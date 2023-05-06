За прошлый год внешний долг России сократился до минимума за всю историю наблюдений

Как ни странно для антироссийских сил, но экономика Россия продолжает эффективно функционировать на фоне жесточайших западных санкций. При этом ещё и значительно сокращается внешний долг страны.
Согласно данным, приведённым РИА Новости, за 2022 год внешний долг России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) рекордно сократился, упав на 10 процентных пунктов. Долг составил 16,6% от ВВП страны. Агентство отмечает, что этот показать является минимальным за всё время статистических наблюдений.
Стоить отметить, что наиболее низкие показатели внешнего долга по отношению к ВВП имеют государства, которые трудно назвать богатыми. При этом наиболее богатые страны мира имеют огромные внешние долги и не особо спешат их погасить. Так, в Великобритании, Японии, Франции внешний долг превышает ВВП и составляет 101% и 112% соответственно, а в Германии он составляет около 70% ВВП.
Это говорит о том, что эти страны делают всё, чтобы выбить долги с более бедных стран и при этом сами не спешат расплачиваться со своими кредиторами, вероятно, надеясь уйти от ответственности и самим себе долги «простить». Так, некоторые европейские страны сами себе уже списали долги перед Ливией, разбомбив эту страну и убив её лидера.