Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член военного совета Запорожской обладминистрации Владимир Рогов оценил готовность российских войск в Запорожье к отражению контрнаступления ВСУ. Он заявил, что наша армия на данном направлении находится в полной боеготовности.
Об этом политик заявил агентству РИА Новости.
Наши военные находятся в полной боевой готовности
- сказал активист.
Рогов также сообщил, что в Запорожской области Вооруженные силы РФ подготовили несколько линий эшелонированной обороны.
Сейчас вопрос о боеготовности российских войск, размещенных в Запорожской области, возможно, актуален как никогда. Вчера глава региона Евгений Балицкий заявлял, что в регионе со дня на день ожидают украинское контрнаступление. По мнению чиновника, оно начнется в ближайшие дни, а то и часы.
Такое предположение косвенно подтверждает существенное усиление обстрелов со стороны ВСУ.
Незадолго до этого Рогов заявлял, что власти региона не проводят всеобщую эвакуацию населения региона, но при этом вывозят за его пределы всех желающих. По его словам, здесь скопилась многотысячная группировка ВСУ. Киевские власти подтягивают к Запорожью войска и бронетехнику. По словам чиновника, противник скрытно размещает технику в подземных хранилищах для овощей в Гуляйпольском и Ореховском районах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в успехе контрнаступления ВСУ, но не может его гарантировать на все сто процентов.