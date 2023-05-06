Военное обозрение
Войти Регистрация

В ЕС предлагают платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой

61
В ЕС предлагают платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой

Конфликт на Украине всё затягивается и от украинских беженцев, которых изначально в европейских странах принимали с большим энтузиазмом, теперь начали уставать.


Как пишет ирландское издание Irish Examiner, в Брюсселе рассматривают возможность ввести специальные выплаты беженцам с Украины, чтобы мотивировать их вернуться обратно домой. Стоит отметить, что уровень жизни в странах ЕС на порядок выше, чем на Украине и даже если бы там было всё нормально, мало кто захотел бы добровольно вернуться.

По данным издания, в недавно опубликованном ЕС докладе предлагается ряд вариантов относительно того что делать с беженцами с Украины.

Одним из вариантов и является стимулирование возвращения их на Украину. Тот, кто согласится, будет получать определённую сумму денег даже первое время после возвращения домой.

Что касается беженцев, которые успели обзавестись работой или поступить на обучение, то им хотят предоставить вид на жительство, пишет Irish Examiner.

Напомним, что в ходе украинского конфликта из страны бежало, по данным ООН, более 16 миллионов человек, подавляющее большинство из которых отправились в страны Евросоюза. Теперь же, когда прошло больше года после начала конфликта, в ЕС поняли, что пора что-то делать, так как невозможно постоянно содержать столько людей.
Использованы фотографии:
Википедия/Arorae
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
61 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:11
    +10
    А зачем украм домой? Чтоб мобилизовали? Их там и так неплохо кормят. Иначе зачем скакали то ? ЕВРОмайдан же! Вступление в ЕС, социальные деньги на халяву. Они же мечту воплощают понимая ,что на укропии не возможно создать такую среду, где не работая получать деньги. В сознании всего населения должно быть понимание, что если никто не будет работать то и социальных денежек не видать
    1. Юродивый Фома
      Юродивый Фома Сегодня, 11:23
      -11
      Так уехали только женщины и дети в основном. Какая мобилизация тут. Кстати говоря если от Украины какой-то кусок и станется то будет весело смотреть как все из страны уедут когда мужикам выезд за границу разрешат и останется только зеленый в стране.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:31
        +13
        Да ладно - только женщины и дети.
        Полно информации как свидомые мужского пола сваливали - кого отловили, а кому и повезло сбежать
        1. Ратник с пулеметом
          Ратник с пулеметом Сегодня, 11:44
          +5
          Их оттуда дустом теперь не вытравишь ,Канада тому пример...
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:52
          +2
          Цитата: Nexcom
          Полно информации как свидомые мужского пола сваливали - кого отловили, а кому и повезло сбежать

          Вчера разговаривал с мужиком за 40, из Северодонецка уехавшим ещё в октябре в Киев, при начале мобилизации переехал с семьёй в Крым, далее в Россию и затем в Эстонию. И таких вижу не одного.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:34
        +6
        Так уехали только женщины и дети в основном
        Среди слоняющихся по улицам Фуншала,Ниццы,Генуи,Лондона- что видел лично- около половины составляют мужчины 20-40 лет в полном здравии. В Дублине и Брюсселе(друзья говорили) картина такая же.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:41
          +12
          Наивные laughing , с этой публикой такой номер не пройдёт. Деньги то они, конечно, возьмут , но вот уезжать - фиг
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:16
          +1
          Цитата: Болторез
          В Дублине и Брюсселе(друзья говорили) картина такая же.

          Да в Прбалтике не меньше.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 12:18
            0
            в Прбалтике не меньше.
            Подозреваю, что по процентам даже больше- там можно русским обходиться, а пособия все равно ЕС платит.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 12:36
              +1
              Цитата: Болторез
              Подозреваю, что по процентам даже больше- там можно русским обходиться, а пособия все равно ЕС платит.

              Сейчас говорят, только на русском, мовы не слыхать. Дотации само собой.
        3. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:19
          +2
          Цитата: Болторез
          Среди слоняющихся по улицам Фуншала

          Вот никогда не подумал, то свидомые до Фуншала доберутся. Евросоюз к себе не пускал, а СВО запустило.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 12:30
            +1
            свидомые до Фуншала доберутся
            Ввиду того, что им (раньше) предлагали бесплатные билеты по ЕС, они разьехались беженствовать в курортные города. Кроме того, диаспоры украинцев в португальских городах еще с 90х были. Прикололо, как они ( парочка лет 25) пытались познакомиться с сидящими на террасе ресторана, чтоб стрясти с них халявную выпивку laughing .
            Расчет у европы был явно на то, что Российская власть рухнет через месяц-два( об этом поначалу в британских газетах писали как о свершившемся факте). И "беженцы" уедут в победившую украину со словами благодарности европейцам. Но все пошло не по плану laughing .
      3. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 11:34
        +5
        "Так уехали только женщины и дети в основном" Это вы где такую стати стику взяли? Я полагаю, что уехали в основном щирые призывного возраста.
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 11:45
          +4
          Теток с детьми реально много уехало. У нас в Кракове очень их много. Мужиков меньше.
          Тетки с детьми даже у нас в доме на нулевом этаже жили одно время, им до февраля отдавали служебные помещения. Сейчас халява закончилась. Выгнали.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 11:56
            +3
            Мужиков меньше.
            Примерно 50\50 по моим прикидкам. Другое дело, что из Польши укроуклонисты валят дальше на запад- боятся, что и в Польше мобилизуют.
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:45
        +3
        Цитата: Юродивый Фома
        Так уехали только женщины и дети в основном.

        Это кто вам такую чушь сказал. Я их каждый день своими глазами вижу, мужиков призывного возраста.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:51
          +3
          Я их каждый день своими глазами вижу
          Только сегодня утром видел троих- двоих в автобусе, и семейную пару лет 30ти в магазине. С утра пораньше винца взяли за 4 фунта smile .
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:39
            +1
            Цитата: Болторез
            Только сегодня утром видел троих- двоих в автобусе, и семейную пару лет 30ти в магазине. С утра пораньше винца взяли за 4 фунта

            У нас когда их мужики заходят, то полную картину "бухла" берут, бутылочкой не обходятся.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 12:44
              +1
              полную картину "бухла" берут
              Здесь или дешевый(17ф\литр) виски, или польское 10% пиво. А те-пара- изысканные люди yes вино за 4 фунта с букетом автопокрышек и ацетона и послевкусием аспирина и пятновыводителя wassat .
              1. ВитаминBF3mg
                ВитаминBF3mg Сегодня, 13:31
                0
                В Англии кажись австралийское и из штатов, поправьте если что)
                Я в эуропе винчик покупал 8-10 евриков за бутылку,но Да,хорошее
      5. Аргон
        Аргон Сегодня, 12:08
        +2
        Как то в чат рулетке наткнулся на укропатриоток. Флаг на заднем плане, пиво на столе и топят за ВСУ и ТД. Ну начал с ними разговор. Говорят , что мы убийцы и слушать не хотят ,что я говорю. Сидят такие в Германии и горькими слезами обливаются. И в один момент попадает в кадр пара мужиков , сидят оказывается за кадром и молчат. А тема то мол они в Германии , а мужики их погибают "за родину"...
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:12
          +3
          в чат рулетке наткнулся на укропатриоток. Флаг на заднем плане
          Я в Амстердаме в витрине квартала красных фонарей видел патриотку с татуированным тризубом laughing .
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 12:23
            0
            Вестимо старается она в три смены, не покладая рук ой не рук а .... ну сами поняли.
            И все средства само собой ВСУ перечисляет. laughing
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:30
      +7
      Укров из ЕС скоро будут хватать, сажать в столыпины и везти на фронт на могилизацию. am
      В Великобритании была идея утилизировать укров в Руанде. am
      Там малярия, незнакомые ядовитые представители флоры и фауны, рассадник смертельных африканских заболеваний, отсутствие медицины, и толпы чернокожих аборигенов с автоматами, убивающих других от скуки. am
      Ешь кокосы, жри бананы.
      Чунга-Чанга. laughing lol wassat drinks
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:33
        +3
        Великоукры научат черных лопать сало и на этой почве подружатся.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:45
          +5
          Это кого аборигены сожрать не успеют laughing
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:24
          +3
          Цитата: Nexcom
          Великоукры научат черных лопать сало и на этой почве подружатся.

          Да в Африке жрут все, что ни дай, даже свидомые пойдут за милу душу.
    3. Mister X
      Mister X Сегодня, 12:58
      +2
      Пусть попробуют отправить домой эту тётечку
      Сия блохерша, со своей сестрицей - давно объедают немчуру.
      За обе щёки - мягко сказано.

  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:11
    +10
    Может лучше вообще не платить.Что бы уехали?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:14
      +8
      Видимо шароварные их так достали, что Европа уже готова откупиться от них - лишь бы уехали
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:20
        +7
        лишь бы уехали

        О как, они же вроде позиционируют себя как квинтессенция европейских западных ценностей, которые они обороняют, а тут на выход вдруг просят, даже денег в карман суют, лишь бы убирались восвояси laughing
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:25
          +6
          В былые времена, порой, цыганскому табору платили, только бы он уехал из города. В соседний город.
          Пора возрождать традиции.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 11:32
            +5
            Цитата: Aken
            В былые времена, порой, цыганскому табору платили, только бы он уехал из города.

            Или просто приезжали пацаны и жгли весь табор...
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:39
          +5
          Цитата: al3x
          а тут на выход вдруг просят, даже денег в карман суют, лишь бы убирались восвояси

          Интересную мысль высказали в Брюсселе. Но вот беженцев в Европе разных мастей сословий навалом, а вот предлагают уехать за деньги, только украинцам, но не африканцам, не арабам и азиатам - но только украинцам.
          ВЫХОДИТ что украинцы достали Европу больше, чем все остальные беженцы, даже те которые из Нигерии или Сомали.
      2. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 11:40
        +2
        Ага, достали. "В Берлине разрешили использовать флаги Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая, однако запрет на российские флаги всё еще сохраняется"
        Оказывается не Советский Союз воевал, а украина.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:18
      +5
      dmi.pris1 .....Может лучше вообще не платить.Что бы уехали?

      Почему, пусть платят. Это будет плата за проводимую ЕС политику. А украинцы могут ехать дальше, на вторую родину - в США и Канаду.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:39
        +2
        Аха, а потом чтоб оттуда кричали "Русская мафия "пополнилась?)))
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 11:19
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Может лучше вообще не платить.Что бы уехали?

      Да просто достаточно их уровнять в правах и обязанностях, особенно в последних с гражданами ЕС. Они быстро начнут движения в иные края...
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:17
    +9
    Цитата: Аргон
    А зачем украм домой?

    Это точно, теперь вы их уже не выгоните. Сами заварили эту кашу....хлебайте.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:19
    +8
    Неееее... Эти не уедут. Деньги возьмут, а уехать - не уедут. И ещё не раз деньги возьмут. Европа попала. И поделом.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    +4
    В ЕС предлагают платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой
    Даже смешно от того, что в ЕС еще не поняли украинский менталитет. Подскажу для "цивилизованных" - деньги возьмут, но домой не поедут. Придется вам эту обузу на шее тащить и тащить.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:25
      +5
      Они будут приезжать и уезжать каждый месяц.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:29
        +3
        Классная идея. Подскажите украинцам - пусть они Европу разорят. laughing
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:36
        +1
        приезжать и уезжать каждый месяц.
        Европейцы этот прикол знают- берут отпечатки пальцев в единую базу данных.
  6. Комментарий был удален.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:29
    +4
    В ЕС предлагают платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой

    Чтобы они уехали домой из не нужно бесплатно кормить-поить, предоставлять жильё и...платить... yes
  8. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 11:30
    +2
    Их теперь от туда ссаной тряпкой не выгонишь laughing ...это теперь нужно "страну" восстанавливать! А страна там, где задница в тепле lol
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:32
    +1
    Ну не знают европейцы этих хитропопых.
    Деньги возьмут и не уедут.
    Или из Германии уедут в Чехию и там деньги на переезд возьмут.
    Наивные европейцы, ничему не учатся, уж сколько украинцы их разводили как лохов, а они всё на те же грабли.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:33
    +2
    в Брюсселе рассматривают возможность ввести специальные выплаты беженцам с Украины, чтобы мотивировать их вернуться обратно домой.

    Ага, а когда вся Европа орала, - "Украина, это Европа !" о чем вы думали. Получите и распишитесь. Если все беженцы из Африки не кричали, что они Европа, но попав в Европу, они не за какие деньги не вернутся в Африку, а украинцы тем белее, они получили от Европы, то что хотели, а у себя на Украине мужики получат повестки на фронт, а бабы похоронки. Теперь Европа, вам придется жить и с африканцами и со свидомыми.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    +2
    В ЕС предлагают платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой
    . Нашли чем испугать/привлечь.... устроят карусель и будут, туда сюда, как и другие, раньше них делали.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:25
      +1
      Приветствую, Виктор! hi Наивные законопослушные бесхитростные гейропейцы lol ! Разведут их укропитеки! Легко! Так им и надо. Пусть нянчут иждивенцев. Скорей ЕС обнищает от этих щеневмерликов
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:34
        0
        Привет Дмитрий soldier
        Про наивность и законопослушание... как везде, есть всякие и Бизнес на хохлопитеках, остальных подобных, процветает и за счёт тех, которые наивные.
        Стандартная ситуация, как везде.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:44
    +1
    А в ЕС нет учёта безработных? Контроля за источниками доходов тоже нет?
    Для ЕС, вернее для граждан стран, входящих в ЕС, был бы хорош вариант с прекращением права пребывания украинцев, не имеющих официального трудоустройства с доходом, превышающим средний в стране пребывания.
    Что бы беженцы не оказывались вне закона, оплачивается перемещение и выплачивается средний доход за 2 месяца в стране, в которую беженцы хотели бы переместиться.
    Обязательно вне ЕС.
    И закрытый список стран на выбор: 10 с максимальным ВВП и 10 с минимальным ВВП.
    Искренне верю, что те, кто бежал из Украины, спасая себя и своих близких, выберут страны с минимальным ВВП. Там конечно и сложнее, и страшнее, но и стать нужным попроще.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:58
      +2
      Как житель ЕС могу ответить - всё это в ЕС есть, НО! Украинца сейчас не могут выдворить. Даже по криминальному основанию. Потому что на Украине с точки зрения ЕС гм...неподходящие условия и его там могут убить.
      Потому НЕ выдворяют.
      И в страну ИЗ которой могут потом отправить на Украину тоже не могут отправить.
      Вот такая вот петрушка.
      Я могу за Польшу сказать - тут полно украинцев с просроченными картами побыта, но никто ничего сделать не может. Да, этот украинец находится в стране незаконно. Но и депортировать его никуда нельзя.
      Кстати, кроме РФ и США по-моему почти везде такие же законы. Из крупных развитых стран.
  13. Moldrus-13
    Moldrus-13 Сегодня, 11:48
    +2
    Европа породила этих евроцыган, сначала платила чтобы приехали, теперь хочет платить чтобы уехали, а в итоге будет и терпеть и платить! Ну, раз европейцы подержали этот табор, пусть не ноют!
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:59
    +2
    Нет пацаны: они у Вас будут жить, хоть в тюрьме, но жить; ибо там: военкомат - фронт - могила...
  15. vindigo
    vindigo Сегодня, 12:10
    +1
    Какой-то наивняк. Давать деньги, чтобы они вернулись домой laughing
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: vindigo
      Какой-то наивняк. Давать деньги, чтобы они вернулись домой laughing

      Это у них ВОПРЛЬ ОТЧАЯНИЯ crying crying , наверно! Мозги отшибло полностью
  16. HAM
    HAM Сегодня, 12:16
    0
    Вот теперь то конопатая Псаки точно узнает что такое "карусель",хитрованы будут ездить по кругу и доить Эвропу без стеснения....
  17. sent26
    sent26 Сегодня, 12:19
    +1
    Главное, чтобы они в Россию не ехали.
  18. GUSAR
    GUSAR Сегодня, 12:55
    0
    Нам здесь они тоже не нужны, пусть там и остаются
  19. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 13:05
    0
    Цитата: vindigo
    Какой-то наивняк. Давать деньги, чтобы они вернулись домой laughing

    А где у них дом? Це еиропа