Военное обозрение
Войти Регистрация

Зампред Совбеза РФ написал о печальных для Германии последствиях поддержки Украины: «Надолго утратит лидерство в Европе»

21
Зампред Совбеза РФ написал о печальных для Германии последствиях поддержки Украины: «Надолго утратит лидерство в Европе»

Несмотря на распространенный стереотип о немецком прагматизме, сейчас Германия явно просчиталась в плане своей политики в отношении России и Украины и теперь сталкивается с очень серьезными экономическими последствиями своих действий. Об этом пишет в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


По утверждению Медведева, ссылающегося на данные Института германской экономики, к концу 2023 года общие убытки страны от украинского конфликта составят 300 млрд долларов, то есть 8% от ВВП Германии. В 2022 году Берлин ввел антироссийские санкции и отказался от российских энергоресурсов. В итоге немецкая экономика столкнулась с огромными проблемами.

Где, например, взять один триллион евро, чтобы обеспечить «экологический переход» своей энергосистемы и навсегда избавиться от «проклятого российского топлива». Заграница тут точно не поможет

- иронизирует Дмитрий Медведев.

Как считает зампред СБ РФ, немецкое правительство не сумело найти новый драйвер для дальнейшего развития своей страны. Как следствие – резкое недовольство немцев политикой правительства. Более 50% граждан Германии уже выступают за отставку кабинета канцлера Олафа Шольца.

Получается замкнутый круг, из которого очень сложно вырваться. Такими темпами Германия скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в «единой Европе»

- делает вывод Медведев.

В итоге выигрывают Франция и Великобритания – давние соперники Германии в Европе. Российский политик подчеркивает, что полный крах потерпели сторонники разрыва экономических связей с РФ. Но ухудшение жизни в Германии может привести и к другим результатам, среди которых – «возрождение мечты о четвертом рейхе и новом фюрере».
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:21
    -2
    Никогда - не при каких обстоятельствах в будущем не пойму ни одного политика и чиновника любого ранга, который пожмет после всего этого руку немецкому политику или чиновнику. Если у кого то память короткая - его не должно быть у власти или на госслужбе. hi
    Надеюсь в России еще вчера запретили символику евросоюза и германии в отдельности. hi
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:30
      +1
      Цитата: zloybond
      Никогда - не при каких обстоятельствах в будущем не пойму ни одного политика и чиновника любого ранга, который пожмет после всего этого руку немецкому политику или чиновнику. Если у кого то память короткая - его не должно быть у власти или на госслужбе. hi
      Надеюсь в России еще вчера запретили символику евросоюза и германии в отдельности. hi

      Этика политеса предполагает обратное, поэтому тут главное не внешние правила этикета и деланные улыбки при встречи людей неприятных нам, а внутренняя убежденность и преданность однажды установленным принципам - "Отчизна пре выше всего и всё что идёт ей и её гражданам во благо".
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:33
      +5
      Зампред Совбеза РФ написал о печальных для Германии последствиях поддержки Украины:

      А, нельзя ли с таким блеском заняться проблемами безопасности, в военной и правоохранительной деятельности, в период проведения СВО?
      Или этих проблем у России нет?
      О Германии пусть голова болит у немцев.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 12:37
        0
        Так они этим и живут- сами придумывают "новости", " теории" о том как западу "плохо без России" и сами этим себя же и успокаивают. "Сам придумал- сам же и порадовался."
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:32
          0
          К сожалению, к Медведеву всё больше отношение, как к раннему Жириновскому.
          Говорит ярко, и вроде по делу, да только дела то и нет.
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:23
    +5
    Переживать за Германию - это, конечно, хорошо... наверно. Для германцев.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:33
      +3
      ДАМу следует озаботится тем,что происходит у нас в стране,на фронте.Ведь он в Совбезе не последний человек.А то ,чего Германии не хватит-не наше дело
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:45
      +1
      Цитата: БМП-2
      Переживать за Германию - это, конечно, хорошо... наверно. Для германцев.

      Совершенно верно. Дмитрий Анатольевич уж точно не обидит и не заставит задуматься гансов о том, что хорошего от того, что они как слепые котята преданно следуют всем советам, что им дают янки.

      Взорвали янки СП-1 и СП-2 - в ответ немецкое "gut".
      Втянули янки Германию в "зелёную энергетику" и "уговорили" немецкие АЭС - в ответ немецкое "schon".
      Организовали янки войну на Украине - а в ответ немецкое "ausgezeichnet".

      В общем не о том нужно печалиться и тролить запреду Совбеза РФ что экономика Германии пострадала, а о том, как российскую экономику, промышленность, сельское хозяйство, науку, культуру и образование поднять на достойный уровень, чтобы гражданам России хотелось жить и строить своё будущее здесь, а не где-нибудь в заморских странах.
  3. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 12:23
    +1
    https://www.interfax.ru/business/880615
    ВВП Германии в 2022 году вырос на 1,9%

    Кому война, а кому рост и прибыль. В целом удушить Германию не удалось.
    1. boriz
      boriz Сегодня, 12:42
      +1
      Процесс только начался. Сильная (и вменяемая, конечно) Германия нужна только России. США её будут ослаблять до аграрного придатка, а ВБ хочет Германию развалить.
      Так что, когда возмущение народа вынудит нынешних клоунов уйти, их сменщикам придётся, повизгивая и виляя хвостиками, бежать и лизать ботинки Путину, уговаривая наладить отношения.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:23
        +2
        Зачем нам сильная Германия? Чтобы продавать ей дешево наши ресурсы и этим сильно гордиться? Из слабой Германии можно качать немецких специалистов чтобы они сделали Россию сильной.
    2. Юродивый Фома
      Юродивый Фома Сегодня, 13:01
      +1
      Это не рост, это застой. Рост ВВП в 1-2% год это чисто инфляция и поедается ею. Реальный ВВП остался тот же, вероятно даже чуть меньше. А учитывая что население Германии потихоньку растёт то ВВП на душу населения по факту даже уменьшился.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:25
    0
    Очень верно, потому что Польша занимает свое место сначала в военном отношении, которого она уже добилась, а затем в экономическом.
    1. Semovente7534
      Semovente7534 Сегодня, 12:47
      0
      Я вам отвечаю, что живу в Европе, больше нет ложных утверждений, что Германия теряет свое лидерство в Европе. В конце концов, с освобождением Великобритании у немцев стало еще больше власти и влияния на другие государства ЕС. Было бы хорошо, если бы было наоборот, но это не так.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:34
    +2
    Предыдущая новость:
    ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино

    Не пора ли этому зампреду глав клоуна ограничить выход в интернет или по крайней мере направить в зону бд для непосредственной реализации его угроз в реале, а не мире розовых пони в котором он находится?
    Реально утомляет его ничем не обоснованная агрессивность. До Жириновского ему всё равно далеко, не его это амплуа. За выходками Жириновского стояли знания, а за выходками этого... клоуна, лишь желания. negative
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:36
    +2
    Где, например, взять один триллион евро, чтобы обеспечить «экологический переход» своей энергосистемы и навсегда избавиться от «проклятого российского топлива». Заграница тут точно не поможет

    Теперь Дмитрий Анатольевич может и гражданам Германии сказать: "Денег нет. Но вы держитесь!"

    Держитесь, Дмитрий Анатольевич! Выборы будут. Народ Вас оценит. Бюллетени не соврут. Наверное...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    0
    Германия явно просчиталась в плане своей политики в отношении России и Украины
    И это активно началось еще при Меркель. Но они сами выбрали этот путь, по которому активно катятся под горку набирая скорость. Вот уже и Польша начинает качать права Германии и требовать репараций, завтра Прибалтика предъявит свои претензии после чего и французы не останутся в стороне. Была Германия - локомотив Европы, да вся вышла. Осталось только преклонение перед Сша и поддержка нацистского киевского режима с прогрессирующей русофобией.
    1. Юродивый Фома
      Юродивый Фома Сегодня, 13:43
      0
      А Германия локомотивом только вот-вот стала. Всю свою историю Германия была нищая и раздробленная страна за исключением пары больших городов. В Имперскую России куча немцев ехало иммигрантами. Затем как только у них чуть чуть улучшилось у них начала корона на голове жать. Начали две мировые войны которые обе проиграли и единственная причина почему Германия сейчас не Африка Европы это из за того что их америкосы всегда спасали и сжаливались. Это они ведь и продвинули ведь Германию как лидера Европы потому что таже Франция не такая послушная, Франция даже выходила из НАТО раз и многие войны США на Ближнем Востоке не поддерживала.
  8. DVM
    DVM Сегодня, 12:40
    +1
    Мы все смотрим, как там у соседа, не сгорела ли хата, не сдохла ли корова. Сколько было ура-патриотичных воплей в прошлом году: европа без нашего газа замерзнет, жкх взлетела до небес, голод, разруха, всем хана, слава газпрому. И что? У них все в порядке, никто не умер и не замерз. А, что самое смешное у нас жкх тоже взлетело, только в этом году. Честно уже порядком надоели эти ыксперды и прочие болтуны, которые вечно тычут пальцем на запад и говорят, как там плохо и как много они теряют из-за санкций.
  9. Million
    Million Сегодня, 13:08
    -1
    Надоел Медведев своими "холостыми выстрелами".
    Лучше бы полицию обратно переименовал или стрелки часов подкрутил.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 13:16
      -1
      Цитата: Million
      Лучше бы полицию обратно переименовал


      Цитата: Million
      или стрелки часов подкрутил

      Это, полагаю, не дешевле.

      У вас, наверное, много лишних денег? wink