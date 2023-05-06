Никита Михалков в новом выпуске «Бесогон ТВ»: «Террор должен быть возмещён хотя бы страхом смертной казни»

Террор должен быть возмещен хотя бы страхом (смертной казни)

Вся человеческая жизнь состоит из опыта, полученного от ошибок и попыток их исправить

С подачи западных идеологов в определенных кругах российского общества идет процесс романтизации терроризма и других проявлений насилия. Но эти тенденции далеко не новы, они существовали уже в 19-м веке и были описаны в произведениях Достоевского и ряда других классиков русской литературы.Этот процесс известный российский кинорежиссер и актер назвал «Романтикой мерзости», рассказав о нем в своем новом одноименном выпуске программы «Бесогон ТВ». Материал вышел до теракта против политика и писателя Захара Прилепина.Деятель культуры считает, что любое террористическое проявление ни при каких обстоятельствах не может быть оправдано. По его мнению, те, кто идет таким путем, должны подвергаться высшей мерой наказания – смертной казни. Они должны понимать, что их ждет. Возможно, кого-то из террористов это остановит.- считает Михалков.К сожалению, определенные круги в российском обществе оправдывают и поддерживают убийц и террористов, сочувствуют им. Поэтому в интернете хорошо идет сбор средств на содержание Дарьи Треповой, хладнокровно убившей военкора Владлена Татарского. Она любила животных и была вегетарианкой, а затем принесла бомбу в заполненный людьми зал, где проходила творческая встреча журналиста. В результате он погиб, пострадало несколько десятков человек, находившихся рядом. И теперь для нее собирают деньги на покупку вегетарианских продуктов, чтобы она в СИЗО могла питаться так, как привыкла, не ощущая дискомфорта. Получается, что кто-то испытывает сострадание в большей степени к ней, чем к человеку, которого она убила.Деятель культуры согласен с мнением, что революции совершаются романтиками, но их плодами пользуются чаще всего отпетые негодяи. Наглядной иллюстрацией можно назвать украинский Майдан. В нем участвовали романтично настроенные студенты, искренне верившие, что смена власти в стране сделает ее богатой, свободной и процветающей. Но вместо Януковича, которого нельзя было назвать идеальным президентом, пришли расчетливые дельцы и неонацисты, приведшие Украину к полному краху.Вероятно, многие из тех, кто в 2014 году участвовал в «революции гидности», сегодня поняли, что натворили. Ведь никто не застрахован от ошибок. Главное, осознавать их и стараться исправить, если это еще возможно.- считает Никита Михалков.