Губернатор Белгородской области: ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино

Сегодня украинские формирования подвергли обстрелу город Шебекино в Белгородской области, расположенный недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил глава региональной администрации, жителей города оповещают с помощью смс-сообщений о необходимости укрыться в безопасном месте до тех пор, пока обстрел не прекратится.
В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительно информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте
- написал губернатор Гладков.
Глава региона также пообещал позже дать дополнительную информацию. Между тем, местные жители в социальных сетях пишут о как минимум десяти прилетах по городу со стороны Украины. Telegram-канал Mash сообщает о возможном попадании по зданию местной школы.
Вчера руководитель региона сообщал об обстреле украинскими формированиями населенных пунктов Черемошное и Устинка. Эти села находятся в Белгородском районе Белгородской области. Пострадавших, к счастью, не было, но были повреждены забор и три автомобиля на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, обстрел повредил линию электропередачи, после его прекращения на место происшествия прибыли аварийные службы для ремонтно-восстановительных работ по ликвидации последствий обстрела.
Приграничные территории Российской Федерации, особенно Белгородская, Брянская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. ВСУ также проводят атаки с применением беспилотников с целью осуществления диверсий на российской территории.