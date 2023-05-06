Появились кадры с места взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина

Сегодня в Нижегородской области был взорван автомобиль российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Сам Прилепин был ранен, его водитель-охранник погиб.В социальных сетях уже появились первые кадры с места взрыва автомобиля Захара Прилепина. На них видно, что у автомобиля Audi Q7, на котором передвигался писатель, полностью оторвана передняя часть. Сам автомобиль лежит на крыше.Рядом с остатками автомобиля – полутораметровая воронка. Осколки стекол и фрагменты машины разбросаны в радиусе 30 метров от места происшествия. В настоящее время на этом месте работают сотрудники компетентных органов, территория оцеплена полицейскими.Между тем, местные жители рассказали полицейским, что за 1 день до момента взрыва на этом месте прогуливался неизвестный мужчина. Раньше его никогда там не видели.Telegram-каналы сообщают, что полиция уже начала поиски двоих мужчин, которые могут быть причастны к организации покушения на писателя. В регионе в связи с происшествием ввели план «Перехват». У автомобилей проверяют багажники, у их водителей – документы.Самому Захару Прилепину, как сообщает Telegram-канал Mash, прямо на месте происшествия наложили шины и бандаж на сломанную ногу, после чего на вертолете транспортировали в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Губернатор региона заявил прессе, что у Прилепина «незначительные переломы», в целом писатель находится в нормальном состоянии.Позже стало известно, что полицейские задержали некоего мужчину, который может быть причастен к организации подрыва автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин.