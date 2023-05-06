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Пригожин попросил министра обороны РФ издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске спецназу «Ахмат»

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Пригожин попросил министра обороны РФ издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске спецназу «Ахмат»

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу с официальным заявлением. Текст обращения опубликован в Telegram-канале пресс-службы компании.


Заявление начинается с указания на длительный «снарядный голод» по причине получения 32% от необходимого количества артиллерийских боеприпасов. Это привело, подчеркивает Пригожин, к утрате боевого потенциала ЧВК «Вагнер».

Далее Пригожин отмечает, что он принимает согласие главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на замену подразделений ЧВК «Вагнер» силами «Ахмат».

Принимая согласие Главы Чеченской Республики, Героя России, Героя ЛНР, Героя ДНР, генерал-полковника Кадырова Рамзана Ахматовича заменить подразделения ЧВК «Вагнер» на подразделения героически проявившего себя при штурме Мариуполя и других территорий спецназа «Ахмат»

- пишет Пригожин.

Продолжая обращение, он просит министра обороны РФ издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) спецназу «Ахмат» с 00:00 часов 10 мая 2023 года. Ранее, напомним, Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором заявил о готовности чеченских подразделений заменить «вагнеровцев» в Артемовске в случае, если ЧВК примет решение о выводе своих бойцов из города.

Напомним, что Евгений Пригожин ранее заявлял, что «вагнеровцы» будут сражаться в Артемовске до 9 мая, чтобы достойно показать силу русского оружия в День Победы, а затем будут отведены из города в связи с исчерпанием своих наступательных ресурсов.
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10 комментариев
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  1. Ингибитор_Коррозии
    Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:06
    +9
    laughing !!.. Хороший ход. Если наш оркестр (ЧВК Вагнера) наши тыловые генералики снабжать без откатов не способны даже во время войны при живом президенте РФ, то пусть теперь попробуют задержать поставки гражданину Кадырову, который им, мягко говоря, ничем не обязан ))
    1. Маз
      Маз Сегодня, 15:35
      -7
      Пригожин не просил, пусть автор не врет, скорее поставил в изветсность и там написано четко - "Обращение Евгения Пригожина Командования и бойцов ЧВК Вагнер к начгенштаба, министру обороны и Верховному Главнокомандующему. И исторический путь, достижения и все просеры мо рф. Сильные не просят - сильные предупреждают. Пригожин ВЫНУЖДЕН отвести ЧВК вагнер в лагеря, чтоб восстановиться после более чем года непрерывных боев и спасения российской армии от разгрома когда она бежала под изюмом. Или вы думаете т-90 и т-80 и бтр-82 с модулем А72 они с неба в укровермахт упали? Это наши бросили когда тикали...Об этом СМИ не напишут - запрещено.


      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 16:27
        0
        Вопрос обывателя: что творится в Министерстве Обороны?
        Почему нет реакции Генерального штаба?

        Где же снаряды? Неужели, как в Первую Мировую войну, кто-то зажимает и наживается?
    2. spectr
      spectr Сегодня, 17:04
      -1
      Чем больше раскручивают эту ситуацию, тем больше складывается впечатление, что Пригожин сцепился все-таки не с Герасимовым, а с Шойгу. Его поездка к Кадырову очень хорошо в это вписывается. Да и стиль "зажимать яйца", Шойгу успешно применил к ВПК.
      Ну а официальное заявление нужно именно Пригожину, иначе рейтинг ЧВК понизится, если их объявят трусами, и ему будет труднее набирать новых людей.
  2. Stas157
    Stas157 Сегодня, 15:07
    -1
    Пригожин попросил министра обороны РФ издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске спецназу «Ахмат»

    Подмахните. Мы обо всем уже договорились!
  3. Комментарий был удален.
  4. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 15:34
    +8
    Честно сказать - это приговор руководству МО: полное непонимание происходящего, эти люди застряли во временах позднего Союза. Ну и к тому же утрата контроля: командиры, пусть и хорошего уровня и качества между собой договариваются о действиях, это что такое вообще??? Где централизованное управление? Бедааа….
    Парни с ЛБС давно говорят, что наиболее удачные операции проводятся без информирования вышестоящих..
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 15:47
    +8
    Такого борделя....
    Пригожин воюет. Реально воюет. Те требования, которые он ставит МО по обеспечению своего ЧВК - я не знаю, правильные это требования или нет. Но он их ставит, причем - публично.
    Уже одно это - нонсенс. Такие вопросы во всяком случае должны решаться по инстанции, без широкой огласки. Если Пригожин прав - то должны выдать. Если - неправ, то объяснить, в чем неправ так, чтобы не было причин выходить в эфир. Если прав, но выдавать нечем - объяснить ситуацию, согласовать дальнейшие действия.
    Если он все же вышел в эфир- должно быть такое же публичное разъяснение от минобороны. Если Пригожин прав - то с указанием виновных и недопущением впредь. Если - не прав, то с разъяснениями, в чем. Если МО не в состоянии этого сделать, впору вмешиваться главкому, то бишь - Путину.
    Между тем мы видим обратное. МО воды в рот набрало, все что сделали - приехал Шойгу и приказал обеспечить снабжение не конкретизируя обстановку по Вагнеру. Пригожин сообщает, что ничего так и не получил, то есть выставляет МО РФ полными импотентами в части принятия решений.
    Это уже в принципе недопустимая, неприемлемая ситуация. Если министр обороны не в состоянии решить вопрос (либо дать требуемое, либо угомонить требующего, если его требования нереальны), его должен решать тот, кто такого министра поставил МО рулить. Но Путин хранит свое обычное молчание...
    Не хочет говорить? Или это подковерные игры: не дать чрезмерно усилиться реноме Пригожина в народе, но и не подавляя его совсем, чтобы пользоваться ресурсами ЧВК? Или президент вообще не знает, что делать в такой ситуации?
    Где там наш говорливый не в меру "зицзампредседателя" совбеза Медведев? Я понимаю, что с реальным Пригожиным вопросы решать (прав он, или нет, неважно), это не "грозные" реплики в стиле "всех убью, адин останусь" в соцсетях строчить. Но он вроде тоже "немножко руководитель" РФ?
    А Дума наша многодумная где? Тот факт, что у нас полевые командиры меж собой отношения выясняют в открытом инфопространстве, при полном попустительстве МО, народных избранников никак не беспокоит?
    Я думал, что неплохо представляю себе, в какую тьмутаракань РФ под руководством нашего "великого кормчего" в последние 23 года укатилась. Но такого трэша, угара и содомии, даже я не ожидал...
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 16:21
      0
      Походу трэш только начинается. Деньги и звания в обмен на трупы.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:09
    +3
    Вагнеру на этом направлении, так или иначе пришло время отходить. Чем нравится Пригожин, он шарит как предоставлять себя на публику.
    Пора динозаврам из МО учиться пользоваться инструментами массовой доставки информации. И не руками СМИ, а частного характера, через свои страницы. Медведева или Кадырова попросите научить. what Вот если бы у Шойгу была своя телега, написал бы что то в духе "Вот у нас 100500 танков и ракет. Да я в курсе, всё наладим" и остудил бы полыхание масс. Динозавры не хотят принимать тот факт, что сейчас идёт быстрый поток информации. В нём надо находиться хотя бы минимально.
  7. Михаил Я2
    Михаил Я2 Сегодня, 17:48
    0
    Разве это работа спецназа, штурмовать города?