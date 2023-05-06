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После массированного огневого воздействия российскую атаку между Бахмутом и Хромово уже некому из состава ВСУ было отражать

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После массированного огневого воздействия российскую атаку между Бахмутом и Хромово уже некому из состава ВСУ было отражать

Украинские войска потеряли несколько позиций в районе одного из остающихся под их контролем сёл Артёмовской (Бахмутской) агломерации. Речь идёт о селе Хромово (Артёмовское), которое расположено на автодороге к Часову Яру. В результате мощного огневого воздействия российских войск буквально перемолоты позиции ВСУ в районе 8-го пруда (8-го ставка).


Это между Хромовым и Артёмовском.



Обратили на себя внимание публикации украинских военных по сложившейся ситуации:

Очень жесткая атака была на Хромово, отразили, но русские давят сильно. По Бахмуту без комментариев, там была ночь ада.

Выясняется, что атака «вагнеров» в районе Хромово ВСУ отражена лишь частично. На некоторых позициях, примыкающих к городу, российскую атаку просто некому было отражать после нескольких часов плотного огня, в том числе с применением магниевых боеприпасов.

Заявление «по Бахмуту без комментариев», свидетельствует о том, что в западной части города украинские войска до сих пор не могут не только сосчитать реальное количество потерь, но и как-либо перегруппироваться для понимания того, где именно нужно держать оборону.

На данный момент ни о каких контратаках ВСУ в Артёмовской агломерации и тем более в самом Артёмовске не может быть и речи.
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:07
    +12
    Перемололи... и это на фоне "снарядного голода", страшно ж представить, если бы "музыкантам" тот "голод" утолили, они бы уже до Варшавы доходили бы...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:13
      +3
      украинские войска до сих пор не могут не только сосчитать реальное количество потерь

      Этой информации - большой плюс!
      Давите бойцы эту нечисть!
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:14
      +4
      Шото я не помню российских войск, в районе хромово и артемовска , а карту уже наизусть выучил. Аа вот чвк Вагнера там ещё есть, шёл 436 день сво, но наши СМИ упорно не замечали ни Пригожина , ни его бойцов. Мерзкая ситуация. Особенно для тех кто пишет статьи. А вы не задавались вопросом, может Пригожин специально дезу выбросил в массмедия и про снаряды и про уход 10 мая из артемовска? Так посоображайте выше указаний сверху , сами, это полезно. украинцы вон услышали и полезли, думали всё, сдулся Вагнер, А оркестр жег их ночью . Аж зарубежом заметили как полыхает.
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 13:21
        +1
        Цитата: Маз
        Шото я не помню российских войск, в районе хромово и артемовска , а карту уже наизусть выучил. Аа вот чвк Вагнера там ещё есть, шёл 436 день сво, но наши СМИ упорно не замечали ни Пригожина , ни его бойцов. Мерзкая ситуация. Особенно для тех кто пишет статьи. А вы не задавались вопросом, может Пригожин специально дезу выбросил в массмедия и про снаряды и про уход 10 мая из артемовска? Так посоображайте выше указаний сверху , сами, это полезно. украинцы вон услышали и полезли, думали всё, сдулся Вагнер, А оркестр жег их ночью . Аж зарубежом заметили как полыхает.

        Пригожин не из тех кто пустозвонит, а вот контратаку ждать нужно.
      2. БорзРио
        БорзРио Сегодня, 13:36
        +1
        Пригожин уже заявил, что передает позиции в Бахмуте Ахмату и поблагодарил Кадырова
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:17
      +3
      Цитата: svp67
      Перемололи... и это на фоне "снарядного голода", страшно ж представить, если бы "музыкантам" тот "голод" утолили, они бы уже до Варшавы доходили бы...

      Судя по всему предположение, что Артёмовск используется для могилизации ВСУ в большом количестве, как со стороны США так и со стороны России, не лишено оснований. Правда с разными целями у России и США.
      Что интересно, даже украинцы не особо то и возражают против утилизации самих себя в этом городе Донбасса.
    4. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:28
      +1
      Артиллерия не музыкантов, а армейская.
    5. мерцание
      мерцание Сегодня, 13:28
      +1
      Перемололи... и это на фоне "снарядного голода"

      О снарядном голоде
      Ниже ссылка на очень занятный скрин о "снарядном голоде" и его причинах.
      https://sun9-12.userapi.com/impg/qf4ysbpG5f_T_liJ2-eMyqAhsTVGQVtE5Dy_mA/79EhpJuiZKg.jpg?size=545x611&quality=96&sign=9e753c96289ca83fe081e607b7a8b790&c_uniq_tag=TXF3Nb63fG-WcsrBetg1_0VVs5TrBiTvF0BxVWTQdM4&type=album
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:12
    +1
    Und diese wunderbaren Jungs der Gruppe Wagner wollt ihr
    tatsächlich leichtfertig und dumm nur wegen fehlender Munition
    einfach gehen lassen...?!? Das darf nicht passieren...!!!!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +4
    В землю и только в землю. Нас жалеть ни кто не собирается, так почему должны жалеть мы?
  4. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:24
    +2
    А что раньше мешало "перемалывать" такими боеприпасами? А! Жизни мирных жителей Белгородской и других областей в отличии от "рублевских"- ничто. Лучше было показывать свой "миролюбизм", отдавая обратно "азовцев" и заключая зерновые сделки. Ну ну.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 13:29
      -3
      Привет минусующему "рублевскому" холопу.