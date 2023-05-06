На Украине заочно предъявили обвинение всем российским сенаторам ...

Украинские власти никак не хотят смириться с тем, что значительная часть бывшей территории Украины оказалась в составе России.И хотя со времени вхождения в состав России новых регионов прошло уже более семи месяцев, украинские силовики только сейчас спохватились. Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой СБУ в Telegram-канале ведомства, всем членам Совета Федерации России заочно предъявлено обвинение в связи с их поддержкой присоединения к России бывших украинских областей.Речь идёт о 170 российских сенаторах, проголосовавших в октябре прошлого года за вхождение в состав России четырёх новых субъектов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, в сообщении СБУ отмечается, что в феврале 2022 года все российские сенаторы поддержали ратификацию «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» с ДНР и ЛНР и применение на этих территориях ВС России.Членов Совета Федерации РФ обвиняют по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Максимальное наказание по этой статье – пожизненного заключения с конфискацией имущества.Напомним, что после референдумов в сентябре прошлого года четыре бывшие украинские области стали российскими регионами. 4 октября 2022 года договоры об их вхождении в состав России были единогласно одобрены Советом Федерации РФ.