Пригожин попросил министра обороны РФ издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске спецназу «Ахмат»

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу с официальным заявлением. Текст обращения опубликован в Telegram-канале пресс-службы компании.
Заявление начинается с указания на длительный «снарядный голод» по причине получения 32% от необходимого количества артиллерийских боеприпасов. Это привело, подчеркивает Пригожин, к утрате боевого потенциала ЧВК «Вагнер».
Далее Пригожин отмечает, что он принимает согласие главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на замену подразделений ЧВК «Вагнер» силами «Ахмат».
Принимая согласие Главы Чеченской Республики, Героя России, Героя ЛНР, Героя ДНР, генерал-полковника Кадырова Рамзана Ахматовича заменить подразделения ЧВК «Вагнер» на подразделения героически проявившего себя при штурме Мариуполя и других территорий спецназа «Ахмат»
- пишет Пригожин.
Продолжая обращение, он просит министра обороны РФ издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) спецназу «Ахмат» с 00:00 часов 10 мая 2023 года. Ранее, напомним, Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором заявил о готовности чеченских подразделений заменить «вагнеровцев» в Артемовске в случае, если ЧВК примет решение о выводе своих бойцов из города.
Напомним, что Евгений Пригожин ранее заявлял, что «вагнеровцы» будут сражаться в Артемовске до 9 мая, чтобы достойно показать силу русского оружия в День Победы, а затем будут отведены из города в связи с исчерпанием своих наступательных ресурсов.