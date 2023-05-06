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Губернатор Белгородской области: ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино

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Губернатор Белгородской области: ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино

Сегодня украинские формирования подвергли обстрелу город Шебекино в Белгородской области, расположенный недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Как отметил глава региональной администрации, жителей города оповещают с помощью смс-сообщений о необходимости укрыться в безопасном месте до тех пор, пока обстрел не прекратится.

В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительно информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте

- написал губернатор Гладков.

Глава региона также пообещал позже дать дополнительную информацию. Между тем, местные жители в социальных сетях пишут о как минимум десяти прилетах по городу со стороны Украины. Telegram-канал Mash сообщает о возможном попадании по зданию местной школы.

Вчера руководитель региона сообщал об обстреле украинскими формированиями населенных пунктов Черемошное и Устинка. Эти села находятся в Белгородском районе Белгородской области. Пострадавших, к счастью, не было, но были повреждены забор и три автомобиля на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, обстрел повредил линию электропередачи, после его прекращения на место происшествия прибыли аварийные службы для ремонтно-восстановительных работ по ликвидации последствий обстрела.

Приграничные территории Российской Федерации, особенно Белгородская, Брянская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. ВСУ также проводят атаки с применением беспилотников с целью осуществления диверсий на российской территории.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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14 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:48
    +7
    Позиция терпил привела к таким последствиям. 30 лет в уши дудонят и ещё больше и хотят и будут! Электронные выборы(пи-пи) am
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:00
      +7
      В школу попали мразоты.....терпим дальше
      Нет слов, одни маты
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:47
      -1
      В Яндексе новость, взорван авто Захара Прилепина в Нижнем Новгороде..... belay
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:48
    +11
    Помнится удар по российским городам - это была красная линия. Но , видимо , Шебекино это другое или это по мнению нашей власти не российский город?
    Да что там говорить, когда на атаку Кремля , наше руководство ответило лишь ну очень глубокой озабоченностью и крайним возмущением...по крайней мере пока
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:18
      +2
      Напомню,что российский город даже оставили,"перегруппировались".Чему удивляться?Суровикин тогда выглядел действительно суровым,понимал,что происходит.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:28
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Суровикин тогда выглядел действительно суровым,понимал,что происходит.

        За это его и заменили на Герасимова, теперь можно по Кремлю "гвоздить".
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:50
    +4
    А сил на рейд или разведку с помощью БПЛА провести - не судьба?
    Хотя, о чём это я...Мы же ещё не начинали...
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:51
    +6
    Страной правят терпилы и не просто а еще хуже.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:56
    +2
    Что говорит и писать,обстрелы и налеты БПЛа регулярные ущерб огромный,только 1700 человек уже сейчас нуждаются в новом жилье.А сколько прилетов по производственным и сельхозпредприятиям.Необходимость отодвигать фронт от границы просто колосальная.Лето сезон полевых работ,а значит люди будут рисковать в буквальном смысле жизнями ,что бы обработать сельхозугодия.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 12:02
    +9
    ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино

    Жители Шебекино, на 9мая с удовольствием будут смотреть парад и вспоминать "добрым" словом Потёмкина...то есть Путина с его неимеющий аналогов армией и генералами,которые должны их защищать по конституции на их налоги.
  7. ветеран-танкист
    ветеран-танкист Сегодня, 12:08
    +3
    Нам нужна ещё одна Победа и нужен тот, кто сможет привести нас к ней!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:10
    +1
    В очередной раз читая такое сообщение понимаешь, что ни чего не понимаешь. Если нет российских войск в этих регионах и нечем ответить на удар, то подтяните из Сибири, Забайкалья, ДВ отдельные подразделения ствольной и реактивной артиллерии (Китай нападать на нас не собирается) и дайте наконец такой ответ, чтобы земля дрожала. Враг пытается нанести как можно больше ущерба гражданским объектам, мирному населению и будет продолжать это делать. Уже должно быть стыдно перед местным населением проживающем на территории России, которая была таковой еще до начала СВО.
  9. Комментарий был удален.
  10. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 12:29
    0
    Цитата: AVA77
    Единственный вариант это разоружение и полная ликвидация Украины как государства

    Может, уже начнём?
  11. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 12:35
    0
    Цитата: AVA77
    Единственный вариант это разоружение и полная ликвидация Украины как государства.

    Противник, а точнее противники по ту сторону считают так же, с той лишь разницей, что ликвидировать хотят Россию.
    Только для них эта война, хоть и необъявленная официально, а для нас СВО, которую всерьёз не начинали, да и начнём ли...