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Премьер-министр Венгрии назвал часть Украины «древней венгерской землей»

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Премьер-министр Венгрии назвал часть Украины «древней венгерской землей»

Венгрия выступает за мир на Украине, в том числе и потому, что часть ее территорий исторически является венгерской. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth.


Как отметил Орбан, Будапешт очень заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта. На Украине, заявил венгерский премьер, проживают этнические венгры, и они также страдают от сложившейся ситуации. Некоторые венгры погибли в результате боевых действий, будучи мобилизованными в ВСУ.

Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля

- заявил Виктор Орбан.

Под «древней венгерской землей» Орбан подразумевает часть Закарпатской области Украины. Еще в X веке венгры стали заселять эти территории, включенные вскоре в состав венгерского государства. С тех пор, целое тысячелетие, Закарпатье находилось в сфере венгерского влияния. Земли Закарпатья входили в состав Австро-Венгрии, и лишь после ее распада были переданы Чехословакии, а после Второй мировой войны вошли в состав Украинской ССР.

Согласно данным переписи 2001 года, в Закарпатской области Украины проживало около 150 тысяч этнических венгров. Как и другие народы Украины, они сталкиваются с проявлениями национальной дискриминации со стороны украинских нацистов. Поэтому в Будапеште давно выражают озабоченность положением венгерского меньшинства на Украине.

Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия принадлежит к числу стран – сторонников мира, и попытки вовлечь ее в «военный лагерь» для помощи киевскому режиму не будут удачными.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:29
    +1
    Венгрии нужен мир на Украине, что бы потихому отщипнуть себе кусок земли? А как же нацистский режим или всё устраивает венгров?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:36
      +6
      всё устраивает венгров?
      Когда свой кусок урвут- с нацистами там венгры разделаются так, что перья полетят. Они не шутники.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:41
        0
        Согласно данным переписи 2001 года, в Закарпатской области Украины проживало около 150 тысяч этнических венгров

        Уже меньше.
        Мобилизовать и послать на передовую - удобный способ этнической чистки
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:47
          -1
          Мобилизовать и послать на передовую
          Нужно предлагать сдавшимся венграм( проверка- пересказать страницу книги на венгерском) билеты в Будапешт.
      2. Labrador
        Labrador Сегодня, 11:05
        +1
        то перья полетят

        И что-то мне подсказывает, живые нацики позавидуют мёртвым.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:46
      +2
      Орбан.....назвал часть Украины «древней венгерской землей»

      Это действительно не совсем так. Вторжение венгерских войск на территорию бывшей чехословацкой автономии Карпатская Украина (Подкарпатская Русь), закончившееся её аннексией Королевством Венгрия. В ходе войны между венгерскими войсками и местными военизированными формированиями («Карпатская Сечь») Карпатской Украины, и чехословацкими войсками прошла череда кровопролитных столкновений. Война завершилась оккупацией и последующим присоединением к Королевству Венгрия на территории Закарпатской Украины (Подкарпатской Руси) По итогам второй мировой войны, "отец всех народов" расширил границы украины за счет соседней хортистской Венгрии. А если эта украина отказывается от всего социалистического наследия и пересмотрела итоги ВОВ, то Венгрия может "положить глаз" на эти земли с целью вернуть их обратно. Этнические венгры этих земель , думаю, будут "за".
  2. mag nit
    mag nit Сегодня, 10:45
    0
    Своё нужно возвращать. Вперёд мадьяры!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    +1
    Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля
    Вот это пощечина Киеву, да еще после заявления, что ядерную страну (Россию) победить невозможно. Это похлеще заявлений Киева, что Венгрия ведет неправильную политику в ЕС.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:05
    +3
    С моральной точки зрения можно относитьчя к претензиям Венгрии негативно .Но: чем больше стран претендует на участие в территориальном разделе Украины, тем лучше России. Объективно...
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:05
    +2
    Чем больше желающих помочь Украине с независимостью части территорий от Киева, тем лучше. Сейчас лучше.
  6. Sadok
    Sadok Сегодня, 11:27
    +1
    и в чем он неправ? вон, у соседа венгры (на самом деле 2 паспорта украинец и Венгрии) работают. "мы с Угорщины". отличные ребята, а готовят - пальчики оближешь.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:28
    +1
    Преступный режим Зеленского хочет уничтожить венгерское меньшинство Украины
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:32
    0
    150 000, да, конечно. Но ведь это всё равно МЕНЬШИНСТВО. По принципу жить - брать земли, на которых живёт хоть немного своих? Контрпродуктивный подход, думаю... laughing
  9. Николай310
    Николай310 Сегодня, 11:35
    -3
    Венгрия потерпела поражение во Второй Мировой Войне и отторжение её земель более чем законно...а те не особо умные русские,которые им подпевают,пусть вспомнят,что Калиниградская область только 80 лет в составе России...да и Крым 300...а Керчи более двух тысяч лет. Чья она ИСТОРИЧЕСКИ??? Не выпускайте джина из бутылки,если не хотите снова оказаться в Московском княжестве эпохи феодальной раздробленности. Ужгород советский город и советский флаг там должен быть восстановлен. Как и над Киевом. Именно за ЭТО наши деды вели войну,а не за булочки и трамвайчики
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 12:07
    0
    Венгры это сейчас главные миротворцы в Европе.
    Умно и очень предусмотрительно с их стороны.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:44
    0
    Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля

    - заявил Виктор Орбан.
    Мольбы венгров об украинской земле давно известны. Особенно усердно молились мадьяры убивая ударом об дерево младенцев на захваченных территориях бывшего СССР, а именно в Украинской ССР и Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны принимая участие в составе войск СС и Вермахта не говоря о немецкой полиции и полицаях из местного населения
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:18
    0
    Цитата: Николай310
    Венгрия потерпела поражение во Второй Мировой Войне и отторжение её земель более чем законно...а те не особо умные русские,которые им подпевают,пусть вспомнят,что Калиниградская область только 80 лет в составе России...да и Крым 300...а Керчи более двух тысяч лет. Чья она ИСТОРИЧЕСКИ??? Не выпускайте джина из бутылки,если не хотите снова оказаться в Московском княжестве эпохи феодальной раздробленности. Ужгород советский город и советский флаг там должен быть восстановлен. Как и над Киевом. Именно за ЭТО наши деды вели войну,а не за булочки и трамвайчики

    "... Дявол спущен с цепи..." Произошло это в том году, когда начали делить Югославию, а если быть объективнее то, когда СССР развалился. Мы скатились сейчас к тому, что на латыни называется: "...ius potentium..." Поэтому поздно тут разводить мораль: надо отбирать обратно то, что оставили нам наши предки, а мы умудрились, ну Вы понимаете.