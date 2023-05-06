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Владимир Рогов оценил готовность российских войск в Запорожье к отражению контрнаступления ВСУ

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Владимир Рогов оценил готовность российских войск в Запорожье к отражению контрнаступления ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член военного совета Запорожской обладминистрации Владимир Рогов оценил готовность российских войск в Запорожье к отражению контрнаступления ВСУ. Он заявил, что наша армия на данном направлении находится в полной боеготовности.

Об этом политик заявил агентству РИА Новости.

Наши военные находятся в полной боевой готовности

- сказал активист.

Рогов также сообщил, что в Запорожской области Вооруженные силы РФ подготовили несколько линий эшелонированной обороны.

Сейчас вопрос о боеготовности российских войск, размещенных в Запорожской области, возможно, актуален как никогда. Вчера глава региона Евгений Балицкий заявлял, что в регионе со дня на день ожидают украинское контрнаступление. По мнению чиновника, оно начнется в ближайшие дни, а то и часы.

Такое предположение косвенно подтверждает существенное усиление обстрелов со стороны ВСУ.

Незадолго до этого Рогов заявлял, что власти региона не проводят всеобщую эвакуацию населения региона, но при этом вывозят за его пределы всех желающих. По его словам, здесь скопилась многотысячная группировка ВСУ. Киевские власти подтягивают к Запорожью войска и бронетехнику. По словам чиновника, противник скрытно размещает технику в подземных хранилищах для овощей в Гуляйпольском и Ореховском районах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в успехе контрнаступления ВСУ, но не может его гарантировать на все сто процентов.
Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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22 комментария
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:07
    +4
    Дожили конечно, обсуждение, как 2-я армия мира, вместо наступления, готова ли отражать контрнаступление 22-й. Сюр.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:09
      +2
      Вторая армия мира ,как и страна,по "непонятным причинам" не на войне,а на некой операции.Вопросы?
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:12
        +8
        Куча, но вы на них не ответите, а к тому не пускают, хоть он и "всенародно избранный", но боится этого самого народа похлеще всяких диктаторов.
    2. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 11:28
      +2
      "противник скрытно размещает технику в подземных хранилищах для овощей в Гуляйпольском и Ореховском районах".
      А у меня другой вопрос: Почему эти хранилища еще целы?
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 11:37
        0
        А у меня другой вопрос: Почему эти хранилища еще целы?
        Потому что они подземные. В СССР овощехранилища делали под землей. Такие гигантские погреба.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:58
          +1
          Чтоб спрятать в хранилище, надо туда сначала доехать.
          И на этом маршруте технику даже самый плохонький тепловизор заметит.
        2. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 11:59
          0
          Так надо их разбомбить! Пусть будут танкомогильники. Есть же проникающие вглубь бомбы? Или Кинжал применить.
        3. Kotofeich
          Kotofeich Сегодня, 12:19
          0
          Цитата: Arzoo
          Такие гигантские погреба.

          Вот именно погреба, а не бункер или бомбоубежище. Перекрытие в овощехранилище это плита 10-20 см и насыпка грунта сверху 0,5-1м., и это в лучшем случае. Даже ФАБ 250 легко все это обрушит.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:15
        0
        Потому что эти сведения вряд ли от разведки,непроверенные.Нам не скажут всего ,что там происходит.Я только за ребят переживаю,там есть на этом направлении зннакомые.
    3. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 12:13
      -1
      «2 армия в мире» только на бумаге, и не мы это говорили, а западные аналитики
    4. RipRap
      RipRap Сегодня, 12:24
      0
      Так то оно так, но у 22-й армии бесконечно глубокий тыл в виде всех стран НАТО и не только. Страна на полном внешнем обеспечении и под полным внешним управлением, от них самих только мясо требуется. В таких условиях и у теоритической армии США возникли бы большие проблемы. Однако все это не снимает ответственности с наших, которые полностью провалили подготовку к войне.
    5. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:28
      -1
      На Херсонском направлении тоже говорили о "прочных позициях" и о "достаточности сил"....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +4
    Честно говоря уже раздражает когда любой от председателя движения до вновь назначенного главы р-на и конечно блогера (куда без них) начинает рассуждать о готовности армии, где и какая линия обороны подготовлена, где противник планирует начать наступление, куда передислоцируется и т.д. вместо того чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями. Поэтому в информационной среде и творится такой бедлам.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:20
      +1
      Ну инфоцыган потихоньку начали брать за мягкие места - и это радует. Налоговая взялась - там неуплаты налогов чуть ли не до миллиарда.
      Кто то попался, кто то сбежал сразу в Дубаи.....
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 11:42
      +2
      до вновь назначенного главы р-на и конечно блогера (куда без них) начинает рассуждать о готовности армии
      Ну армия Шойгу уже несколько раз демонстрировала свою готовность, например на Херсонском и Харьковском участках, и местные жители понадеялись на эту готовность. После чего оказались в овраге с пакетами на голове. Тут же жители Запорожской области задаются резонным вопросом: «Готова ли армия так как была готова в Харькове или ещё лучше?»
  3. RipRap
    RipRap Сегодня, 11:16
    +3
    Боже, воскреси Сталина, ну пожалуйста. С нонишними рукамиводителями наша страна обречена. Никто не понес ответственности за провал. Ни из свр, ни из генштаба, ни из ОПК, все кто провалили все что можно и нельзя, никто не понес никакой ответственности, а некоторые даже продолжают занимать свои места, хотя по ним столыпинский галстук плачет.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:23
      +2
      На такие слова про Сталина я всегда советую вспомнить ,кто и как был наказал за провал харьковской операции в 42 году. Хотя бы для начала.
  4. spectr
    spectr Сегодня, 11:47
    0
    Судя по вывозу гражданских, мы готовимся там "залить все огнем".
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:59
    0
    Эвакуацию делают чтобы бомбить, тут все понятно
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:10
    0
    Наши военные находятся в полной боевой готовности

    Это слова активиста и военного члена совета администрации области.
    У господина Рогова есть свои военные? Он, господин Рогов, своих военных на свои личные доходы содержит? Или господин Рогов путает личную шерсть с государственной?
    Тем, кто сейчас в нашей части Запорожья живёт, работает... Им станет хуже, если господин Рогов напишет, что ситуация сложная, что он старается сделать всё для нашей победы, но может быть и временное поражение? Люди от этого будут меньше верить, или всё же больше?
    Рабочие выбирают бригадира. И бригадир ими управляет.
    Активиста не выбирали. Может потому активисту плевать, как его слова воспринимают те, кто его не выбирал?
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:22
    0
    Давайте перейдем к конкретному, потому что уже слишком поздно для других вещей. Очень важно будет устоять на начальных этапах контрнаступления, а это легко благодаря обороне, созданной на разной глубине рубежей. При этом в этот раз придется полностью задействовать авиацию, бомбардировщики и т.д. Из Белоруссии они должны начать атаку на столицу Киев с большей или меньшей интенсивностью, но это заставит противника нервничать. Думаю, Суровикин должен командовать обороной на южном фронте, что представляется приоритетным для Украины.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:23
    0
    Я хотел бы спросить у русских товарищей, знают ли они, кто возглавит оборону на южном фронте, где ожидается основное украинское наступление.