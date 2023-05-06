В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

Самолет-истребитель F-16 Военно-воздушных сил США упал на территории Республики Корея, в районе авиационной базы Осан. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на командование ВВС США в Южной Корее.
Как стало известно, самолет совершал учебно-тренировочный полет недалеко от расположенной на южнокорейской территории, в провинции Кёнгидо, крупной американской военной базы. Затем летчик потерял управление, самолет упал на сельскохозяйственные земли. При крушении самолета летчику удалось катапультироваться, его обнаружили и отправили в медицинское учреждение.
Телеканал сообщает, что среди местного населения жертв нет, хотя самолет рухнул недалеко от населенного пункта. На место падения истребителя направили экипажи пожарной службы, так как вспыхнул пожар. Представители американского военного командования и южнокорейских служб уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшей аварии.
Военная база Осан используется ВВС США. Она расположена в 8 километрах от города Осан, в районе Сонтан, входящем в город Пхёнтхэк. Здесь базируется 7-я воздушная армия ВВС США, подчиненная Тихоокеанскому командованию американских военно-воздушных сил, в том числе и 51-й истребительный авиаполк, на вооружении которого как раз и состоят самолеты F-16.
В ноябре 2022 года в провинции Канвондо в Республике Корея также упал из-за отказа двигателя самолет F-16, который, правда, находился на вооружении не американской, а южнокорейской авиации, и числился в одном из подразделений ВВС Республики Корея. До этого в 2022 году имела место авария истребителя F-16 в штате Луизиана в США. Также была зафиксирована авария при посадке самолета данного типа в Южной Дакоте (США).