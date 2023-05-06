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Появились кадры с места взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина

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Появились кадры с места взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина

Сегодня в Нижегородской области был взорван автомобиль российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Сам Прилепин был ранен, его водитель-охранник погиб.


В социальных сетях уже появились первые кадры с места взрыва автомобиля Захара Прилепина. На них видно, что у автомобиля Audi Q7, на котором передвигался писатель, полностью оторвана передняя часть. Сам автомобиль лежит на крыше.

Рядом с остатками автомобиля – полутораметровая воронка. Осколки стекол и фрагменты машины разбросаны в радиусе 30 метров от места происшествия. В настоящее время на этом месте работают сотрудники компетентных органов, территория оцеплена полицейскими.




Между тем, местные жители рассказали полицейским, что за 1 день до момента взрыва на этом месте прогуливался неизвестный мужчина. Раньше его никогда там не видели.


Telegram-каналы сообщают, что полиция уже начала поиски двоих мужчин, которые могут быть причастны к организации покушения на писателя. В регионе в связи с происшествием ввели план «Перехват». У автомобилей проверяют багажники, у их водителей – документы.

Самому Захару Прилепину, как сообщает Telegram-канал Mash, прямо на месте происшествия наложили шины и бандаж на сломанную ногу, после чего на вертолете транспортировали в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Губернатор региона заявил прессе, что у Прилепина «незначительные переломы», в целом писатель находится в нормальном состоянии.

Позже стало известно, что полицейские задержали некоего мужчину, который может быть причастен к организации подрыва автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Mash
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67 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 14:09
    +20
    Украинскую верхушку надо уничтожать вместе с семьями и чем раньше начнут это делать тем лучше
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:13
      +8
      СБУ бы разворотить, все здания,чтоб не было комфортной работы.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 14:17
        +22
        А с чего бы этим мразям не взрывать? Они ведь чувствуют свою безнаказанность...максимум кого прихлопнут - исполнителя....Вот и борзеют мразоты....1000 раз на эту тему говорили . Пока не будет достойного симметричного ответа , пока обдолбыш наркофюрер и его шайка
        не будут ходить под себя от страха перед неминуемым возмездием - взрывы будут продолжаться
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 14:30
          +3
          Вроде подозреваемого в подрыве по " горячим следам" задержали. Хорошо если так. Но....как написал выше, этого мало.Земля должна дрожать под ногами всей киевской хунты и их последователей.
          1. alexandr 66
            alexandr 66 Сегодня, 14:55
            -5
            Какой на хрен подозреваемый, использовали скорее всего навигацию. Приехал на место и привет через спутник. Просто спецура обкакана и нужно пипл успокоить.
        2. beybender
          beybender Сегодня, 14:37
          +2
          Пока Навка- Пескова во время войны получает по 25 млн.$ на свои шоу , а Абрамович ползает на переговорах ; толку в этой стране не будет !!!
        3. сергей32
          сергей32 Сегодня, 14:39
          0
          Я вот интересуюсь, приказ мочить террористов в сортире разве отменен?
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 15:04
            +1
            Нет, конечно. Это просто сейчас у всех по-горячему эмоции. Чеченских террористов и спустя 20 лет находят и наказывают.

            Тут будет тоже самое. Сейчас на Украине попрыгают, порадуются очередным жертвам. А скоро наступит похмелье. И окажется, что теперь надо ходить и оглядываться по сторонам до конца своих дней. Кого-то пуля найдёт, а кто-то вместе с родственниками может попасть под новичек.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:44
        0
        Эти утырки распологаются в совсем других местах.Надо вычислять и точечно уничтожать ракетами,раз мы (власть наша)отказалась от спецопераций за рубежом
        1. Кран
          Кран Сегодня, 17:50
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Эти утырки в совсем других местах.Надо раз мы (власть наша)отказалась от спецопераций за рубежом

          Можно ссылку про отказ? Просто не все в курсе.
      3. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 16:14
        0
        Вообще то, по моему мнению, нужно объявить Украину государством террористом. В связи с этим прекратить любые торговые, транспортные операции, объявить, что государства поддерживающие дипотношения являются пособниками и безопасность их диппредставительств не будет обеспечиваться. А минобороны РФ предоставить право нанесения отдельных тактических ядерных ударов по войсковым объектам, инфраструктуре, госуправлению и объектам ВПК.
    2. stariy
      stariy Сегодня, 14:18
      +3
      никто этого делать не будет , будут в носу ковырять и выражать озабоченность
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 14:34
      +1
      Отсутствие ответа с нашей стороны может говорить о 1.тесном контакте нашего руководства с главарями Украины 2 Ультиматумом НАТО, что в случае нанесения вреда главарям Украины мы получим например введение войск НАТО. Это мои версии кто ещё как думает почему мы не отвечаем как должно!!! А тем временем в Стамбуле делегации ведут переговоры по зерновой сделке. Что ж ПОРА ПРОДЛЯТЬ БЕЗ ТРЕБОВАНИЙ С НАШЕЙ СТОРОНЫ или они есть и выгодны только нашим олигархам!
      1. sir.jonn
        sir.jonn Сегодня, 15:05
        +5
        Ультиматумом НАТО, что в случае нанесения вреда главарям Украины мы получим например введение войск НАТО.
        Але! Проснетесь ! Какой ввод войск НАТО? У нас на Украине войска. Малейшего инцидента хватит для апокалипсиса . А он, 100%, в этом случае будет. Нам даже пару тройку зарвавшихся натовских сателитов позволят утилизировать без последствий.
    4. ser-pov
      ser-pov Сегодня, 14:38
      +2
      Ребят. Какие СБУ? Тут МИ 6 уши торчат. Пока нерасхерачим весь Лондон все так и будет.
      1. Роман Ефремов
        Роман Ефремов Сегодня, 14:45
        0
        Только Лондон??? А Вашингтон??? Не надо полумер - сразу всех спалить ядрёнбатоном!!! laughing
    5. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 14:43
      0
      И украинская агентура сразу разрыдается и побежит сдаваться в ФСБ???
    6. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:17
      -3
      Без ответа оставят паразиты! Видимо кого-то наверху крепко за причинное место держат.
    7. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:27
      0
      Ваше предложение "Украинскую верхушку надо уничтожать вместе с семьями" поддерживаю целиком и полностью! Всю ихнюю родню до седьмого колена под нож!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:15
    +8
    Тут и цензурно сказать мало что хочется, неужели опять заявят про наше право ответить ПОТОМ и про терпение, уж даже и не знаю, но подобная безхребетность ни к чему хорошему не приведет.
  3. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 14:15
    +8
    Слов нет . Уж, больно вольготно украинские диверсанты в России себя чувствуют. Пора бы продлить "зерновую" сделку. sad
  4. Garris199
    Garris199 Сегодня, 14:17
    +4
    А что наши спецслужбы? Будут ли подобные акции на территории Украины? Есть ли на вражеской территории наши агенты, диверсанты?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 14:36
      +10
      Какие акции? Наше царство-государство(предержащих власть) больше волнует,как послать бедных спортсменов на Олимпиаду без рода-без племени,продлить зерно-удобрительную сделку в угоду Западу и качать газ и нефть в карманы олигархов. А что бы население не расслаблялось- ввести дополнительные налоги на "странную" СВО.
    2. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 14:54
      +6
      Наши спецслужбы -плоть от плоти существующей системы. И результаты увидим соответствующие.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:17
    +2
    Похоже, недогосударство утвердилось, как террористическая организация.
    Неужели, кровавая дорожка англо- саксов, продвинулась вперёд: Бен Ладен, Игил, недогосударство?
  6. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 14:19
    +3
    Неужели у нас нет сотрудников с паспортами Польши, Литвы, Украины, или агентуры внутри Украины, которые уничтожат Бутусова, Гордона или иных укропропагандонов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:47
      +4
      Раньше люди в органах работали за идею,выполняли присягу,имели честь.Сейчас имеют гелендевагены.
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 14:50
      0
      Неужели у нас нет сотрудников с паспортами Польши, Литвы, Украины, или агентуры внутри Украины

      Думаю что нет. Никто и не думал их там иметь. Это же "братский народ". Ездили официально официальные лица ФСБ и прочие. Никто ни во что не вмешивался. Свои же, что мешаться. А сейчас и заиметь сложно. Там так шерстят всех кругом, что агент на третьи сутки уже будет мобилизован и сослан в армию. Кто то конечно работает, глубоко где то. Но взрывать и убивать- это не наша методика.
    3. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 14:59
      0
      Там на геликах не погонять, опасно. Бизнес не покрышуешь занято.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:19
    +1
    Что то уж больно мощная взрывчатка, оторвало двигатель, воронка в метр глубиной... whatТут заряд приличный был заложен.
    Интересно какой вид взрывчатки был.
    Вообще интересно как подобная взрывчатка доставляется в Россию...это же ведь не кустарная поделка...множество нехороших вопросов возникло по этому поводу.

    Дугина, Татаринов,Кремль, Прилепин... везде была использовано взрывчатое вещество...похоже где то в России есть цех по изготовлению нелегальной ВВ в большом количестве. belay
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:28
      +2
      Лёха с Андроида hi, тут да вопрос, если импорт то да везут, либо за бабло через Погран переходы и таможни, либо через "дырки" в заборе, а может и тут приобретают у Иуд в погонах.
      1. Сибирь55
        Сибирь55 Сегодня, 14:48
        +1
        Ну почему одни погоны? Существует и промышленная взрывчатка (шахты,разрезы и т.д.) А детонатор слепить вообще не проблемма
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 14:31
      +6
      Цитата: Леха с Андроида.
      Что то уж больно мощная взрывчатка, оторвало двигатель, воронка в метр глубиной... Тут заряд приличный был заложен.

      Мне тоже непонятно, сообщают, что мина была установлена под днищем автомобиля, но тогда вопрос, как образовалась полутораметровая воронка от взрыва, чтобы образовалась такая воронка ВВ должно взорваться на глубине и часть грунта выбрасывается взрывной волной и образуется воронка, если взрыв под днищем, то такая воронка ну никак не могла образоваться. Что-то здесь не так.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:39
        +4
        Анатоль Клим hi, дорога по ходу грунтовка(асфальта не видно) воронка есть значит закладывали на грунт, а вывод организм в кустах сидел в зоне визуального контроля и следили за машиной вели до точки а значит знали куда поедет.
        1. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Сегодня, 14:44
          +3
          Цитата: Ропот 55
          вывод организм в кустах сидел в зоне визуального контроля и следили за машиной вели до точки а значит знали куда поедет.

          Спасибо за понимание, это я и хотел сказать yes
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 14:50
            +1
            Анатоль Клим, хотел заметить если фото с места то машина прям возле воронки, значит скорость была малая иначе по инерции машина вперед пролетела, а поскольку машина не миникупер в плане веса взрыв не слабый был.
        2. Не_боец
          Не_боец Сегодня, 15:05
          0
          Полметра вправо, полметра влево, метр вперед, метр назад - мимо. Что была уверенность что автомобиль проедет с точностью +- 20 см???
  8. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 14:20
    -13
    Кто это? Зачем он? Кто он в этой жизни?
  9. zloybond
    zloybond Сегодня, 14:21
    +10
    В Югославии и других странах америкосы не спрашивая чужого мнения первыми уничтожали все что руководит страной. На Окраине имеется комфортные работающие как часы - Генштаб, СБУ, МВД, ГУР, Рада, Аппарат президента, а еще центральные узлы связи, телецентр.... И как там они себя чувствуют???? Хорошо. А чай и кофе им случайно туда от нас не отправляют с булочками для приема иностранных делегаций?
    Например в Белграде для разминки первым делом тамагавками снесли Генштаб, Телецентр вместе с оборудованием и персоналом... ну и т.д. Сам видел, стоял у дымящихся развалин.
    Странная у нас какая то СВО идет. Все для комфортного управления сопротивлением противника создано и работает.
  10. Lako
    Lako Сегодня, 14:26
    +5
    ФСБ, похоже, "мышей не ловит". Ни внутри страны, ни за рубежом.
    1. iran
      iran Сегодня, 14:52
      +6
      Цитата: Lako
      ФСБ, похоже, "мышей не ловит". Ни внутри страны, ни за рубежом.


      Российские спецслужбы уже давно срослись с топ-бизнесом и государственными деньгами, поэтому ждать операций по устранению главарей украинских нацистов и террористов уже не приходится. Теперь чекисты всех мастей - уважаемые богатые люди с детьми живущими в загранице.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 15:30
      +2
      В защиту ФСБ, руководство страны заварило такую кашу, что органам не позавидуешь.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 16:15
        -1
        Цитата: DMFalke
        В защиту ФСБ, руководство страны заварило такую кашу, что органам не позавидуешь.

        Добавлю, что сокращали не только армию, но и спецслужбы ,полицию, погранвойска.
        Сократили массу спецов.
        Теперь пожинаем плоды-работать некому.
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:39
      0
      Ловят мышей, с огромным удовольствием, да не тех........ sad
    4. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 16:18
      0
      Вообще то ФСБ за границей не работает. По крайней мере официально.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:27
    +4
    В настоящее время на этом месте работают сотрудники компетентных органов, территория оцеплена полицейскими.

    На кадрах никакого оцепления нет. Видимо органы некомпетентные.
    1. Severok
      Severok Сегодня, 14:43
      +1
      Оцепление и не должно светиться, а периметр в селе ленточкой обнести..... То ещё удовольствие.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:44
      0
      Konnick hi, фото могли сделать и до приезда СКР и Полиции.
  12. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:27
    +11
    "Незначительные переломы ног" - это, простите, как? belay Ясно, что травмы тяжёлые, к чему эта примирительная риторика. Водитель погиб, не писатель, но тоже человек. Отвечать на такое надо быстро и эффективно. Не можешь - значит позор такой власти.
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 14:38
    +3
    Безнаказанность пораждает вседозволенность. Понятно с чего указки это делается. Но как сказал один важный человек про огромном терпении нашей страны. Не думал что буду воочию видеть слабость действий, решений и чертения грозных красный линий.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: Ghost1
      Безнаказанность пораждает вседозволенность. Понятно с чего указки это делается. Но как сказал один важный человек про огромном терпении нашей страны. Не думал что буду воочию видеть слабость действий, решений и чертения грозных красный линий.

      Красные линии чертим не мы. Красные линии чертят нашей власти и она боится их переступить.
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 15:29
        +3
        Ну тогда скоро ей начертять красную линию на глотке....
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 16:16
          0
          Цитата: Ратник с пулеметом
          Ну тогда скоро ей начертять красную линию на глотке....

          И это исключать нельзя. Звоночек прозвенел.
  14. Severok
    Severok Сегодня, 14:42
    +5
    Разогнать к лешему "конституционный суд" и восстановить высшую меру - смерть за тяжкие преступления! Захару выздоровления и полного восстановления, родственникам погибшего соболезную....
  15. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 14:43
    +3
    Осматривать машину нужно было каждый день утром и вечером. Бомбу возили под днищем. Ставьте минусы.
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:52
    0
    Если судить по фото ,СБУ ( из одной конторы вышли 1992 г)знают что такое ФСО и что такое частная охрана.Был свидетелем ,подрыва одного строительного магната в далёких 90 ых,в Мурманске .Сердце ёкнуло идя на вахту ,7 часов утра перегнать свой " дерижабль " от машины магната. Ни кто не пострадал ,кроме машины магната .Сейчас уже везде " видимокамеры" найдут.И что сейчас скажет, депутат Толстой ,лучше бы он ни чего не говорил до этого.
  17. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:00
    0
    И что? Опять только слова будут?
    Для террористов может быть только одно наказание- смертная казнь.
    Лучше через повешение, как во время ВОВ.
    Надоело это бездействие.
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:02
    +1
    Пока они не услышат ещё раз: "...Мы их и в сортире замочим..." и не сбудется по слову им сказанному, кровь наша так и будет литься...
    1. iran
      iran Сегодня, 15:14
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Пока они не услышат ещё раз: "...Мы их и в сортире замочим..." и не сбудется по слову им сказанному, кровь наша так и будет литься...


      Путин 2000 года и Путин 2020 - это совершенно разные люди. У Путина 2000 еще были яйца и воля. У Путина 2020 только желание угодить олигархам.
  19. iran
    iran Сегодня, 15:04
    +2
    Кто-нибудь за последние 9 лет слышал об устранении российскими спецслужбами главарей нацистов и террористов: Яроша, Билецкого и всех таких подобных? А ответственных за преступления в Доме Профсоюзов в Одессе? А главарей карательных "добрбатов"?

    Разумеется, никто не слышал и вряд ли услышит. Зато все из вас регулярно слышат очередные новости как какой-то высокопоставленный чекист фигурирует в разных финансовых скандалах из мира топ-бизнеса или государтсвенных денег. Или их детишки все поголовно вдруг оказываются как на подбор "талантливыми бизнесменами" или крупными банкирами.
    На прошлой неделе по запросу интерпола задержали в Москве сынулю генерала СВР, который жил в Швейцарии и владел крупным бизнесом.

    Поэтому не стоит ждать в путинской системе своих судоплатовых и меркадеров. Но зато новости про чекистских Захарченко будут регулярно.
  20. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 15:11
    +1
    Гарант пробился к власти на обещании " мочить в сортире" , а создал государство-терпилу. Чего ожидать от властей, если пособникам убийцы Дугиной дали 3,5 года колонии?
    1. iran
      iran Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: aleks.29ru
      Гарант пробился к власти на обещании " мочить в сортире" , а создал государство-терпилу. Чего ожидать от властей, если пособникам убийцы Дугиной дали 3,5 года колонии?


      Не раскачивайте галеру!!! А то еще "галерный раб" улетит в воду
  21. g_ae
    g_ae Сегодня, 15:12
    +1
    Захарченко, Мотрола, Гиви, Дугина, Татарский, Стремоусов. Это навскидку, а есть ещё множество других. Барак с Вагнером. Меня терзают смутные сомнения.
  22. Дво
    Дво Сегодня, 15:18
    0
    Подложить взрывчатку (прикрепить)отслеживать машину ,долго они его вели (хорошая развед сеть у них, включая наши прав органы скорее всего информаторы есть у них и там) . По идее таких как он надо брать под охрану.
  23. iran
    iran Сегодня, 15:30
    -1
    Лично я не верю в версии "задержали по горячим следам". Был бы это киллер, тогда бы поверил. Но коль скоро это бомба - тут уже задержать по горячим следам можно только ветра в поле. Такие бомбы могут активироваться от множества факторов - скорость автомобиля, определенные диапазон ГПС, временной отрезок, спутник, звонок с сотового телефона и множество подобного.
  24. cpls22
    cpls22 Сегодня, 15:52
    0
    Судя по информированности исполнителей о его передвижениях заранее, нужно смотреть в ближайшем круге родственников вражьи уши . Также внимательнее к их гаджетам относиться. Пожелание на будущее, ибо это явно не последний инцидент.. А подорвали скорее всего противотанковой миной, даром что-ли террористы про магнитную мину сейчас распевают. После Дарьи за машиной наверняка хорошо приглядывали.
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:18
    0
    Может стоит вышку вернуть? Да да, это слишком умный комментарий для сайта