Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Артемовске на фоне «снарядного голода»: «Есть остатки возможностей продвигаться до конца дня 9 мая»

У нас есть остатки возможностей продвигаться в Артемовске до исхода дня 9 мая. Собаки лают, а караван идет

В настоящее время силы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои в Артемовске (Бахмуте). Им удалось продвинуться на расстояние до 170 метров за минувшие сутки. Об этом рассказал куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого публикует пресс-служба компании.По словам Пригожина, «вагнеровцы» по состоянию на 6 мая 2023 года контролируют 59,5 тыс. квадратных метров территории города, а формирования ВСУ удерживают лишь 2,52 квадратных километра. Украинские боевики концентрируются в западной части города.- заявил Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале «Кепка Пригожина».Также куратор ЧВК «Вагнер» ответил на запрос от издания MOS. NEWS. Журналисты попросили Пригожина прокомментировать состоявшуюся вчера поездку министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Южный военный округ. Там глава военного ведомства инспектировал состояние военной техники и вооружений и поручил заместителю министра генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за тыловые вопросы, держать на особом контроле бесперебойное снабжение войск в зоне спецоперации боеприпасами. Эта поездка состоялась практически сразу после эмоционального видеообращения Евгения Пригожина.Однако Пригожин ответил, что к ЧВК «Вагнер» никто по вопросу боеприпасов так и не обратился, а с представителем компании в генеральном штабе никто никаких переговоров по данной теме тоже не вел. На письма по боеприпасам от ЧВК «Вагнер» ответов по состоянию на вечер 5 мая также не было, отметил Пригожин.