Минобороны РФ: ВС РФ нанесли удары по местам дислокации механизированных бригад ВСУ в Донбассе

Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск ВС РФ подвергли массированному обстрелу объекты ВСУ на оккупированной украинскими формированиями территории Донбасса – в Славянске и Краматорске. Это следует из официальной сводки Министерства обороны РФ по состоянию на 6 мая 2023 года.В результате ударов ВС РФ было нанесено поражение станции разгрузки и пункту временной дислокации 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Славянском, пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Краматорске. Также были подвергнуты обстрелу склады с боеприпасами бригад ВСУ в районах Курахово и Белогоровки.Под Марьинкой подразделениям ВС РФ с помощью ТОС «Солнцепек» удалось уничтожить опорный пункт взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На Александро-Калиновском направлении ВС РФ сорвали ротацию личного состава противника. Всего на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ.На Купянском направлении ВС РФ также атаковали позиции противника, потери украинских формирований составили здесь до 50 человек личного состава, 2 бронемашины и 1 САУ «Акация».В районе Артемовска наблюдаются ожесточенные бои. В самом городе силы штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» сражаются в западных кварталах. Под Артемовском ВС РФ нанесли поражение украинским формированиям, оперирующим в районах города Часов Яр и Богдановки. Потери ВСУ на Донецком направлении оцениваются Минобороны РФ в 185 украинских боевиков и иностранных наемников.Еще до 60 украинских военных были уничтожены на Красно-Лиманском направлении. Также здесь уничтожили 2 гаубицы Д-30, 1 САУ «Гвоздика», 3 пикапа и 1 бронемашину украинских формирований.Представитель Минобороны РФ рассказал об уничтожении в районе населенного пункта Великая Новоселка склада боеприпасов 35-го отдельного батальона морской пехоты ВМСУ. Под Верхнекаменкой в Луганской Народной Республике была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, также средства ПВО ВС РФ уничтожили 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 1 противорадиолокационную ракету HARM.