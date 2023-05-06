Никита Михалков в новом выпуске «Бесогон ТВ»: «Террор должен быть возмещён хотя бы страхом смертной казни»

С подачи западных идеологов в определенных кругах российского общества идет процесс романтизации терроризма и других проявлений насилия. Но эти тенденции далеко не новы, они существовали уже в 19-м веке и были описаны в произведениях Достоевского и ряда других классиков русской литературы.
Этот процесс известный российский кинорежиссер и актер назвал «Романтикой мерзости», рассказав о нем в своем новом одноименном выпуске программы «Бесогон ТВ». Материал вышел до теракта против политика и писателя Захара Прилепина.
Деятель культуры считает, что любое террористическое проявление ни при каких обстоятельствах не может быть оправдано. По его мнению, те, кто идет таким путем, должны подвергаться высшей мерой наказания – смертной казни. Они должны понимать, что их ждет. Возможно, кого-то из террористов это остановит.
Террор должен быть возмещен хотя бы страхом (смертной казни)
- считает Михалков.
К сожалению, определенные круги в российском обществе оправдывают и поддерживают убийц и террористов, сочувствуют им. Поэтому в интернете хорошо идет сбор средств на содержание Дарьи Треповой, хладнокровно убившей военкора Владлена Татарского. Она любила животных и была вегетарианкой, а затем принесла бомбу в заполненный людьми зал, где проходила творческая встреча журналиста. В результате он погиб, пострадало несколько десятков человек, находившихся рядом. И теперь для нее собирают деньги на покупку вегетарианских продуктов, чтобы она в СИЗО могла питаться так, как привыкла, не ощущая дискомфорта. Получается, что кто-то испытывает сострадание в большей степени к ней, чем к человеку, которого она убила.
Деятель культуры согласен с мнением, что революции совершаются романтиками, но их плодами пользуются чаще всего отпетые негодяи. Наглядной иллюстрацией можно назвать украинский Майдан. В нем участвовали романтично настроенные студенты, искренне верившие, что смена власти в стране сделает ее богатой, свободной и процветающей. Но вместо Януковича, которого нельзя было назвать идеальным президентом, пришли расчетливые дельцы и неонацисты, приведшие Украину к полному краху.
Вероятно, многие из тех, кто в 2014 году участвовал в «революции гидности», сегодня поняли, что натворили. Ведь никто не застрахован от ошибок. Главное, осознавать их и стараться исправить, если это еще возможно.
Вся человеческая жизнь состоит из опыта, полученного от ошибок и попыток их исправить
- считает Никита Михалков.