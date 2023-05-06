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Никита Михалков в новом выпуске «Бесогон ТВ»: «Террор должен быть возмещён хотя бы страхом смертной казни»

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Никита Михалков в новом выпуске «Бесогон ТВ»: «Террор должен быть возмещён хотя бы страхом смертной казни»

С подачи западных идеологов в определенных кругах российского общества идет процесс романтизации терроризма и других проявлений насилия. Но эти тенденции далеко не новы, они существовали уже в 19-м веке и были описаны в произведениях Достоевского и ряда других классиков русской литературы.


Этот процесс известный российский кинорежиссер и актер назвал «Романтикой мерзости», рассказав о нем в своем новом одноименном выпуске программы «Бесогон ТВ». Материал вышел до теракта против политика и писателя Захара Прилепина.

Деятель культуры считает, что любое террористическое проявление ни при каких обстоятельствах не может быть оправдано. По его мнению, те, кто идет таким путем, должны подвергаться высшей мерой наказания – смертной казни. Они должны понимать, что их ждет. Возможно, кого-то из террористов это остановит.

Террор должен быть возмещен хотя бы страхом (смертной казни)

- считает Михалков.

К сожалению, определенные круги в российском обществе оправдывают и поддерживают убийц и террористов, сочувствуют им. Поэтому в интернете хорошо идет сбор средств на содержание Дарьи Треповой, хладнокровно убившей военкора Владлена Татарского. Она любила животных и была вегетарианкой, а затем принесла бомбу в заполненный людьми зал, где проходила творческая встреча журналиста. В результате он погиб, пострадало несколько десятков человек, находившихся рядом. И теперь для нее собирают деньги на покупку вегетарианских продуктов, чтобы она в СИЗО могла питаться так, как привыкла, не ощущая дискомфорта. Получается, что кто-то испытывает сострадание в большей степени к ней, чем к человеку, которого она убила.

Деятель культуры согласен с мнением, что революции совершаются романтиками, но их плодами пользуются чаще всего отпетые негодяи. Наглядной иллюстрацией можно назвать украинский Майдан. В нем участвовали романтично настроенные студенты, искренне верившие, что смена власти в стране сделает ее богатой, свободной и процветающей. Но вместо Януковича, которого нельзя было назвать идеальным президентом, пришли расчетливые дельцы и неонацисты, приведшие Украину к полному краху.

Вероятно, многие из тех, кто в 2014 году участвовал в «революции гидности», сегодня поняли, что натворили. Ведь никто не застрахован от ошибок. Главное, осознавать их и стараться исправить, если это еще возможно.

Вся человеческая жизнь состоит из опыта, полученного от ошибок и попыток их исправить

- считает Никита Михалков.

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6 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:10
    +5
    Согласен: пусть даже задним числом...
  2. Million
    Million Сегодня, 15:10
    +1
    Почему "деятель культуры" стесняется завывать фамилии тех,кто входит в
    определенные круги в российском обществе оправдывают и поддерживают убийц и террористов, сочувствуют им
    ?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 15:13
      +1
      Цитата: Million
      "деятель культуры" стесняется завывать фамилии тех,кто входит

      belay laughing
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 15:16
      +2
      Цитата: Million
      Почему "деятель культуры" стесняется завывать фамилии тех,кто входит в
      определенные круги в российском обществе оправдывают и поддерживают убийц и террористов, сочувствуют им
      ?

      А никто не называет. Слышали чтобы например Соловьёв хоть одну фамилию назвал?
      Только некоторых кто за границей сидит, а тех кто здесь гадит- ни одной. И другие тоже, такие скромники.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:20
    +3
    Ну сказал Михалков, а Васька слушает да ест.
    Единственная причина почему мораторий не отменён, это то что во власти много тех кто мечтает вернуться в "дружную семью европейских народов".
    И опять заседать во всех европейских структурах, пользоваться счетами и активами.
  4. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 15:39
    +5
    Цитата: Никита Михалков
    Террор должен быть возмещен хотя бы страхом…
    , перед Калибром влетающим в окно родительского дома уродов; в окно львовской едальни, где в меню есть коктейль ”Горловская Мадонна”; в дверь той пекарни … Твари всегда должны помнить о неизбежности для себя и близких. И те кто рядом с ними, должны помнить и мочиться под себя от скрипа двери в ночи…