Telegram-каналы: В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

В Нижегородской области совершено покушение на известного российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов и военкоров.Автомобиль Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, был взорван. По предварительным данным, взрывное устройство было прикреплено под днищем машины. В результате взрыва погиб водитель автомобиля. Сам писатель Прилепин ранен, ему оказывают медицинскую помощь.Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, в автомобиле вместе с Прилепиным и водителем находилась и дочь писателя, но она не пострадала. Девочку успели высадить и выгружали вещи, когда произошел взрыв. Погибший водитель и личный охранник Прилепина Александр, известный под позывным «Злой», был давним другом проекта WarGonzo.Ряд источников сообщает, что Прилепин в этот день отвозил дочь к родственникам. Взрывное устройство было приведено в действие, когда девочку высадили из автомобиля. Происшествие случилось в районе города Бор Нижегородской области.Сообщение о покушении на Прилепина подтверждают и информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нижегородской области. В то же время, пресс-служба Захара Прилепина сообщила, что писатель находится «в порядке». Поэтому подробности происшествия и состояния Прилепина будут еще уточняться.Пока также еще неизвестно, кто мог организовать данное покушение. Версии будут озвучены потом, когда прояснится ситуация.