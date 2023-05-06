В ходе своего визита в Киев глава МИД Бахрейна призвал к прекращению огня в украинском конфликте

Вернувшись на Украину из своего рабочего турне по Северной Европе, Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию из Бахрейна. Накануне МИД этой ближневосточной страны подтвердил информацию о визите. Примечательно то, что бахрейнское внешнеполитическое ведомство акцентировало внимание на тех аспектах визита, которые украинская сторона предпочла не затрагивать.
Так, в ходе встречи глава бахрейнской дипломатии Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни призвал к прекращению огня в украинском конфликте. По его словам, конфликт должен быть разрешён исключительно мирным путём, используя, таким образом, все необходимые дипломатические средства.
В то же время он подтвердил позицию своей страны, заключающуюся в необходимости проведения переговоров между Украиной и Россией, как сторонами конфликта, избегая при этом какой-либо эскалации.
В этом контексте, стоит упомянуть и о поддержке Бахрейном дипломатических форматов – усилий папы Римского по работе над «мирным планом», а также предложений, озвученных ранее КНР.
Как отметил Зеленский, министр впервые посетил Украину с момента установления дипломатических отношений между странами, что произошло в июле 1992 года.
Кстати, визиту в Киев главы МИД Бахрейна предшествовала встреча дипломата с китайскими и российскими послами несколькими днями ранее. Так, в ходе встречи с послом России в Манаме Алексеем Скосыревым Абдуллатиф Аз-Заяни заявил о том, что королевство осуждает атаку дронов на Кремль, ведь, по его мнению, это лишь накаляет градус вокруг украинского конфликта.