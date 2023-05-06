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На Украине заочно предъявили обвинение всем российским сенаторам

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На Украине заочно предъявили обвинение всем российским сенаторам

Украинские власти никак не хотят смириться с тем, что значительная часть бывшей территории Украины оказалась в составе России.


И хотя со времени вхождения в состав России новых регионов прошло уже более семи месяцев, украинские силовики только сейчас спохватились. Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой СБУ в Telegram-канале ведомства, всем членам Совета Федерации России заочно предъявлено обвинение в связи с их поддержкой присоединения к России бывших украинских областей.

Речь идёт о 170 российских сенаторах, проголосовавших в октябре прошлого года за вхождение в состав России четырёх новых субъектов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в сообщении СБУ отмечается, что в феврале 2022 года все российские сенаторы поддержали ратификацию «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» с ДНР и ЛНР и применение на этих территориях ВС России.

Членов Совета Федерации РФ обвиняют по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Максимальное наказание по этой статье – пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что после референдумов в сентябре прошлого года четыре бывшие украинские области стали российскими регионами. 4 октября 2022 года договоры об их вхождении в состав России были единогласно одобрены Советом Федерации РФ.
Использованы фотографии:
council.gov.ru
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:03
    +9
    Забирайте.Первой может пойти Нарусева
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:07
      +2
      конфискацией имущества
      Пожалуй самое важное, потому как посадить не получится и не только на Украине.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 16:25
        +1
        Вопрос:
        А в России существует поимённый список нацистских преступников режима Киева?
        Начиная с преступлений 2014-ого ?
      2. Ингибитор_Коррозии
        Ингибитор_Коррозии Сегодня, 16:46
        0
        На Украине заочно предъявили обвинение всем российским сенаторам ...

        laughing !!.. Из-за отсутствия доступа к раковине, ошпаренные тараканы обвинили всех, кто сидел на кухне и пил чай, в посягательстве на их суверинитет ! )) ... Счас с табуретки упаду ! )) ... Comedy Club больше не нужен, новостей теперь вполне достаточно !! )) ...
    2. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 15:24
      +3
      Да их там аж 170 чел, что то многовато. А "с конфискацией" - это пол России))))
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:05
    +2
    Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой СБУ в Telegram-канале ведомства, всем членам Совета Федерации России заочно предъявлено обвинение в связи с их поддержкой присоединения к России бывших украинских областей.
    Да как же так, это получается они и Ксюшину маму к российским парламентариям прировняли...? laughing laughing good
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:06
    0
    Просто жесть. За выполнение своих обязанностей по закону одного государства и защиту людей от истребления - другое государство их сажает на пожизненно. Наверно в своей же стране будут отсиживать на том же месте. )))
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:08
    +5
    А закинжалить этот балаган от " 95 квартала " Вам слабо???
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 15:44
      +2
      Слишком лихо для политических кастратов....
    2. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 16:58
      0
      Нам - нет, а вам - да, слабо. Или имена правильные пиши, или - мысли, иначе всегда слабо будет.
  5. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 15:17
    +1
    Мда. what ..такая новость что не знаешь что делать. То ли патриотично злиться на хi хлов, то ли тихонько радоваться бо надоели эти богатенькие буратины до смерти своими шкуродерными законами. sad request
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 15:27
    +1
    Нужно как-то выразить озабоченность, и наметить красные линии.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:27
    +3
    А чего не сразу приговор к высшей мере.
    Может тогда сенаторы зачесутся и перестанут сопли жевать.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:36
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Может тогда сенаторы зачесутся

      Кремль БПЛА атакует, а они ЕЩЕ не чешутся ! А вот когда Матвиенко подорвут, выскажут свое мнение и проголосуют за ужесточение чего-то там...
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Ulan.1812
        Может тогда сенаторы зачесутся

        Кремль БПЛА атакует, а они ЕЩЕ не чешутся ! А вот когда Матвиенко подорвут, выскажут свое мнение и проголосуют за ужесточение чего-то там...

        Так и я про это. А ещё Рублевка есть.
  8. К-36
    К-36 Сегодня, 15:57
    +1
    Что-то вспомнился Высоцкий: " Весна ещё вначале, ещё не загуляли, но уж душа рвалася из груди...". И вот интересТно стало: а чего-бы бандеровскоиу парламенту не объявить российскую " Единую Россию" партией терроризма? Ведь, почитай, весь состав фракции " Е Р " в Госдуме поддержал решение Путина на проведение СВО на территории Украины lol
    Или это " другое " ?
    hi
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:51
    0
    Ну теперь по процессуальному законодательству нужно обеспечить привод на допрос.
    Дерзайте.