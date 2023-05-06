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За прошлый год внешний долг России сократился до минимума за всю историю наблюдений

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За прошлый год внешний долг России сократился до минимума за всю историю наблюдений

Как ни странно для антироссийских сил, но экономика Россия продолжает эффективно функционировать на фоне жесточайших западных санкций. При этом ещё и значительно сокращается внешний долг страны.


Согласно данным, приведённым РИА Новости, за 2022 год внешний долг России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) рекордно сократился, упав на 10 процентных пунктов. Долг составил 16,6% от ВВП страны. Агентство отмечает, что этот показать является минимальным за всё время статистических наблюдений.

Стоить отметить, что наиболее низкие показатели внешнего долга по отношению к ВВП имеют государства, которые трудно назвать богатыми. При этом наиболее богатые страны мира имеют огромные внешние долги и не особо спешат их погасить. Так, в Великобритании, Японии, Франции внешний долг превышает ВВП и составляет 101% и 112% соответственно, а в Германии он составляет около 70% ВВП.

Это говорит о том, что эти страны делают всё, чтобы выбить долги с более бедных стран и при этом сами не спешат расплачиваться со своими кредиторами, вероятно, надеясь уйти от ответственности и самим себе долги «простить». Так, некоторые европейские страны сами себе уже списали долги перед Ливией, разбомбив эту страну и убив её лидера.
Использованы фотографии:
ru.freepik.com
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14 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:41
    +3
    Кому это мы там должны? Пора всем простить.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 15:47
      +3
      Кому это мы там должны? Пора всем простить.

      Мы и так почти всем прощаем их долги к нам А вот нам наши долги никто прощать не желает. Так может забьём болт на все долги кому должны.
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 16:19
        0
        Цитата: Borik
        может забьём болт на все долги кому должны.

        На западе заблокировано более 300 млрд. долларов российских денег, так мы ещё и должны оказывается, никаких им выплат пока не вернут наши деньги, да ещё и проценты с наших денег воруют открыто, не стесняются, никаких долгов, пусть возвращают.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 16:30
        0
        Цитата: Borik
        Мы и так почти всем прощаем их долги к нам

        Банки, тоже ипотечные долги прощают, но квартиру забирают. То есть, когда вам что то прощают. Либо вы полный бестолочь (тратить время себе в убыток), либо за что то очень нужное кредитору и отдашь ты это за бесценок
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:13
      -1
      По известной всем формуле - если в одном месте убывает, то в другом месте пребывает.
      Теперь осталось понять в каком месте и у кого произошли изменения от этой новости.
  2. Бамблби
    Бамблби Сегодня, 15:45
    0
    Это говорит о том, что эти страны делают всё, чтобы выбить долги с более бедных стран и при этом сами не спешат расплачиваться со своими кредиторами, вероятно, надеясь уйти от ответственности и самим себе долги «простить». - может и нам пора так делать?
  3. aleks700
    aleks700 Сегодня, 15:48
    0
    Простить всем не дружественным странам. Ну Евросоюзу простить обязаны. Ах, да. Партнёры.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:58
    0
    Тоже не понимаю, для чего им возвращать деньги. Наверное, чтобы они Зеле их потом под проценты давали....
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 16:05
    +1
    Япония каким образом выбивает долги?...если сама в долгах... request про Францию и Ливию понятно,только там Саркози денег задолжал ....Может автор статейки не понимает просто,как это работает!? Или читателей за лохов держит.. recourse
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:22
    -2
    Все это замечательно! А, есть взаимосвязь с повышением уровня жизни простого рабочего человека? Доллар понизился- бензин подорожает. Доллар повысится- бензин подорожает. А, за бензином и дизелем- все остальное.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:27
    -3
    Помню в прошлом году вроде как послали лесом всех авиализингодателей забугорных, а в этом уже 300 миллиардов им выделили. Лучше бы нашим производителям столько выделили
  8. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 16:36
    0
    А размер внешнего долга никак не коррелирует с размерами инвестиций в экономику страны? Если так, чему радоваться, что в нашу экономику внешние инвесторы перестали вкладываться? Равняемся на северную Корею?
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:43
    -2
    С 1993 года олигархат грабит и вывозит из России триллионы долларов. А теперь раздаётся какое-то кукареканье про внешний долг. Лучше про яхты Абрамовича напишите. А нам сказки об антикварных танках - что они ещё ого-го!
  10. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:23
    0
    Это говорит о том, что эти страны делают всё, чтобы выбить долги

    Странное сопоставление. Вроде бы статья начинается, что Россия в долг не берет. Я кстати тоже, но банки уже меня бомбят по полной: "Возьми кредит". Вчера было один мульт, сегодня два. Подождем пока будет десять