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В ходе своего визита в Киев глава МИД Бахрейна призвал к прекращению огня в украинском конфликте

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В ходе своего визита в Киев глава МИД Бахрейна призвал к прекращению огня в украинском конфликте

Вернувшись на Украину из своего рабочего турне по Северной Европе, Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию из Бахрейна. Накануне МИД этой ближневосточной страны подтвердил информацию о визите. Примечательно то, что бахрейнское внешнеполитическое ведомство акцентировало внимание на тех аспектах визита, которые украинская сторона предпочла не затрагивать.


Так, в ходе встречи глава бахрейнской дипломатии Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни призвал к прекращению огня в украинском конфликте. По его словам, конфликт должен быть разрешён исключительно мирным путём, используя, таким образом, все необходимые дипломатические средства.

В то же время он подтвердил позицию своей страны, заключающуюся в необходимости проведения переговоров между Украиной и Россией, как сторонами конфликта, избегая при этом какой-либо эскалации.

В этом контексте, стоит упомянуть и о поддержке Бахрейном дипломатических форматов – усилий папы Римского по работе над «мирным планом», а также предложений, озвученных ранее КНР.

Как отметил Зеленский, министр впервые посетил Украину с момента установления дипломатических отношений между странами, что произошло в июле 1992 года.

Кстати, визиту в Киев главы МИД Бахрейна предшествовала встреча дипломата с китайскими и российскими послами несколькими днями ранее. Так, в ходе встречи с послом России в Манаме Алексеем Скосыревым Абдуллатиф Аз-Заяни заявил о том, что королевство осуждает атаку дронов на Кремль, ведь, по его мнению, это лишь накаляет градус вокруг украинского конфликта.
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12 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:51
    +3
    Зелёный живой в Киеве?!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:00
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Походу мы утерлись и сделали вид, что ничего не было.
      Тут нашим политикам равных нет no

      Цитата: 75Сергей
      Зелёный живой?!
      живее всех живых winked
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:00
      +4
      Цитата: 75Сергей
      Зелёный живой в Киеве?!


      А чего и кого ему бояться?Ему же можно абсолютно всё.Любое преступление совершить,а его всё равно поймут и простят и ещё наверное прощение попросят. Это вам не Пригожин,которого игнорируют.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:59
    -1
    Цитата: 75Сергей
    Зелёный живой в Киеве?!

    И прикрывается министром иностранных дел Бахрейна.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 13:02
    +1
    По его словам, конфликт должен быть разрешён исключительно мирным путём,

    Ты, милый, дорогой Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни... где был-то 10 лет?
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:04
    0
    Давно наш МИД не предлагал одностороннее прекращение стрельбы, вот повод нашелся
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 13:07
    +3
    королевство осуждает атаку дронов на Кремль, ведь, по его мнению, это лишь накаляет градус вокруг украинского конфликта.

    Не обращай внимания, это накалило градус ровно на момент взрыва.
    Далее, градус охладел вместе с падением обломков дрона. winked
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:08
    0
    Как отметил Зеленский, министр впервые посетил Украину с момента установления дипломатических отношений между странами, что произошло в июле 1992 года.

    Зеленский мог бы и добавить, что до 1992 года такого государство, как Украина и в помине не было (хотя сейчас уже колония, да и то с натяжкой).
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:09
    0
    . В то же время он подтвердил позицию своей страны, заключающуюся в необходимости проведения переговоров между Украиной и Россией, как сторонами конфликта, избегая при этом какой-либо эскалации.

    Все чаще звучат призывы к переговорам и это не просто так.
    Все бояться, что конфликт перерастет в мировую войну.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +2
    Цитата: 75Сергей
    Зелёный живой в Киеве?!
    Судя по заявлениям некоторых наших политиков, а особенно политических экспертов "мертвый он принесет больше вреда чем живой". Правильно говорят, что политика - грязное дело. Нас по сусалам, да еще с приправой западного ФИ, а мы пока чего-то выжидаем и "охлаждаем месть".
  9. Essex62
    Essex62 Сегодня, 13:13
    -1
    Посол Бахрейна,по факту ,предложил зеле и бандерове ,в купе с НАТОй и масонами сдаться? А как ещё можно прекратить конфликт? Все кому не лень норовят миротворцами выставиться ,по принципу- лишь- бы чего сказать. Чего там ещё накалять- то? Полномасштабная вобла идёт . До ТЯО один шажок остался.
  10. Третий район
    Третий район Сегодня, 13:15
    0
    Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию из Бахрейна.

    А нам говорили, что Зеля по Европе бегает , прячется от возмездия. А он как не в чём не бывало, иностранные делегации принимает. Всё как прежде, его походу действительно трогать запрещено. И подельников его тоже нельзя трогать. В новостях сообщение что автомобиль Прилепина взорвали , хорошо что жив остался.