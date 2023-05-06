Ряд политических деятелей в странах Запада выступают с критикой планов по наступлению украинских формирований на Крымский полуостров, так как подобные действия Киева могут спровоцировать применение ядерного оружия. Об этом заявила в беседе с польским агентством PAP представитель президента Украины по вопросам Крыма Тамила Ташева.
Украинская чиновница попыталась опровергнуть эту точку зрения западных политиков. По ее словам, на Западе считают, что попытка возврата контроля над Крымом приведет к огромным последствиям для Украины в целом и для полуострова в частности. Поэтому Киеву следует отказаться от попыток возвращения контроля над полуостровом. Однако киевский режим отказаться от нападения на Крым не может. Соответственно, и Тамила Ташева критикует позицию здравомыслящих западных политиков.
Как утверждает Ташева, в случае нападения Украины на Крымский полуостров Россия не будет применять ядерное оружие. В качестве аргумента она ссылается на оставление российскими войсками Херсона осенью 2022 года. Ведь Херсон тоже является российским областным центром, и его захват ВСУ был нарушением территориальной целостности Российской Федерации, однако ядерное оружие, подчеркивает украинская чиновница, применено не было.
Почему-то Ташева не понимает, что Крым имеет для современной России огромное значение, и не только в плане имиджевых соображений, но и с военно-политической, экономической точек зрения. В полуостров вложены огромные средства, там живут миллионы российских граждан, находятся стратегические военные и промышленные объекты. Это если не говорить уже о символическом значении Крыма для нашей страны. Правы те западные политики, которые предостерегают Киев от нападения на полуостров, но и не напасть киевский режим не может – слишком высокую цену заплатили его заокеанские покровители и теперь они будут требовать «отдачи» инвестиций.