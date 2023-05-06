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Пригожин: К Бахмуту противник ежедневно перебрасывает по 400-600 человек, примерно столько же теряет

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Пригожин: К Бахмуту противник ежедневно перебрасывает по 400-600 человек, примерно столько же теряет

Как известно, наиболее горячей точкой сегодня в зоне проведения СВО является город Бахмут (Артёмовск).


Также известно, что значительную часть территории города удалось взять под контроль благодаря действиям бойцов ЧВК «Вагнер». По словам лидера вагнеровцев Евгения Пригожина, для того чтобы полностью освободить город от подразделений ВСУ, осталось пройти ещё примерно 2,5 кв. километра.

В Бахмуте осталось 2,5 км штурмануть, и город будет взят

- сказал Пригожин.

Он отметил, что ежедневно ВСУ подтягивает к городу 400-600 человек и примерно в таком же количестве у них потери. При этом, по словам куратора ЧВК «Вагнер», противник имеет хорошее оснащение и подготовку, что говорит о том, что дальнейшие бои за Бахмут будут также нелегкими.

Помимо живой силы, к городу подтягивается и вражеская военная техника, среди которой много техники иностранного производства, добавил Пригожин. Не жалеет украинская сторона и артиллерийских снарядов, используя их в больших количествах.

Для подтягивания резервов в город противник использует в том числе накатанные по полям дороги.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:35
    +1
    Батальон перебрасывают?Пути перезать никак?Впрочем,сегодня там для всук была дискотека со спецэффектами
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 12:54
      +1
      Батальон перебрасывают?Пути перезать никак?

      А зачем?

      Гораздо лучше перемалывать ВСУ на уже пристрелянной местности, где с нескольких сторон Вагнер и ВС РФ могут вести огонь, а ежедневное подкрепление, которое перебрасывает ВСУ, терпит большие потери еще не доехав до места назначения.

      Если же перерезать пути сейчас, то эти же 400-600 человек подкрепления засядут в Часов Яр, Константиновке, Дружовке. И при наступлении вагнеровцев или ВС РФ на эти города эти ВСУшники будут вести по ним огонь. Лучше этих ВСУшников перемолоть под Бахмутом.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:48
    +1
    По ситуации с ЧВК "Вагнер" и боеприпасам объяснил Админ RSOTM. Суть проста - Вагнеров хочет подчинить себе МО РФ. Уничтожить эту ЧВК, переформатировать или еще что-то. Именно поэтому Пригожин еще в конце апреля и сказал, что возможно скоро ЧВК прекратит свое существование. Но с этим у МО РФ есть определенные проблемы, т.к. в Вагнеры идут люди которые хотят хорошо воевать, а не слушать дураков и терпеть тупое командование. Командование Российской армии понимает, что силовыми методами Вагнеров "не нагнуть".
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 12:52
      +1
      Цитата: carpenter
      Командование Российской армии понимает, что силовыми методами Вагнеров "не нагнуть".

      Жаль оно не понимает что гнуть надо другую сторону...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:22
        0
        Цитата: Jovanni
        Жаль оно не понимает что гнуть надо другую сторону...

        Он понимают, где им выгодно, но не стране.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:59
      0
      Цитата: carpenter
      По ситуации с ЧВК "Вагнер" и боеприпасам объяснил Админ RSOTM. Суть проста - Вагнеров хочет подчинить себе МО РФ. Уничтожить эту ЧВК, переформатировать или еще что-то.

      "Вагнер" показал как нужно воевать, а не в штабах штаны просиживать. У музыкантов только взвод под 1000 бойцов, ком взвода и зам.ком взвода, разницу чуете. Для МО. РФ. они как кость в горле, а для народа герои. Конечно хотят сделать всё, чтобы исключить "Вагнер" из цепочки, подчинив его как В/Ч Минобороны.
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:50
    0
    Про эти оставшиеся 2,5 км за ВСУ уже неделю кажется слышу.
    Про перерезанную «последнюю дорогу» с февраля пишут.
    Что то, какое то аномально упорное сопротивление .
    Получается, что факты нам говорят, что ВСУ это очень серьезный противник для нас, примерно равный по совокупности.
    И как написано в статье со слов Пригожина: и со снарядами у них нет проблем и оснащены хорошо и подготовлены хорошо.
    Но наши чепчикобросатели упорно в своей массе это понимать не хотят.
    Страшно из за этого
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 13:33
      0
      Je ne sais plus qui a dit que l'important dans une guerre c'était la destruction de l'armée ennemie car une fois cela fait le terrain sera à vous...
      Et d'après ce que je lis de Prigogine, c'est exactement ce qui ce passe : destruction d'environ 500 à 600 militaires Ukrainiens chaque jour....Dans ce cas peu importe que les Wagner aient avancés de 300 ou 400 m en une semaine.
      Les choses importantes devraient être : destruction massive de l'armée adverse et surtout pertes minimum dans ses propres rangs...l'avance viendra après.

      Я больше не знаю, кто сказал, что главное в войне-это уничтожение вражеской армии, потому что как только это будет сделано, земля будет вашей...
      И, судя по тому, что я читаю у Пригожина, происходит именно это : уничтожение примерно 500-600 украинских военнослужащих каждый день....в данном случае не имеет значения, продвинулись ли вагнеровцы на 300 или 400 метров за неделю.
      Важными должны быть следующие вещи: массовое уничтожение армии противника и, самое главное, минимальные потери в собственных рядах...наступление наступит позже.
  4. мерцание
    мерцание Сегодня, 13:40
    0
    Не жалеет украинская сторона и артиллерийских снарядов, используя их в больших количествах.
    В украинских пабликах пишут, что ВСУ в Бахмуте не замечают снарядного голода у Вагнера. Больше того, сообщают что участились удары ФАБами.

    Ниже ссылка на скрин о "снарядном голоде" и его причинах. Рекомендую
    https://sun9-12.userapi.com/impg/qf4ysbpG5f_T_liJ2-eMyqAhsTVGQVtE5Dy_mA/79EhpJuiZKg.jpg?size=545x611&quality=96&sign=9e753c96289ca83fe081e607b7a8b790&c_uniq_tag=TXF3Nb63fG-WcsrBetg1_0VVs5TrBiTvF0BxVWTQdM4&type=album