести.
      Если речь о снарядах, то не довести. Хотя думаю дело не в логистике и даже в не в недостатке снарядов. ВСУ по своей террористической тактике прикрывается мирным население. Хоть об этом сейчас ни кто не говорит, ситуация очевидна. Не такой уж большой этот Артемовск что бы паре артдивизионов за месяц не удалось его сравнять с землей. Однако танки артиллерию туда не пускают. Максимум это обстрел трассы снабжения.
      Поэтому пока официально российское правительство не объявить украинский режим террористическим, а его спонсоров пособниками террористов тактика на поле боя к сожалению не изменится. Будет продолжаться перетягивание каната и будут гибнуть лучшие наши парни.
      Но самое страшное, это то что сейчас на войну идут дети рожденные в 90-х, а тогда у нас по очевидным причинам был демографический провал и каждый здоровый мужчина того периода практически уникален и даже относительно небольшие потери, официально по заявлению Путина 6/1, являются критическими.
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 11:52
        -1
        На войне боеприпасов может быть очень мало, или просто мало, но больше не унести.

        на войне может не хватать только денег. Если деньги есть, а снарядов по прежнему мало, проблема не в недостатке снарядов laughing

        ...[3] В будущей войне армия и флот будут расходовать значительно большее количество снарядов. Кроме того, теперь армия и флот будут расходовать еще огромное число авиабомб. Мы должны производить теперь же сотни миллионов снарядов и авиабомб. Мы должны иметь сотни миллионов снарядов и авиабомб в запасе армии для первого периода войны. Этот запас мы должны создать сейчас, в мирное время. Мы должны нарастить большие мощности для военного года.

        слова некоего наркома боеприпасов И.П. Сергеева в 1939. Ничего не поменялось, ничему не научились.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:19
    +6
    Могут быть разные основные причины происходящего сейчас вокруг ЧВК Вагнер. Мы видим только надводную часть айсберга. И будет неправильным делать категоричные выводы по ситуации получая информацию только из открытых источников. А в общем Пригожину верю. Мужик вместе со своим ЧВК сделал много полезного для России. И говорит он иногда эмоционально, но всегда по делу и еще не боится озвучивать на камеру, то что многие публичные фигуры озвучивать боятся.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:00
      0
      С первой половиной вашего комента согласен, но со второй. Кто из здесь присутствующих знает обстановку дел, особенно на командном уровне? Ни кто. Так я не понимаю почему Пригожина возвели в ранг пророка, поют ему диферамбы, всех остальных в грязь топчут.
      Про снарядный "голод" могу только предположить.
      Снаряды на складах есть.
      Склады отодвинуты на максимально безопасное расстояние.
      Проблема доставка.
      Кто раньше встал, того и тапочки (образно, но по моему точно).
      Боеприпасов много не бывает + в новой высокомобильной войне, когда ответ может прилететь через пару минут, не удивлюсь если снаряды просто бросают.
      Перерасход боезапаса.
      Кадровый офицер проблемы на общий балаган выносить не будет.
      Пока на эти проблемы не будет ответов (а будут они наверное только после войны) судить, а тем более восхвалять или обливать грязью считаю не тактично и даже вредно.
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:40
    -9
    Снарядов ему нне хватает. Наверняка Пригожин и правительство России заключили договор. Забесплатно частная компания ничего делать не будут. Сколько Пригожину на счета карает, за то что он из себя патриота всея России изображает.
  8. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 10:40
    +5
    "По словам Пригожина, «вагнеровцы» по состоянию на 6 мая 2023 года контролируют 59,5 тыс. квадратных метров территории города"
    какая то непонятка в цифрах- бахмут до войны имел площадь-41600000 кв метров. как то очень сильно он усох.
  9. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 10:58
    0
    ЧВКа, свою задачу - выполнело. Как любое другое подразделение, имеет право уйти в тыл. На отдых.
  10. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 11:05
    -2
    Следующий шаг какой , ликвидация Пригожина что ли ?
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:12
    -2
    Однако Пригожин ответил, что к ЧВК «Вагнер» никто по вопросу боеприпасов так и не обратился, а с представителем компании в генеральном штабе никто никаких переговоров по данной теме тоже не вел.

    А ещё мне понятно, как с 2020 года пробивается в серию «Тосочка», залпов двух дивизионов которой решили проблему на этих 2, 52 км², занятых нацистами...
    * * *
    Тут больше вопросов к г-ну Чемезову, в чьём ведомстве ДОЛЖНА производиться (серийно) эта установка...
  12. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:13
    +5
    Куратор ЧВК «Вагнер»
    Кто-нибудь может объяснить, что такое куратор с военной точки зрения? Владелец, руководитель, командир, коммерческий или исполнительный директор?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:25
      +2
      Кто-нибудь может объяснить, что такое куратор с военной точки зрения?
      Это вопрос к журналюгам, которые раз ляпнув взяли это определение на вооружение. А вообще куратор это просто наблюдатель (надсмотрщик) за ходом определенной работы.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: rotmistr60
        куратор это просто наблюдатель (надсмотрщик) за ходом определенной работы
        Так вот и я за шо:
        «Кураторство: процесс, при котором специально отработанные и подготовленные люди дают указания и советы, помогающие прикрепленным к ним «протеже» развиваться в своей профессии.»
        Как это прилепить к военным реалиям совершенно непонятно.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:30
    0
    Поддерживайте Вагнера изо всех сил, потому что мы знаем, что Вагнер не собирается уходить с передовой.
  14. Майя
    Майя Сегодня, 12:49
    0
    !внимание:см внимательно:отношение военных дипломатов-атташе к чвк,военным кураторам((((((((
  15. Майя
    Майя Сегодня, 12:53
    0
    :у военного куратора другой статус(=не военный дипломат(ранее сообщалось,чт снарядами равномерно должны снабжаться ВСЕ.но).