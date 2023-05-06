В ЕС предлагают платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой

Конфликт на Украине всё затягивается и от украинских беженцев, которых изначально в европейских странах принимали с большим энтузиазмом, теперь начали уставать.Как пишет ирландское издание Irish Examiner, в Брюсселе рассматривают возможность ввести специальные выплаты беженцам с Украины, чтобы мотивировать их вернуться обратно домой. Стоит отметить, что уровень жизни в странах ЕС на порядок выше, чем на Украине и даже если бы там было всё нормально, мало кто захотел бы добровольно вернуться.По данным издания, в недавно опубликованном ЕС докладе предлагается ряд вариантов относительно того что делать с беженцами с Украины.Одним из вариантов и является стимулирование возвращения их на Украину. Тот, кто согласится, будет получать определённую сумму денег даже первое время после возвращения домой.Что касается беженцев, которые успели обзавестись работой или поступить на обучение, то им хотят предоставить вид на жительство, пишет Irish Examiner.Напомним, что в ходе украинского конфликта из страны бежало, по данным ООН, более 16 миллионов человек, подавляющее большинство из которых отправились в страны Евросоюза. Теперь же, когда прошло больше года после начала конфликта, в ЕС поняли, что пора что-то делать, так как невозможно постоянно содержать столько людей.