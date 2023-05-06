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Показаны кадры пораженного ракетами ВС РФ завода в Краматорске, где находилась техника ВСУ

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Показаны кадры пораженного ракетами ВС РФ завода в Краматорске, где находилась техника ВСУ

Во второй половине дня 5 мая по военным объектам ВСУ в Краматорске и Славянске были нанесены мощные ракетные удары ВС РФ. Об этом сообщили украинские средства массовой информации.


Позже украинскими пабликами были показаны кадры развалин пораженного ракетами ВС РФ завода в Краматорске, где находилась техника ВСУ. Речь идет о Новокраматорском машиностроительном заводе (НКМЗ). Предприятие использовалось киевским режимом для ремонта поврежденной военной техники, а также для размещения военной техники, вооружений и личного состава украинских формирований.

На кадрах, опубликованных украинскими СМИ, можно увидеть масштабы повреждений в результате ракетных ударов. Значительная часть построек просто разрушена. По понятным причинам, украинские источники не сообщают о реальных последствиях прилетов российских ракет, то есть об уничтоженной военной технике и потерях личного состава украинских формирований.




Но даже украинские СМИ были вынуждены признать наличие масштабных разрушений. Как сообщают ставленники киевского режима в Краматорске, который, как известно, расположен на территории российской Донецкой Народной Республики, но оккупирован украинскими формированиями, удары по предприятию наносились авиаракетами Х-22.


В последнее время ВС РФ активизировали нанесение ракетных ударов и атаки дронами-камикадзе по объектам военного назначения вблизи линии боевого соприкосновения. Удары наносятся по местам концентрации войск противника, размещения его вооружений и военной техники, предназначенной для переброски в зону боевых действий в Донбассе и для участия в анонсируемом киевским режимом контрнаступлении ВСУ.
Использованы фотографии:
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24 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:54
    +2
    Очень печально ,что нам приходится крушить наши же заводы только из-за того что там засели бандерлоги
    1. ученый
      ученый Сегодня, 10:59
      +7
      Цитата: Аргон
      приходится крушить наши же заводы

      Главное, что меньше стали прятаться среди жилых застроек. А на украинских заводах как фильме "все украдено до нас"
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:12
        0
        ....украинские источники не сообщают о реальных последствиях прилетов российских ракет, то есть об уничтоженной военной технике и потерях личного состава

        Может на этом заводе макароны производились ? А разрушения, действительно, впечатляют.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:22
          0
          Строение древнее. Всё равно сносить.
          1. PN
            PN Сегодня, 12:06
            0
            Но вот интересно, как распространяется ударная волна от взрыва. Часть здания разрушена, окон нет, обшивку здания по большей части тоже сдуло, а кондиционеры висят.
        2. Denis812
          Denis812 Сегодня, 12:08
          0
          Ага. Макароны. С двумя бабками, фрезой и прочими штуками для "общего макароностроения".
      2. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 11:38
        0
        Да это укродеза, не более того...
        Ттттттттттттт
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 10:59
      0
      А может это и к лучшему! Заводы с устаревшими технологиями давно пора закрыть и построить современные.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: Wolfskin1993
        Заводы с устаревшими технологиями давно пора закрыть и построить современные.

        Ага! Только один вопрос: «Где взять столько строителей?»
        Можно, разумеется попросить ребят из КНДР и Китая...
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:01
      +5
      НКМЗ,завод уникальный.Там производили морские орудия,артиллерийские стстемы дуплекс и триплекс,шагающие экскаваторы и многое другое.Сейчас уже жалеть нечего-надо побеждать
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:57
    0
    в Краматорске, который, как известно, расположен на территории российской Донецкой Народной Республики
    Больше года работал завод, где ремонтировали боевую технику врага belay .
  3. al3x
    al3x Сегодня, 11:01
    0
    Не иначе кондиционеры бабахнули в офисной части request
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 11:32
      0
      Я тоже обратил внимание на множество кондиционеров на стенах. Страшная это, однако, штука, кондеи.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 11:13
    +2
    Если фото не фейковые, жесть что БЧ весом в тонну делает, интересно, сколько ракет было отправлено, а ведь сами кастрюли в 2000г за долги передали нам штук 400 Х-22
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:15
    +4
    Что-то на кадрах не совсем понятно, где находилась техника. Ну и тогда напрашивается вывод: Либо фото приведены с иллюстративной целью, либо... "- Видишь суслика? - Нет. - А он есть!"
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:20
    -3
    Цитата: ученый
    Цитата: Аргон
    приходится крушить наши же заводы

    Главное, что меньше стали прятаться среди жилых застроек. А на украинских заводах как фильме "все украдено до нас"


    А заводы прятались в жилых застройках? Теперь заводы обзавелись совестью и не прячутся?
    Вот же... Век живи, век учись, и всё одно "ученый" перебалаболит.
  7. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 11:21
    -2
    интересно, а где же разбитая вражеская техника???? В подвалах???
  8. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 11:24
    -1
    СССР на Украине столько спец и заглубленных объектов нарыл, что некоторые статегичекские объекты могут выдержать однократно контактные ядерный боеприпас. А воздушный вообще вреда не нанесет. Все эти объекты у наших стратегов есть, только использовать боеприпасы для заглубленных объектов они не хотят- дорого. Самый простой пример делать такой проникающий заряд из ствола артиллерийского орудия, и тут же встает вопрос в количестве ВВ, т. к зависит от калибра. А швыряться телеграфными столбами бред. Это мое личное мнение.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:28
      +2
      некоторые статегичекские объекты могут выдержать однократно контактные ядерный боеприпас.
      Не при попадании в портал обьекта. Ядерный взрыв испарит даже вольфрам. И если в 70е такого попадания было сложно добиться, то сейчас сотня килотонн может в вентиляцию прилететь.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:53
    -1
    Вот же хитрозадая украинская военщина!
    Даже фотографии не дала нормальные нашему автору сделать.
    В заголовке фото не цехов, а заводоуправления. А в тексте фото такое, что ничего не понятно, что там делали, хотя фото с 3 ракурсов.
    И 2 кондея куда то ветром смахнуло, и у дерева ветка отвалилась.
    Только и сказать, украинец даже под прицелом фотоаппарата фотокорреспондента смогёт то, что нужно спереть. Или фотокорреспондент про себя не забыл?
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 13:11
      0
      "В заголовке фото не цехов, а заводоуправления"
      ну, куда попали, то и показали
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:58
    0
    Цитата: dmi.pris1
    НКМЗ,завод уникальный.Там производили морские орудия,артиллерийские стстемы дуплекс и триплекс,шагающие экскаваторы и многое другое.Сейчас уже жалеть нечего-надо побеждать


    Если можете, подскажите, где посмотреть про артсистемы дуплекс и триплекс. Я раньше эти слова слышал, но применительно к иному.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 13:09
      -1
      "Если можете, подскажите, где посмотреть про артсистемы дуплекс и триплекс"
      в интернете laughing
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:00
    0
    Во второй половине дня 5 мая по военным объектам ВСУ в Краматорске и Славянске были нанесены мощные ракетные удары ВС РФ.
    Это хорошо, там где сидел враг, туда и прилетело. Но может быть хоть пару ракет, ну как то выделят для не тронутого Кременчугского НПЗ. Ребята вы не промахнетесь, он просто огромный. Ну не пожалейте, шарахните, танки перед "контрнаступом" не поедут.