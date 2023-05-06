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Представитель МИД РФ прокомментировала покушение на писателя Прилепина: «Прямая ответственность США и Британии»

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Представитель МИД РФ прокомментировала покушение на писателя Прилепина: «Прямая ответственность США и Британии»

Произошедшее сегодня в Нижегородской области покушение на писателя и политического деятеля Захара Прилепина является следствием политики США и Великобритании. Такой вывод можно сделать из комментария официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.


Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале комментарий относительно подрыва автомобиля Прилепина. По мнению Захаровой, киевский режим был выкормлен США и НАТО, поэтому и его преступления – на совести западных стран.

Бен Ладен, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии

- написала Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом, она фактически обвинила западные страны в причастности к подобным преступным действиям. Ведь покушение на Захара Прилепина – не первое злодеяние украинских спецслужб, достаточно вспомнить убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, гибель в результате покушений многих знаменитых командиров ополченцев Донбасса.

Напомним, что сегодня в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехали писатель Захар Прилепин с дочерью и водитель-охранник. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. В Кремле уже прокомментировали покушение: пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что узнал эту информацию из новостей.

Также стало известно, что ответственность за покушение взяла на себя некая «организация украинских и крымских татар», за которой могут стоять украинские спецслужбы.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Марии Захаровой
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20 комментариев
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  1. Anatoly 288
    Anatoly 288 Сегодня, 13:24
    +18
    А может быть это в результате действия и/или бездействия нашей власти?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:40
      +2
      Представитель МИД РФ прокомментировала покушение на писателя Прилепина: «Прямая ответственность США и Британии»


      Как себя сами поставили так к нам и относятся и нечего кивать на Великобританию или США они делают только то что им позволяют делать. Достаточно посмотреть на осторожное отношение к помощи Украине в самом начале СВО,боялись нас спровоцировать началом поставок,тот же Байден боялся,а потом посмотрели на все эти жесты доброй воли,поняли что мы схаваем всё и как полилось оружие рекой, дошло дело до танков,САУ, РСЗО.А сейчас до атак на Кремль.А поведи себя люди у власти пожёстче всего этого бы и не было.Встречают по одёжке,провожают по уму.Можно сколько угодно кого то обвинять,но неплохо бы и на себя со стороны взглянуть.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:25
    +13
    Произошедшее сегодня покушение это не результат политики Запада, а результат политики "стального терпения" и это прискорбно.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:29
      +2
      Терроризм будет всегда, от этого никуда не уйти. Но со стальным терпением действительно пора бы уже и завязывать.
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: Ропот 55
      Произошедшее сегодня покушение это...
      Наверное я бы разделил терпение на тактическое и стратегическое. Покушения на Прилепина, дай Бог ему здоровья, Дугину, Фадеева и других, да упокой Господь их души - это тактические ситуации: нет смысла тянуть и обдумывать - реакция должна быть моментальной и жесткой и с разъяснениями: так будет всегда. Атака на Кремль это другой уровень: подумать и врезать чтоб сомнений не было. Но по любому - реакция должна быть не только в переживаниях МИДа, но чтоб ее физически прочувствовали оппоненты.
      Захару восстановления, водителю его - быть воином: жить вечно
  3. Комментарий был удален.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:28
    +2
    Ну просто прокол за проколом ФСБ. Следующей новостью после обвинения западных стран будет по подключению СКР Бастрыкина. Уровень нынешней ФСБ любительский, типа скрутить Навального. И М.Захарова знает про презумпцию невиновности?
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:28
    0
    Ну и что?! Что из этого?
    Мы сделать что-нибудь можем? Нет!
    Тут к другим людям и есть вопросы.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:29
    +3
    Длинная череда нормальных русских слов..Но тут это нельзя произносить
    Это все,что могу сказать на слова этой дамочки
  7. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 13:30
    +1
    Гениально. Российского гражданина взрывают на территории РФ. И виноваты в этом США и Британия. Как так? Мы теперь официально их колония? Или у нас уния через их президента или короля?
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:30
    +2
    И что у нас делают с прямыми ответственными за терроризм? Хотелося бы продолжения фразы с развитием мысли.
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 13:42
      0
      Как что,поддерживают дипломатические отношения...
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:35
    +2
    Ну когда уже взорвут саму Захарову.Может после этого наше руководство как то зашевелится.А так складывается впечатление что уничтожение настоящих патриотов на руку нашим властям.
  10. 15210
    15210 Сегодня, 13:36
    +5
    Всю эту пустую болтовню без конкретного результата становится трудно воспринимать всерьез.
  11. Stas157
    Stas157 Сегодня, 13:37
    +1
    В Кремле уже прокомментировали покушение: пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что узнал эту информацию из новостей.

    И, видимо, на этом все. Узнал и узнал. А Маша молодец! За всех отдувается. Ведет неравный бой с США и Британией в своем телеграм-канале!
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:40
    0
    Und wo sind die notwendigen Anschläge auf britische und
    US-amerikanische Personen und Einrichtungen, von ukrainischen
    schon mal ganz zu schweigen...?!?

    Will man wirklich irgendwann mit diesem mörderischen Pack an
    einem Tisch sitzen und einen "Friedens-Vertrag" für den von den
    USA angezettelten Krieg in der Ukraine aushandeln müssen...?!?

    Nach dem Anschlag auf den Kreml und damit den Amtssitz des
    russischen Präsidenten muss doch jedem mit einem Funken Rest-Hirn
    klar sein, wie überaus nötig es ist endlich auch mit massiven
    Taten die Grenzen dessen aufzuzeigen, was Russland hinnehmen
    konnte und was NICHT...!!! Worauf will man noch warten?!?

    Heute lese ich hier, dass auch in der ukrainischen Führung die
    Meinung vertreten wird, dass Russland auch im Fall eines direkten
    Angriffs auf die Krim durch die Ukraine Russland sicher keine
    Atomwaffen einsetzen wird!
    Woher kommt wohl diese freche und dreiste Einschätzung...?!?
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:41
    0
    Я понимаю, что ударить по Лондону и Вашингтону Д.С. мы не можем, но чисто случайно, по ошибке, накрыть их посольства в Киеве и Львове..?
  14. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:41
    0
    А ведь совсем недавно выступления Лаврова на цитаты разбирали, да и Захарова могла достойно ответить..... Сейчас....., лучше бы молчали.
  15. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 13:41
    0
    Ну вот Захарова чего-то сказала, потом Медведев в твиттер гневную писульку тиснет, этим всё и кончится.
  16. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 13:44
    0
    Ну чтож, наверное мы начертим "очередную красную линию". Это горький сарказм, если кто не понял.
  17. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:44
    0
    продолжайте драчить....дорогой кремль