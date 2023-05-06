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В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

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В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

Самолет-истребитель F-16 Военно-воздушных сил США упал на территории Республики Корея, в районе авиационной базы Осан. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на командование ВВС США в Южной Корее.


Как стало известно, самолет совершал учебно-тренировочный полет недалеко от расположенной на южнокорейской территории, в провинции Кёнгидо, крупной американской военной базы. Затем летчик потерял управление, самолет упал на сельскохозяйственные земли. При крушении самолета летчику удалось катапультироваться, его обнаружили и отправили в медицинское учреждение.

Телеканал сообщает, что среди местного населения жертв нет, хотя самолет рухнул недалеко от населенного пункта. На место падения истребителя направили экипажи пожарной службы, так как вспыхнул пожар. Представители американского военного командования и южнокорейских служб уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшей аварии.

Военная база Осан используется ВВС США. Она расположена в 8 километрах от города Осан, в районе Сонтан, входящем в город Пхёнтхэк. Здесь базируется 7-я воздушная армия ВВС США, подчиненная Тихоокеанскому командованию американских военно-воздушных сил, в том числе и 51-й истребительный авиаполк, на вооружении которого как раз и состоят самолеты F-16.

В ноябре 2022 года в провинции Канвондо в Республике Корея также упал из-за отказа двигателя самолет F-16, который, правда, находился на вооружении не американской, а южнокорейской авиации, и числился в одном из подразделений ВВС Республики Корея. До этого в 2022 году имела место авария истребителя F-16 в штате Луизиана в США. Также была зафиксирована авария при посадке самолета данного типа в Южной Дакоте (США).
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:22
    +4
    Ещё минус одна вражеская единица техники. Очень хорошо!
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:22
    +4
    Минус один. good
    Опять нет повода не выпить. drinks drinks drinks
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:23
    +3
    Сдох Максим и хрен с ним!! Своего головняка выше крыши.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:23
    +1
    И что тут такого? Много летают, по этому иногда падают. Если бы F-35 упал, новость была бы поинтереснее.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:26
      +2
      "Ещё не вечер" (с)
      ‐----------------
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +1
    Бывает и не только в РК. То, что тяжелее воздуха и к тому же летает не гарантировано от того что не упадет.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:37
    0
    Просто вектор гравитации в этом случае оказался больше всех остальных,не сам же пилот перевёл самолёт в " крутое пике" с криком : ВО как могу !
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 11:49
    -2
    Если подобной заметкой кто-то хотел принизить реальную мощь американской авиации, то получилось не очень убедительно. Давайте-ка лучше обратим внимание на проблемы нашей промышленности и нашего ВПК. Особенно в области производства боеприпасов.
  8. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 12:06
    0
    Вот почему их лётчикам всегда удается катапультироваться??(((Наши самолёты если падают то в 50% случаев вместе с пилотом.