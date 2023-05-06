Показаны кадры пораженного ракетами ВС РФ завода в Краматорске, где находилась техника ВСУ

Во второй половине дня 5 мая по военным объектам ВСУ в Краматорске и Славянске были нанесены мощные ракетные удары ВС РФ. Об этом сообщили украинские средства массовой информации.
Позже украинскими пабликами были показаны кадры развалин пораженного ракетами ВС РФ завода в Краматорске, где находилась техника ВСУ. Речь идет о Новокраматорском машиностроительном заводе (НКМЗ). Предприятие использовалось киевским режимом для ремонта поврежденной военной техники, а также для размещения военной техники, вооружений и личного состава украинских формирований.
На кадрах, опубликованных украинскими СМИ, можно увидеть масштабы повреждений в результате ракетных ударов. Значительная часть построек просто разрушена. По понятным причинам, украинские источники не сообщают о реальных последствиях прилетов российских ракет, то есть об уничтоженной военной технике и потерях личного состава украинских формирований.
Но даже украинские СМИ были вынуждены признать наличие масштабных разрушений. Как сообщают ставленники киевского режима в Краматорске, который, как известно, расположен на территории российской Донецкой Народной Республики, но оккупирован украинскими формированиями, удары по предприятию наносились авиаракетами Х-22.
В последнее время ВС РФ активизировали нанесение ракетных ударов и атаки дронами-камикадзе по объектам военного назначения вблизи линии боевого соприкосновения. Удары наносятся по местам концентрации войск противника, размещения его вооружений и военной техники, предназначенной для переброски в зону боевых действий в Донбассе и для участия в анонсируемом киевским режимом контрнаступлении ВСУ.