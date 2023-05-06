Военное обозрение
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Представитель киевского режима по Крыму считает, что нападение ВСУ на полуостров не приведет к ядерному ответу России

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Представитель киевского режима по Крыму считает, что нападение ВСУ на полуостров не приведет к ядерному ответу России

Ряд политических деятелей в странах Запада выступают с критикой планов по наступлению украинских формирований на Крымский полуостров, так как подобные действия Киева могут спровоцировать применение ядерного оружия. Об этом заявила в беседе с польским агентством PAP представитель президента Украины по вопросам Крыма Тамила Ташева.


Украинская чиновница попыталась опровергнуть эту точку зрения западных политиков. По ее словам, на Западе считают, что попытка возврата контроля над Крымом приведет к огромным последствиям для Украины в целом и для полуострова в частности. Поэтому Киеву следует отказаться от попыток возвращения контроля над полуостровом. Однако киевский режим отказаться от нападения на Крым не может. Соответственно, и Тамила Ташева критикует позицию здравомыслящих западных политиков.

Как утверждает Ташева, в случае нападения Украины на Крымский полуостров Россия не будет применять ядерное оружие. В качестве аргумента она ссылается на оставление российскими войсками Херсона осенью 2022 года. Ведь Херсон тоже является российским областным центром, и его захват ВСУ был нарушением территориальной целостности Российской Федерации, однако ядерное оружие, подчеркивает украинская чиновница, применено не было.

Почему-то Ташева не понимает, что Крым имеет для современной России огромное значение, и не только в плане имиджевых соображений, но и с военно-политической, экономической точек зрения. В полуостров вложены огромные средства, там живут миллионы российских граждан, находятся стратегические военные и промышленные объекты. Это если не говорить уже о символическом значении Крыма для нашей страны. Правы те западные политики, которые предостерегают Киев от нападения на полуостров, но и не напасть киевский режим не может – слишком высокую цену заплатили его заокеанские покровители и теперь они будут требовать «отдачи» инвестиций.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:10
    +9
    Это фотожаба,или сама жаба на фото?Впрочем,по применению ТЯО можно не сомневаться-только надувание щек.Отражать будет,армия,отряды добровольцев конвенциальным вооружением
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:25
      0
      Украина не может не напасть на Крым.
      Просто нет у них выбора такого - нападать или нет.
      Россия не может себе позволить потерять Крым. Тоже нет такого выбора.
      Так что, если войск в обороне не хватит - что-то будет. Либо Ядерный удар по войскам ВСУ, либо удар кинжалом по Зеленскому и Раде, а так же по всем электростанциям и управлению других городов Украины.
      Лично я за Кинжалы. Это, конечно, войну не остановит, но, пока меняют марионеток и начинают снабжать Украину электричеством из Европы, будет время восстановить оборону.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 13:36
        +1
        Бла-бла-бла.... После атаки на Кремль и прилёта Заленского Владимира Александровича в Киев и не последующей за этим ответки от нас - всё всë могут.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:30
      +2
      ...Почему-то Ташева не понимает, что Крым имеет для современной России огромное значение, и не только в плане имиджевых соображений, но и с военно-политической, экономической точек зрения.

      Всё она понимает и видит как российское руководство бережет подконтрольные Киеву населённые пункты от обстрелов и уничтожения транспортной инфраструктуры. Отсюда и такая уверенность в своих словах.
      Кстати граждане России тоже это видят и не устают задаваться вопросами о щепетильности нашего руководства к руководству киевской хунты и лично кровавому шуту, к сохранению транспортной инфраструктуры Украины , по которой идёт поставка западного вооружения на передовую, к сохранению пресловутой "зерновой сделки", к плохо защищаемым границам страны и фактам еженедельного террора на нашей территории.
  2. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 13:10
    -3
    Все правильно тетка говорит. Краткость -- сестра таланта.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:16
      +4
      Цитата: Катя_Иванова
      Все правильно тетка говорит.

      Вот именно, тётка она и есть базарная тётка winked
      Как она сказала, так и должно быть...
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:16
    0
    Genau diesen Text wird man ihr auf ihr Grab mit der
    nuklear kontaminierten Asche schreiben...; IHR und
    tausenden und abertausenden anderen Ukraine-Nazis,
    die sich dieser dummen Illusion hingeben...!!!!!
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 13:18
    +2
    Что у нее на башке? Кошмар, взрыв на макаронной фабрике не иначе. А, понял, это специально, чтобы скрыть отсутствие мозгов.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    +2
    нападение ВСУ на полуостров не приведет к ядерному ответу России
    Вот по этому такие и смелые особенно в своих кабинетах?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 13:33
      +2
      Согласен, власть то наша имеет власть только над нами
  6. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 13:20
    +5
    Что тут сказать. Ядреная дубина без волосатых гравицап не работает , не завезли их в теремок. sad
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:25
    +4
    Так мы сами виноваты: если бы о применении ЯО за то то и то то, было бы заявлено на уровне того в чьей компетенции отдать такой приказ: заткнулись бы ВСЕ.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:26
    0
    Однако киевский режим отказаться от нападения на Крым не может. Соответственно, и Тамила Ташева критикует позицию здравомыслящих западных политиков.

    И эта кукла, туда же. Какая Украина, какой Крым, Украина уже не государство, а самая нищая колония с кучей обозленного народа.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:27
    +1
    Можно кому угодно делать что угодно на российской земле и города захватывать и терракты устраивать и просто жителей убивать ЯО для красоты лежит.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:30
    +1
    Однозначно не приведёт, кто бы сомневался!
    После удара по Кремлю и наше "реакции", сомнений нет!
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:39
    +1
    В одном Ташева точно права - власти России делят регионы на обычные и статусные (что является большой глупостью).
  12. km-21
    km-21 Сегодня, 13:44
    0
    ВСУ по сути являются военной компанией, нанятой американцами для решения политических задач США. Поэтому любое действие ВСУ следует считать атакой США на Россию. А России давно пора сказать об этом вслух.
  13. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:49
    0
    насколько же абасрался кремль,со своим непонятным ведением сво,если у этих убогих рогулей,даже возникают такие мысли....