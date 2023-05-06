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Украинский депутат заявил о том, что ВСУ чаще стали применять РСЗО «Бастион-02»

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Украинский депутат заявил о том, что ВСУ чаще стали применять РСЗО «Бастион-02»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Мысягин заявил о том, что ВСУ чаще стали применять на передовой РСЗО «Бастион-02». Об этом украинский нардеп сообщил на своей странице в социальных сетях.


Стоит отметить, что эти украинские реактивные системы были созданы на базе крупнотоннажного полноприводного автомобиля КрАЗ-6322РА.

Боевые возможности реактивной установки типа «Бастион-01» впервые были продемонстрированы в 2009 году, ну а сами разработки комплекса начались в 2008.

Версия РСЗО «Бастион-02» имеет удлинённую колёсную базу, что позволяет ей размещать дополнительный боекомплект. В то же время, ещё одним преимуществом этой боевой машины является её комплектация двумя переносными (зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

Впрочем, основная же особенность этой РСЗО заключается в наличии механизма автоматической перезарядки, в результате чего после перезарядки огонь открывается в считанные минуты.

Что же касается артиллерийской боевой части у данного комплекса ракетного вооружения, то она была унаследована от советской и российской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» калибра 122 мм.

По данным украинских СМИ, ещё в 2017 году государственное предприятие ВПК Украины «Шепетовский ремонтный завод» приступило к усовершенствованию РСЗО «Град» до уровня «Бастион-01».

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12 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 12:52
    0
    Та же БМ-21 "Град", а так более крупная и тяжёлая машина, есть плюсы - не так раскачивает при залпе, но и проходимость и радиус поворота похуже.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:57
      0
      У меня идея! На мотолыгу бы соорудить две установки град и вуаля... ! И проходимость хорошая, и перезарядка не нужна, и раскачки не будет, и полно у нас их. Очень много плюсов. Единственный минус это скорость.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:09
      +1
      По данным украинских СМИ, ещё в 2017 году государственное предприятие ВПК Украины «Шепетовский ремонтный завод» приступило к усовершенствованию РСЗО «Град» до уровня «Бастион-01».

      Ну вот и повод наведаться отечественным "Калибрам" в гости в Шепетовку.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:54
    0
    Хотелось бы увидеть автоматическую перезарядку. Чёт сомнительное предприятие это
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 13:34
      0
      У поляков такая же машина есть, вопрос кто у кого...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:54
    0
    А какая проходимость у этой удлинненой базы?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:59
    +1
    А какая обычная тактика у таких систем в ЗБД? Сделал залп и шементом в укрытие, подальше от позиции пуска.
    Заморачиватся с перезарядкой это шанс не уехать с той позиции вообще.
  5. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 13:06
    +3
    То есть, производство такой техники продолжается. Огромный завод - это не схрон в лесу, но его почему-то никто "не видит".
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:15
    +3
    государственное предприятие ВПК Украины «Шепетовский ремонтный завод»
    И так понимаю, это предприятие вполне себе функционирует, раз на поле боя появляется все больше новых РСЗО
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:36
    +1
    ВСУ чаще стали применять на передовой РСЗО «Бастион-02»
    Значит спокойно производят не только РСЗО, но и ракеты к ним у себя на территории. Информация к размышлению.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 13:41
      0
      Нам с вами, а для них это неактуально.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:40
    0
    Разговаривал я с человеком, который побывал и под "Градами" и под "Химарсами", так он сказал - " Град" В нынешнем исполнении, это эффектное, но не эфективное оружие по сравнению с "Химарсами", вот она действительно страшная вещь.