Зампред Совбеза РФ написал о печальных для Германии последствиях поддержки Украины: «Надолго утратит лидерство в Европе»

Где, например, взять один триллион евро, чтобы обеспечить «экологический переход» своей энергосистемы и навсегда избавиться от «проклятого российского топлива». Заграница тут точно не поможет

Получается замкнутый круг, из которого очень сложно вырваться. Такими темпами Германия скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в «единой Европе»

Несмотря на распространенный стереотип о немецком прагматизме, сейчас Германия явно просчиталась в плане своей политики в отношении России и Украины и теперь сталкивается с очень серьезными экономическими последствиями своих действий. Об этом пишет в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.По утверждению Медведева, ссылающегося на данные Института германской экономики, к концу 2023 года общие убытки страны от украинского конфликта составят 300 млрд долларов, то есть 8% от ВВП Германии. В 2022 году Берлин ввел антироссийские санкции и отказался от российских энергоресурсов. В итоге немецкая экономика столкнулась с огромными проблемами.- иронизирует Дмитрий Медведев.Как считает зампред СБ РФ, немецкое правительство не сумело найти новый драйвер для дальнейшего развития своей страны. Как следствие – резкое недовольство немцев политикой правительства. Более 50% граждан Германии уже выступают за отставку кабинета канцлера Олафа Шольца.- делает вывод Медведев.В итоге выигрывают Франция и Великобритания – давние соперники Германии в Европе. Российский политик подчеркивает, что полный крах потерпели сторонники разрыва экономических связей с РФ. Но ухудшение жизни в Германии может привести и к другим результатам, среди которых – «возрождение мечты о четвертом рейхе и новом фюрере».