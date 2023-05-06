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Минобороны РФ: ВС РФ нанесли удары по местам дислокации механизированных бригад ВСУ в Донбассе

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Минобороны РФ: ВС РФ нанесли удары по местам дислокации механизированных бригад ВСУ в Донбассе

Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск ВС РФ подвергли массированному обстрелу объекты ВСУ на оккупированной украинскими формированиями территории Донбасса – в Славянске и Краматорске. Это следует из официальной сводки Министерства обороны РФ по состоянию на 6 мая 2023 года.


В результате ударов ВС РФ было нанесено поражение станции разгрузки и пункту временной дислокации 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Славянском, пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Краматорске. Также были подвергнуты обстрелу склады с боеприпасами бригад ВСУ в районах Курахово и Белогоровки.

Под Марьинкой подразделениям ВС РФ с помощью ТОС «Солнцепек» удалось уничтожить опорный пункт взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На Александро-Калиновском направлении ВС РФ сорвали ротацию личного состава противника. Всего на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ.

На Купянском направлении ВС РФ также атаковали позиции противника, потери украинских формирований составили здесь до 50 человек личного состава, 2 бронемашины и 1 САУ «Акация».

В районе Артемовска наблюдаются ожесточенные бои. В самом городе силы штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» сражаются в западных кварталах. Под Артемовском ВС РФ нанесли поражение украинским формированиям, оперирующим в районах города Часов Яр и Богдановки. Потери ВСУ на Донецком направлении оцениваются Минобороны РФ в 185 украинских боевиков и иностранных наемников.

Еще до 60 украинских военных были уничтожены на Красно-Лиманском направлении. Также здесь уничтожили 2 гаубицы Д-30, 1 САУ «Гвоздика», 3 пикапа и 1 бронемашину украинских формирований.

Представитель Минобороны РФ рассказал об уничтожении в районе населенного пункта Великая Новоселка склада боеприпасов 35-го отдельного батальона морской пехоты ВМСУ. Под Верхнекаменкой в Луганской Народной Республике была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, также средства ПВО ВС РФ уничтожили 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 1 противорадиолокационную ракету HARM.

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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:10
    +4
    Минобороны РФ: ВС РФ нанесли удары по местам дислокации механизированных бригад ВСУ в Донбассе


    Правильно писать на Донбассе.Традиции языка надо уважать.Подробнее по ссылке ниже.
    https://dzen.ru/a/YslBS2BgvXp1jkoP
    https://www.ruspeach.com/learning/14112/
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:25
      0
      Делаю аналогичные ремарки. Это пишут люди, которые не чувствуют равновесия при контакте с культурой, на языке которой пытаются излагать свои заявления.
      Либо евро-у.к.р.ы, либо евро-уркаганы, либо нео-азиаты с московской пропиской ...
      Ещё они пишут - в Украине, а не так, как должно быть, что сейчас, к слову сказать, так и есть lol
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 15:55
        0
        Цитата: Ингибитор_Коррозии
        Ещё они пишут - в Украине, а не так, как должно быть

        Это да они неучи. В далёкие времена образования Украины надписи были на Русском языке и "на Украине" писали правильно.

  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:11
    -1
    Странно, а чем стреляют ведь снарядный голод. Понимаю, что есть запасы немного, но всё таки надо поберечь наверно для отражения контрнаступа упоротых.
    С другой стороны надо бить пока есть цель которая ещё на начала стрелять. Как сказал верховный: - "Если драка неизбежна - надо бить первым".
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 15:15
      +1
      Без юмора в наше время никак, так что вот вам:
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:27
      0
      Что то у меня бравурные доклады об уничтожении N-ного количества живой силы боевой техники укровермахта , вызывают скепсис.....ещё 2- 3 дня подобных докладов - и у всу не останется солдат для контрнаступа bully ...Сдаётся мне, что надо дождаться его начала , а там будет понятно, действительно ли удары по скоплениям живой силы и складам бп были эффективными или это очередное желание доложить на верх то, что хотят услышать
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:13
    -1
    В районах Курахово и Белогоровки артсклады были подвергнуты обстрелу, а в районе Великой Новоселки в склад попали и уничтожили. Молодцы. Побольше бы корректировщиков с дронами, может и под Курахово бы попали.