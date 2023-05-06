Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля

Венгрия выступает за мир на Украине, в том числе и потому, что часть ее территорий исторически является венгерской. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth.Как отметил Орбан, Будапешт очень заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта. На Украине, заявил венгерский премьер, проживают этнические венгры, и они также страдают от сложившейся ситуации. Некоторые венгры погибли в результате боевых действий, будучи мобилизованными в ВСУ.- заявил Виктор Орбан.Под «древней венгерской землей» Орбан подразумевает часть Закарпатской области Украины. Еще в X веке венгры стали заселять эти территории, включенные вскоре в состав венгерского государства. С тех пор, целое тысячелетие, Закарпатье находилось в сфере венгерского влияния. Земли Закарпатья входили в состав Австро-Венгрии, и лишь после ее распада были переданы Чехословакии, а после Второй мировой войны вошли в состав Украинской ССР.Согласно данным переписи 2001 года, в Закарпатской области Украины проживало около 150 тысяч этнических венгров. Как и другие народы Украины, они сталкиваются с проявлениями национальной дискриминации со стороны украинских нацистов. Поэтому в Будапеште давно выражают озабоченность положением венгерского меньшинства на Украине.Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия принадлежит к числу стран – сторонников мира, и попытки вовлечь ее в «военный лагерь» для помощи киевскому режиму не будут удачными.