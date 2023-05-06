После массированного огневого воздействия российскую атаку между Бахмутом и Хромово уже некому из состава ВСУ было отражать

Очень жесткая атака была на Хромово, отразили, но русские давят сильно. По Бахмуту без комментариев, там была ночь ада.

Украинские войска потеряли несколько позиций в районе одного из остающихся под их контролем сёл Артёмовской (Бахмутской) агломерации. Речь идёт о селе Хромово (Артёмовское), которое расположено на автодороге к Часову Яру. В результате мощного огневого воздействия российских войск буквально перемолоты позиции ВСУ в районе 8-го пруда (8-го ставка).Это между Хромовым и Артёмовском.Обратили на себя внимание публикации украинских военных по сложившейся ситуации:Выясняется, что атака «вагнеров» в районе Хромово ВСУ отражена лишь частично. На некоторых позициях, примыкающих к городу, российскую атаку просто некому было отражать после нескольких часов плотного огня, в том числе с применением магниевых боеприпасов.Заявление «по Бахмуту без комментариев», свидетельствует о том, что в западной части города украинские войска до сих пор не могут не только сосчитать реальное количество потерь, но и как-либо перегруппироваться для понимания того, где именно нужно держать оборону.На данный момент ни о каких контратаках ВСУ в Артёмовской агломерации и тем более в самом Артёмовске не может быть и речи.