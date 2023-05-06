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Куратор ЧВК «Вагнер» заявил, что связывается с Кадыровым для передачи спецназу «Ахмат» позиций в Артемовске

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Куратор ЧВК «Вагнер» заявил, что связывается с Кадыровым для передачи спецназу «Ахмат» позиций в Артемовске

К 10 мая позиции в г. Артемовск (Бахмут), которые сейчас занимают бойцы ЧВК «Вагнер», будут переданы чеченским подразделениям. Это следует из опубликованного пресс-службой ЧВК заявления ее куратора Евгения Пригожина.


Как заявил Пригожин, он уже связывается с представителями главы Чеченской Республики для того, чтобы к моменту отвода из города Артемовска подразделений ЧВК «Вагнер» 10 мая, их место уже занимали чеченские бойцы.

Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно

- заявил Пригожин.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что при отводе из Артемовска сил «вагнеровцев» готов направить туда подразделения чеченского спецназа «Ахмат», которые ранее участвовали в освобождении Попасной, Лисичанска и многих других населенных пунктов Донбасса.

Евгений Пригожин, напомним, высказал недовольство дефицитом боеприпасов у подразделений «оркестра» и предупредил об исчерпании наступательных ресурсов ЧВК, в связи с чем 10 мая будет осуществлен отвод сил «вагнеровцев» из Артемовска. При этом он отметил, что большая часть города и так освобождена.

В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмат»

- отметил Пригожин.
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6 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:40
    +4
    ОБРАЩЕНИЕ КАДЫРОВА:

    Обращаюсь к министру обороны РФ Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС РФ и создателю ЧВК "Вагнер".

    Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-​либо решения или разъяснения. Как никак, Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад вагнеровцев в освобождение городов Донбасса. Если же есть нехватка, то нужно пояснить, показать, исходя из чего дальнейшую тактику подразделений "Вагнера" командиры хотя бы скорректируют, не надеясь на артиллерию. 

    Я вспоминаю опыт чеченских подразделений в Мариуполе. Когда потребовалось пять танков от Минобороны для поддержки пехоты, нам смогли выделить только один, боевой расчет которого покинул машину в первом же бою. Танкистов тогда пришлось успокаивать, настраивать на бой и заново сажать в боевую машину, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну позицию азовских сатанистов. Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских пушек. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику. 

    ...Кстати, снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда...

    В зоне ответственности, к примеру, Апты Алаудинова, моего дорогого брата, командира спецназа "АХМАТ", заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, более сотни километров линии соприкосновения с врагом. Не проходит и дня, чтобы у него не возникало проблем. Но ни разу Апты Аронович не заявил об этом через интернет во всеуслышание, а только по внутренней связи с руководством. Отмечу, что в Минобороны и Генштабе за редким исключением всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали. А недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов не хватает ВСЕГДА! Очень надеюсь, что к моему призыву прислушается Сергей Кужугетович и будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться. Это единственный и по-​солдатски правильный выход из ситуации.

    Чеченские подразделения бок о бок воевали с вагнеровцами на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса. Вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на национальности или веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе.

    Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов. Но хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра города мы забрали не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ Верховного Главнокомандующего России Владимира Владимировича Путина.
    1. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 13:48
      -1
      Как сложно у нас в стране всё закручено. Даже год войны ничего не поменял в руководстве.
      Похоже только полное вымирание государства способно что-то изменить в структурах власти.
  2. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 13:40
    +1
    Так что там, живут колхозом? Как решит стая? А где стратеги?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:41
    +2
    Подобные вещи не совершаются сиюминутно.Это все было оговорено и подготовлено заранее.Кадыровцам-удачи,оркестру-огромная благодарность.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:45
    +1
    Только сильный человек способен такое сказать и сделать. Только человек отвечающий за свои слова и поступки, может сказать что он устал и не может больше работать так как надо, как требует время. Этот человек Евгений Пригожин.
    В отличии от него есть С.Шойгу, который много говорит и любит парады. На данном этапе более ничего не просматривается.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:46
    0
    Я окончательно перестал понимать кто командует нашей армией, и командует ли кто-то ей вообще..