Куратор ЧВК «Вагнер» заявил, что связывается с Кадыровым для передачи спецназу «Ахмат» позиций в Артемовске

Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно

В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмат»

К 10 мая позиции в г. Артемовск (Бахмут), которые сейчас занимают бойцы ЧВК «Вагнер», будут переданы чеченским подразделениям. Это следует из опубликованного пресс-службой ЧВК заявления ее куратора Евгения Пригожина.Как заявил Пригожин, он уже связывается с представителями главы Чеченской Республики для того, чтобы к моменту отвода из города Артемовска подразделений ЧВК «Вагнер» 10 мая, их место уже занимали чеченские бойцы.- заявил Пригожин.Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что при отводе из Артемовска сил «вагнеровцев» готов направить туда подразделения чеченского спецназа «Ахмат», которые ранее участвовали в освобождении Попасной, Лисичанска и многих других населенных пунктов Донбасса.Евгений Пригожин, напомним, высказал недовольство дефицитом боеприпасов у подразделений «оркестра» и предупредил об исчерпании наступательных ресурсов ЧВК, в связи с чем 10 мая будет осуществлен отвод сил «вагнеровцев» из Артемовска. При этом он отметил, что большая часть города и так освобождена.- отметил Пригожин.