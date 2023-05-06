Пригожин: К Бахмуту противник ежедневно перебрасывает по 400-600 человек, примерно столько же теряет

В Бахмуте осталось 2,5 км штурмануть, и город будет взят

Как известно, наиболее горячей точкой сегодня в зоне проведения СВО является город Бахмут (Артёмовск).Также известно, что значительную часть территории города удалось взять под контроль благодаря действиям бойцов ЧВК «Вагнер». По словам лидера вагнеровцев Евгения Пригожина, для того чтобы полностью освободить город от подразделений ВСУ, осталось пройти ещё примерно 2,5 кв. километра.- сказал Пригожин.Он отметил, что ежедневно ВСУ подтягивает к городу 400-600 человек и примерно в таком же количестве у них потери. При этом, по словам куратора ЧВК «Вагнер», противник имеет хорошее оснащение и подготовку, что говорит о том, что дальнейшие бои за Бахмут будут также нелегкими.Помимо живой силы, к городу подтягивается и вражеская военная техника, среди которой много техники иностранного производства, добавил Пригожин. Не жалеет украинская сторона и артиллерийских снарядов, используя их в больших количествах.Для подтягивания резервов в город противник использует в том числе накатанные по полям дороги.