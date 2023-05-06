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Telegram-каналы: В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

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Telegram-каналы: В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

В Нижегородской области совершено покушение на известного российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов и военкоров.


Автомобиль Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, был взорван. По предварительным данным, взрывное устройство было прикреплено под днищем машины. В результате взрыва погиб водитель автомобиля. Сам писатель Прилепин ранен, ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, в автомобиле вместе с Прилепиным и водителем находилась и дочь писателя, но она не пострадала. Девочку успели высадить и выгружали вещи, когда произошел взрыв. Погибший водитель и личный охранник Прилепина Александр, известный под позывным «Злой», был давним другом проекта WarGonzo.

Ряд источников сообщает, что Прилепин в этот день отвозил дочь к родственникам. Взрывное устройство было приведено в действие, когда девочку высадили из автомобиля. Происшествие случилось в районе города Бор Нижегородской области.

Сообщение о покушении на Прилепина подтверждают и информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нижегородской области. В то же время, пресс-служба Захара Прилепина сообщила, что писатель находится «в порядке». Поэтому подробности происшествия и состояния Прилепина будут еще уточняться.

Пока также еще неизвестно, кто мог организовать данное покушение. Версии будут озвучены потом, когда прояснится ситуация.
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65 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 12:38
    +22
    Почему бы нам не начать уничтожать бандеровских главарей? Например начать с Буданова или Залужного? Или даже с депутатов и пропагандистов?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:41
      +18
      Цитата: Arzoo
      Почему бы нам не начать уничтожать бандеровских главарей?

      Сами то как ответите на свой вопрос?
      Мне, например, он оскомину набил.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 13:01
        +9
        Как-как...один пацанчик из ленинградских подворотен им честное слово дал...почему он с них слово не взял ответное-не понятно...видимо,очередной жест доброй воли
        1. Anatoly 288
          Anatoly 288 Сегодня, 13:21
          +2
          Нам власть с первых обстрелов Донбаса говорила: Не подаваться на провокации! А может быть нужно? Глядишь и небыли всего этого мракобесия, если бы в 2014 поддались на провокацию! Слишком много всего произошло за эти дни, и произошедшее показало, что власть не способна реагировать, а только выражает глубокую озабоченность! Неужели там не знают, кто не дает снаряды Вагнеру? Знают! Круговая порука «хорошие люди» и «друзья» во власти, бюджет пилят и осваивают средства! Всех этих хенералов в Вагнер на передовую штурмовиками, огромные зарплаты именно получают и ни чего не делают
      2. Комментарий был удален.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 13:03
        -1
        Пока также еще неизвестно, кто мог организовать данное покушение.

        Понятно кто, все по старым лекалам. Теперь следует ожидать отбытие убийц из страны или до поры залягут на дно. Следоки разберутся, все произошло в людном месте, свидетели, видеокамеры, видеорегистраторы помогут.
    2. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 12:48
      +6
      Никто не будет их устранять. Второй год войны, все красный линии давно пересечены. Почему? - я думаю, что сынков олигархов, которые беспечно проживали на Западе схватили за гениталии. Опять сейчас пару второстепенных подстанций разнесут дорогостоящими ракетами, чтобы народ пар выпустил.
      Тут только народу собираться и требовать возмездия, решения проблем со снарядами и т.д. (список длинный). Но народ у нас инертный.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:55
        +3
        Да у нас у самих посмотрите кто растёт.


        Вот, например, преподавательница Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова — ведущего экономического вуза страны по количеству специализаций на направлении «Экономика» — художница и психолог Ксения Кутянская.Она не стесняется размещать на аватарке запрещённого Фейсбука жовто-блакитный флаг Незалежной. И в комментариях писать, что ее передергивает от «русского мира». Что ж, потом не надо удивляться поклонникам войск НАТО среди студентов… И фразам «это США, им можно всё, они знают как лучше».

        https://dzen.ru/a/ZFPYqkW49iwqWAcw
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 13:20
          +1
          Растет? У ректора второго меда младший брат - член-кор РАН - умотал в США из-за несогласия с политикой. Старший брат имеет то же самое мнение, но так как при кормушке - сидит, получает зарплату, но ему хватает ума не постить свое мнение в интернете направо и налево
          1. ARIONkrsk
            ARIONkrsk Сегодня, 13:26
            0
            Цитата: alexoff
            Растет? У ректора второго меда младший брат - член-кор РАН - умотал в США из-за несогласия с политикой. Старший брат имеет то же самое мнение, но так как при кормушке - сидит, получает зарплату, но ему хватает ума не постить свое мнение в интернете направо и налево

            У нас в Крском крает у министра здравоохранения мать и дети или ребенок живут в Израиле, мэр одного города с часами за 10 млн. и дочь в США живет и хает Россию, благо губера сняли и теперь надежда но и.о. что что то изменится хоть как то.
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:57
      +4
      Мы не такие - мы другие... Хорошие, а не плохие!!! (шутка) Ну, а если всерьёз, то полностью согласен...
    4. barclay
      barclay Сегодня, 12:59
      0
      Почему бы нам не начать уничтожать бандеровских главарей
      Не будем мы этого делать. У нас миссия другая - освободительная , а не террористическая...Поэтому у нас нет подготовленной агентурной сети, направленной на устранение главарей.
      В нашем руководстве очень бояться, чтобы их не назвали террористами.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 13:03
        +4
        У вас Зеленский под носом два раза гулял в Изюме и Херсоне..какая сеть вам нужна??? Хватит смешить своими нелепыми оправданиями...ещё на половцев свалите
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:10
        +1
        Цитата: barclay
        Почему бы нам не начать уничтожать бандеровских главарей
        Не будем мы этого делать. У нас миссия другая - освободительная , а не террористическая...Поэтому у нас нет подготовленной агентурной сети, направленной на устранение главарей.
        В нашем руководстве очень бояться, чтобы их не назвали террористами.


        По тому как идут дела сейчас уже стоит начинать бояться руководству страны не тому как их назовут,а за свои жизни,так как если и дальше будут отмалчиваться и бездействовать то следующими после военкоров будут они.А чтобы этого не было нужна привентивная ликвидация террористов-бандеровцев.Они рано или поздно доберутся не только до Кремля,но и до его обитателей,вернее уже добрались и промедление в ликвидации бандеровцев смерти подобно так как это создаёт для бандеровцев условия тира в котором они могут безнаказанно убивать наших военкоров,первых лиц страны,а в ответ тишина.Это война.Тут или ты или тебя.Другого выхода нет.
      3. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:18
        0
        Да у нас даже нет агентурной сети, которая бы обычному киллеру в Киеве кого-то заказала за битки. Не подготовили, не умеют убедительно писать и деньги через интернет отправлять! Да и денег нет, а если и есть, что в отчете писать и в журнале ведения журналов?
    5. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:59
      +4
      Да ладно, по Кремлю они жахнули, а мы спустили.
      О чем вы говорите?!
    6. Маз
      Маз Сегодня, 13:03
      +6
      Странно , шо семью Прилепина, а не семью герасимова, задаешься мыслью, кто на кого работает? Вот Прилепин явный враг укрорейха, известная личность, лидер имеющий общественный вес и их логика понятна. А шож не губер какой-то? Например бурга ? как говорил киссенжер, это ещё не известно чья у вас элита, наша или ваша, если всё своё бабло она хранит в наших иностранных банках. По кремлю жахнули, писателя и взорвали, крымский мост разнесли в куски, нпз взрывают ... что ещё надо?, чтоб дачу шойгу или володина атаковали беспилотники камикадзе?
    7. nordscout
      nordscout Сегодня, 13:29
      0
      Уважаемый "Arzoo "! Уничтожать нельзя.... Видимо есть договорённости (предположительно с вашингтонским обкомом).... А может "кишка тонка" (в смысле отсутствие политической воли и желания).... Остается, только, разводить руками, "ахать -охать" и ждать, ждать, ждать... Правда можно, через МИД, выразить очередную "озабоченность" Западу. Чему удивляемся: ВСУ-шные дроны, уже, над столицей летают, над кабинетом Верховного... "Пофигизм"+ непрофессионализм, всех уровней, похоже становится национальной чертой российского общества...
    8. comradChe
      comradChe Сегодня, 13:45
      0
      Нет такого разрешения Путину от заокеанских да и своих хозяев, НЕТу. Война то ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ. Не должны смущать те одежды, в которые так неумело пытается одеть её режим. Впереди явно прорисовывается горячая фаза с переходом в смуту и гражданскую. Всё по Ленину, с поправкой на более развитые технологии оболванивания, оглупления и совращения. Прилепину выздоровления.
  2. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:38
    +14
    эй, в Кремле, дальше ждём? Это тоже не красная линия? Хотя о чём это я ...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:42
      +10
      Цитата: rotkiv04
      эй, в Кремле, дальше ждём?

      Там, как в сказке: "ни один мускул не дрогнул на лице богатыря..." winked
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:43
      +14
      Наверно ждут когда бандеровцы начнут их самих взрывать от безнаказанности. Безнаказанность поощряет всё новые и новые злодеяния ведь никакой ответки за содеянное нет.Как в школе обычно относятся к ботаникам думаю никому не надо лишний раз напоминать.Так же и в политике.Молчите и бездействуйте?Ну молчите дальше.Терпите дальше. Больше получите.По Конституции государство обязуется своих граждан защищать,а на практике что мы видим ,что сюсю мусю с бандеровцами, вот они и наглеют дальше.И дальше будет только хуже с такой политикой.
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 12:50
        +5
        Да, во Володин завопил на нас напали, когда по кремлю прилетело. Оказывается на нас только что напали... граница России то по Кремлю проходила. Рядом бахнуло- проснулся. А так то конечно - мы не такие - такие лозунги красивые - да только верхушка бандеровская какая то неприкосновенная. Боятся ответки - вот и не отвечают.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:15
          +1
          Так ответка уже прилетела не дождавшись даже повода для неё.
    3. Queen_Annes_Revenge
      Queen_Annes_Revenge Сегодня, 12:48
      +10
      эй, в Кремле, дальше ждём?
      Правительство на другой планете живёт, родной!
      1. rotkiv04
        rotkiv04 Сегодня, 12:55
        +7
        Цитата: Queen_Annes_Revenge
        эй, в Кремле, дальше ждём?
        Правительство на другой планете живёт, родной!

        я в курсе, скажу ещё откровеннее это правительство отнюдь не на стороне народов России
    4. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 12:55
      +7
      В Кремле не ждут. Уже пишут заявление, в котором заклеймят и скажут что теракт, и заверяют что не останется без ответа. М. Захарова с присущим ей мастерством сравняет с грязью и удивится, что мировая общественность не замечает. Бастрыкин прикажет завести уголовное дело по факту... НО. Скажут, что терроризм это не наш метод. Уже даже не удивительно. Мазохизм.
    5. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 12:56
      0
      эй, в Кремле, дальше ждём?

      Наивный и бессмысленный вопрос

      Кремль не выигрывает войну - не потому что этого не хочет. А потому что не может

      Все средства были потрачены, все ресурсы, армия, мобики, чвк, удары крылатыми ракетами по всей территории. Ничего не помогло
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:15
        +1
        Да вообще нет никакой возможности! Даже бумага кончилась чтоб дело на азовцев из подвалов завести, посмотрели по сусекам - ракет нет, патронов нет, даже бумаги нет с ручками, ничего сделать нельзя, пришлось их отправить в Дубай, выдав каждому по айфону! Снаряды-то вообще давно кончились, вон как Зеля приезжает на фронт так сразу стрелять некому. Все ресурсы испарились, беспомощны мы!
    6. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:58
      +5
      Обращаться к слепоглухонемым бесполезно.Реакция будет одна-удивление
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 12:38
    +16
    Пока также еще неизвестно, кто мог организовать данное покушение.

    Но, мы спокойны и на провокации не поддаемся. Тфу!
    1. Комментарий был удален.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:39
    +7
    . Пока также еще неизвестно, кто мог организовать данное покушение. Версии будут озвучены потом, когда прояснится ситуация.

    Тут все просто, это Буданов и его ведомство, к гадалке не ходи. Вот кого надо валить.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:43
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      . Пока также еще неизвестно, кто мог организовать данное покушение. Версии будут озвучены потом, когда прояснится ситуация.

      Тут все просто, это Буданов и его ведомство, к гадалке не ходи. Вот кого надо валить.

      А, может всё-таки... инопланетяне winked
      Подождем версии с МКС
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:40
    +14
    Убивают знаковых людей внутри страны...Интересно,во время парада будет стопроцентная гарантия от подобного?Жалко вон ,ребят на фронте,людей,душой болеющих за страну.За власть?Нисколько
  6. Марленыч
    Марленыч Сегодня, 12:41
    +5
    Вот и до Нижнего эти упыри добрались. Захару здоровья. "Злому"- вечная память.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:07
      +2
      Связать бы все эти их линии в тугую удавку и удавить! am достал этот сюрреализм за 20 лет!!!
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 12:42
    +1
    Хохлопитеки не уймутся никак?
    А то не думают, что и против них могут начать применять такие же действия, по физическому устранению?
    "Не сей ветер, пожнёшь бурю!" (с) Народная мудрость.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:47
      +2
      Эта народная мудрость к терпилам не относится.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:48
      +1
      Цитата: К-50
      Хохлопитеки не уймутся никак?
      А то не думают, что и против них могут начать применять такие же действия, по физическому устранению?
      "Не сей ветер, пожнёшь бурю!" (с) Народная мудрость.

      Но ведь нет таких прецедентов? Поэтому они чувствуют свою безнаказанность.
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:43
    +2
    Вряд ли Залужный этим занимается. Почерк буданова, укрорейховский. И никаких версий, все и так ясно. Прилепину здоровья, водителя очень жаль...
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:44
    +10
    Пока наш гарант играет в джентльмена и общечеловека - нас тут всех скоро на хрен по взрывают.. Дожили - на нашей территории бандерлоги творят что хотят, убивая всех кто им не угоден. И только вопрос времени - когда они перейдут от террора личностного - к террору общественному. Транспорт, дома, ТЦ, и тд и тд.. А власти - всё продолжают делать вид будто ничего не происходит.. Нет ни усиления мер противодействия в самой России, ни, что самое главное - ответки. Ибо заставить их прекратить можно только одним способом - начав валить подряд всех цэгабонских деятелей! Вот когда станет вопрос о целостности их собственной любимой шкурки, и шкурок их близких - тогда задумаются. Но увы - для того, чтобы приказать такое к исполнению надо для начала фаберже отрастить..
    1. albert
      albert Сегодня, 13:05
      +2
      Цитата: paul3390
      Пока наш гарант играет в джентльмена и общечеловека - нас тут всех скоро на хрен по взрывают..

      Гарант ждет ,что его самого скоро взорвут?Инстинкт самосохранения же должен быть.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:11
      +1
      Задумаются ли? Может начнут на коленях молить пощады, сдавая всё что только можно?
    3. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 13:18
      -1
      Пока наш гарант играет в джентльмена и общечеловека

      Он не играл и за прошедшие год использовал все доступные ему средства. Армию, чвк, зеков, мобилизованных, привлекал силы стратегической авиации, бил по целям на всей территории украины. Что еще можно сделать в этой ситуации?

      Применение ЯО - ничего не решит. Удар по крупнонаселенному городу типа Харькова - после такого его уже всем миром начнут добивать

      Тактические ядерные удары в зоне боевых действий? Бахмут выглядит как хиросима и что это решило. Шел 10й месяц
  10. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 12:45
    -2
    взрыв произошел в 45-55 км от Нижнего Новгорода, дорога в принципе тупиковая, леса, река , болота....... может быть и не украинцы постарались!
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 12:52
      +1
      "может быть и не украинцы постарались" Точно, рептилоиды вылезли из болота, догнали ауди Q7, прилепили СВУ и подорвали.
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 12:57
        -10
        Цитата: OldMetall
        Точно, рептилоиды вылезли из болота

        ты прежде чем ересь писать, материал изучи, где украинцы и где Пионерское, я там бывал раз 100, дальше по дороге глухие места и очень грибные.... и эта дорога заканчивается тупиком на границе с Чувашией.....!!!!, теперь любые разборки будут на украинцев списывать
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:15
          -1
          Утырочные негодяи без национальности устроили теракт.Брейк!
          1. Сандор Клиган
            Сандор Клиган Сегодня, 13:32
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Утырочные негодяи без национальности устроили теракт.Брейк!

            согласен на 100%
        2. старпом Лом
          старпом Лом Сегодня, 13:24
          +1
          Причем тут Чувашия? Вы что, во времена Александра II живете , когда террорист должен был бомбу лично под ноги бросать?
  11. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 12:46
    +3
    Террорист уже проезжает через границу в прибалтику. Она наверно только для таких и открыта.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:16
      -1
      Все по Штирлицу-"окно"на границе..
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:50
    +4
    Очередной теракт. Кто-то еще сомневается (кроме Запада), что в Киеве сидит фашистский и террористический режим? А террористов необходимо уничтожать, т.к. договариваться с ними нет смысла и себе дороже. Хорошо, что хоть З. Прилепин жив. Соболезнования родственникам погибшего водителя-охранника.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Очередной теракт. Кто-то еще сомневается (кроме Запада), что в Киеве сидит фашистский и террористический режим? А террористов необходимо уничтожать, т.к. договариваться с ними нет смысла и себе дороже. Хорошо, что хоть З. Прилепин жив. Соболезнования родственникам погибшего водителя-охранника.

      судя по тому что гарант не реагирует на всё что происходит в стране, то либо он не в курсе что СВО продолжается и террор расползается по стране, либо всё идет по плану
  13. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 12:59
    +4
    Государство-террорист УГИЛ во всей красе...
  14. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:01
    +1
    я потихоньку,начинаю презирать,это кремлёвское правительство ананистов....
  15. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:03
    +2
    В телеграмме пишут, что у Прилепина ранение обеих ног. Надеюсь всё обойдётся.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      В телеграмме пишут, что у Прилепина ранение обеих ног. Надеюсь всё обойдётся.

      Конечно, обойдется. Ноги -- это вообще не жизненно важный орган.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: Катя_Иванова
        Конечно, обойдется. Ноги -- это вообще не жизненно важный орган.

        Важно, сколько крови потерял и как быстро доставили в больницу.
  16. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:04
    +1
    На ЭТУ власть надежды ноль. Так называемый гарант и прости господи верховный главнокомандующий самоустранился, проводит подготовку к параду, ведь это самое главное. Мерзость. Смотреть на это все противно.
  17. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 13:08
    -1
    Цитата: rotkiv04
    Цитата: Queen_Annes_Revenge
    эй, в Кремле, дальше ждём?
    Правительство на другой планете живёт, родной!

    я в курсе, скажу ещё откровеннее это правительство отнюдь не на стороне народов России

    Провокаторов, здесь как тараканов
  18. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:09
    +2
    Дайте угадаю - соучастники с украинским паспортом преспокойно улетят на самолетах за бугор, схватят непосредственного исполнителя только в случае если украинцы решат их не вывозить. На этом полномочия спецслужб заканчиваются.
  19. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 13:15
    +4
    Главное, чтобы Следком завёл дело. Захарова выразит озабоченность. Все как обычно..Медведев напишет грозный пост...
    Захару скорейшего выздоровления! Злому земля пухом..У дочки Захара ангел-хранитель! Надежда теперь только на высшие силы.
  20. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 13:21
    +2
    Очередной успех наших врагов по уничтожению патриотов России и Донбасса.Ответом ,как всегда,будет ну очень глубокая(без дна)озабоченность.А по иному и нельзя,тот,кто примет какое то действительно эффективное решение,скорее всего будет тоже ликвидирован.А никто на это не подписывался.Кроты,ждуны,терпилы появились как черви после дождя, особенно под зонтиком тех,кто в 90-е был завербован,шантажирован,куплен или просто предатель по своей натуре.Убиты все харизматические лидеры Донбасса на фоне полнейшей безнаказанности и бездействия.Теперь вот за Россию принялись и опять безнаказанность убийц и профнепригодность тех,кто по долгу службы что то должен делать.Объелись наверное чего то и не до того.
  21. spirit
    spirit Сегодня, 13:22
    +2
    Удивляться тут нечему.Противник все эти годы готовил агентурные сети и спящие ячейки,готовил схроны.А у нас готовили блестящую операцию "Парад в Киеве на 3й день". И то что такого нет у них, это не из за того что мы не хотим,а тупо не можем,так как никто этого в тылу не готовил. А не снимают никого, из за того что главный архитектор этого плана великий "многоходовочник" который полез в болото не в сапогах а в китайских кросовках hi
  22. km-21
    km-21 Сегодня, 13:31
    +2
    Современную трактовку слова "терроризм" придумали американцы 11 сентября 2001 года. В этой трактовке терроризм обозначает любую антиамериканскую деятельность, включая действия России по защите своего суверенитета. Поэтому нам давно пора перестать использовать это слово. Тем более что в подобных случаях никаким терроризмом не пахнет. Это - обычная деятельность вражеских диверсантов направленная на ослабление боеспособности Вооруженных Сил России и деморализацию ее народа.
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