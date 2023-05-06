Представитель МИД РФ прокомментировала покушение на писателя Прилепина: «Прямая ответственность США и Британии»

Произошедшее сегодня в Нижегородской области покушение на писателя и политического деятеля Захара Прилепина является следствием политики США и Великобритании. Такой вывод можно сделать из комментария официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.
Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале комментарий относительно подрыва автомобиля Прилепина. По мнению Захаровой, киевский режим был выкормлен США и НАТО, поэтому и его преступления – на совести западных стран.
Бен Ладен, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии
- написала Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом, она фактически обвинила западные страны в причастности к подобным преступным действиям. Ведь покушение на Захара Прилепина – не первое злодеяние украинских спецслужб, достаточно вспомнить убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, гибель в результате покушений многих знаменитых командиров ополченцев Донбасса.
Напомним, что сегодня в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехали писатель Захар Прилепин с дочерью и водитель-охранник. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. В Кремле уже прокомментировали покушение: пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что узнал эту информацию из новостей.
Также стало известно, что ответственность за покушение взяла на себя некая «организация украинских и крымских татар», за которой могут стоять украинские спецслужбы.