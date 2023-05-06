Военное обозрение
Войти Регистрация

Чиновница киевского режима угрожает российским и украинским гражданам, проживающим в Крыму

27
Чиновница киевского режима угрожает российским и украинским гражданам, проживающим в Крыму

Так называемый «представитель президента Украины по Крыму» Тамила Ташева сегодня делает многочисленный агрессивные заявления относительно полуострова и его жителей. Сначала Ташева заявила, что Киев не собирается справляться у Запада относительно того, каким образом ему «возвращать Крым». Теперь чиновница с выдуманной должностью открыто угрожает крымчанам.


По словам представительницы киевского режима, «после деоккупации Крыма» украинские власти «будут проводить массовую люстрацию с высылкой и уголовным преследованием как граждан России, так и граждан Украины, с ними сотрудничавших».

Ташева:

На полуострове тысячи людей изменили украинской присяге. Все они должны понести уголовную ответственность. Это и учителя, которые преподавали русский язык, русскую литературу, историю. Они фактически занимались пропагандой. Они должны быть люстрированы, привлечены к ответственности.

По словам Ташевой, «все российские граждане в Крыму являются колонизаторами, а все украинские граждане, сотрудничавшие с ними, соучастниками преступления».

Далее Ташева заявила, что «прорабатывается решение вопроса о том, что делать с детьми, рождёнными в смешанных браках».

Но в любом случае всех приехавших на полуостров россиян мы однозначно должны выдворить или возбудить уголовные дела.

Если это не фашизм в самом откровенном его проявлении, то что тогда? Риторический вопрос. Представительница киевского режима, по сути, говорит о необходимости «окончательного решения русского вопроса в Крыму», что однозначно встаёт в один ряд с гитлеровским холокостом.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:30
    +4
    Man sollte die "Dame" für 3 Wochen in Tschernobyl arrestieren
    damit sie ein Gefühl dafür bekommt, wie es sich anfühlt in
    naher Zukunft in einer ziemlich veränderten Umwelt zu "leben"...!!
    Wehe der gesamten Ukraine wenn es zu einem ernsthaften
    Angriff auf die Krim kommen sollte...!!!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:37
      +2
      Чиновница киевского режима угрожает российским и украинским гражданам, проживающим в Крыму


      Если это не фашизм в самом откровенном его проявлении, то что тогда?


      Да пофиг что это.Поймать и наказать.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:06
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Да пофиг что это.Поймать и наказать.

        Пусть говорит, пусть продолжает; ни к чему кроме сплочения крымчан против фашистов такие речи привести не могут.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:31
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Если это не фашизм в самом откровенном его проявлении, то что тогда?

        Да пофиг что это.Поймать и наказать.

        Собака лает. Караван идёт. Хочет выслужится, наверно. Перед своими укронацистами, или перед западом
      3. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:41
        +2
        Если это не фашизм в самом откровенном его проявлении, то что тогда? Риторический вопрос. Представительница киевского режима, по сути, говорит о необходимости «окончательного решения русского вопроса в Крыму», что однозначно встаёт в один ряд с гитлеровским холокостом.
        Должность представителя президента Украины в Крыму была создана в 1994 году, Указом президента Украины Л. М. Кравчука «О Представительстве Президента Украины в Республике Крым».
        Что из себя представлял Леонид Кравчук, будучи бандеровцем в подростковом возрасте на службе Третьего рейха во время ВОВ, мы уже знаем. Под стать бандеровцам-нацистам и русофобам Кравук и такие же кадры во власть в Украине подбирал. Затем Президентом с 1994 года стал националист-русофоб Леонид Кучма - и так дошло до еврея-нациста-русофоба Зеленского.

        СПРАВКА
        Тамила Равилевна Ташева. Украинская крымскотатарская правозащитница, общественный деятель, волонтер. Соучредительница общественной организации «КрымSOS». Зам. Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым с 25 октября 2019. И постоянный представитель Президента Украины Зеленского с 25 апреля 2022 года.

        Тамила Ташева родилась (39 лет) в 1985 году в Самарканде в Узбекской ССР в семье выселенных крымских татар. В 1991 году, как и большинство крымских татар, семья вернулась в Крым. Тамиле в это время было 5 лет. Семья поселилась в самострое под Симферополем.
        После школы окончила Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского факультет восточных языков. В 2002 году она присоединилась к Крымскотатарскому молодёжному центру, где занялась организацией культурных мероприятий.

        Активно участвовала в Оранжевой революции, организовывала митинги в Крыму. На революции в Киеве Тамила познакомилась с представителями общественной организации «Фонд региональных инициатив». Впоследствии она возглавила крымскую ячейку этой организации.

        В декабре 2013 года Тамила Ташева участвовала в Евромайдане. Была волонтёром в госпитале Евромайдана. Зимой 2014 года Тамила Ташева и несколько активистов создали Facebook-страницу «КрымSOS». На ней освещались события, предшествовавшие аннексии Крыма. В начале марта активисты открыли горячую линию, на которую обращались все желающие получить убежище в мирных регионах страны. Вскоре «КрымSOS» разросся в широкую волонтёрскую сеть, которая стала оказывать помощь жителям зоны АТО.

        После референдума в Крыму Тамила Ташева собирала факты об исчезновении крымских татар, злоупотреблении в отношении них и нарушении прав.

        25 октября 2019 года Тамила Ташева стала лауреаткой ПОЛЬСКОЙ премии Серджиу Виейра ди Меллу в номинации «Личность».
        НАГРАДЫ
        - Орден княгини Ольги III степени (20 февраля 2019 г.) — " за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность "
        - Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» (2016).

        См. подробно - https://ru.wikipedia.org/wiki/Ташева,_Тамила_Равилевна
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 17:15
          -1
          Уважаемая Татьяна! love Большое спасибо за подробную информацию об этой русофобке и прислужнице укронацистов. Ничего из её замыслов не осуществится, конечно.
      4. frruc
        frruc Сегодня, 16:50
        +1
        Ташева....Они должны быть люстрированы, привлечены к ответственности.

        Эта вошь видимо потерялась во времени и пространстве.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:39
      +10
      Эта щирая крымская татарка из гарема наркофюрера является большой поклонницей нацистов. Когда в украинском сегменте соцсетей под одобрительные комментарии стада, гуляло видео , как подонки из всу глумились над Кораном, нарезая на нём сало и радостно при этом повизгивая, это чучело, которое типо татарка, молча сидела засунув свой язык себе чуть ниже талии...а тут прям встрепенулась.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:49
        +2
        это чучело, которое типо татарка, молча сидела засунув свой язык себе чуть ниже талии...

        Лучше бы она свой язык оттуда и не доставала...
        1. Serg Koma
          Serg Koma Сегодня, 16:05
          +2
          Кресты вернули, хероев себе сделали новых, теперь и план "Готенланд" хотят вернуть в укроинтерпретации. Интересно, скоро они свою "батьківщину" "пиндофатерландом" обзовут?
          P.S. «Крым должен быть полностью очищен от негерманского населения». - А.Гитлер
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:31
    +3
    Тетка вонючка... лучше бы молчала, пособница фашистов
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:34
      +8
      Не не, хорошо, что она это говорит во всеуслышание. Этими заявлениями она делает нам огромную услугу, мотивируя и отрезая пути к отступлению.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 15:57
        0
        Цитата: parabyd
        Не не, хорошо, что она это говорит во всеуслышание. Этими заявлениями она делает нам огромную услугу, мотивируя и отрезая пути к отступлению.

        Мало того, что отрезает пути к отступлению. Она еще и собирает на себя все статьи УК РФ! Ведь рано или поздно ее поймают ( если не грохнут) и тогда придется отвечать за все свои слова!
        1. Вольноопределяющийся Марек
          Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:13
          +1
          К сожалению, таких не поймают никогда. У них, у всех есть куда сбежать. И, есть кто их приютит. А, главное, гарантией безнаказанности, служит наше соп...жуйство.
      2. GUSAR
        GUSAR Сегодня, 16:28
        +2
        Вот именно! Давно про это также говорю. И не надо (пока) бить по Банковой-Хренанковой, а вдруг мы и правда ко-нибудь там прихлопнем, и придут умные и хитрые, которые сначала будут говорить давай дружить, а вешать как известно будут потом. Генштаб ВСУ тоже рано пока колбасить, а то вдруг придет не неумный человек Залужный который просто гонит мясо в мясорубку, а кто поумней-подельней и что тогда? А эту кодлу прихлопнуть мы всегда успеем.
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 15:40
      0
      Лучше бы ей заткнули рот чем нибудь потолще в самом дешёвом тайском борделе, самое ей там место...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:58
        -1
        Она от этого только тащится..А вот,кусок пластида в глотку-самое то
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:37
    +1
    С неё и начните: закройте ей рот Калибром.
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:39
    +4
    По словам Ташевой, «все российские граждане в Крыму являются колонизаторами, а все украинские граждане, сотрудничавшие с ними, соучастниками преступления».

    Далее Ташева заявила, что «прорабатывается решение вопроса о том, что делать с детьми, рождёнными в смешанных браках».


    Такие деятели, которые делили людей на "чистых" и "нечистых" ушли в небытие в 1945г. Видимо сорняк опять пророс. В следующем интервью эта баба продемонстрирует циркуль для измерения черепов детей от смешанных браков.... чтоб сортировать. Приехали.......
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:58
      0
      Цитата: Бывший солда
      «прорабатывается решение вопроса о том, что делать с детьми, рождёнными в смешанных браках».

      Что делать .... Уничтожать будут . Не надо испытывать иллюзий о миролюбии бандорожидоукров ..
  5. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 16:00
    -3
    За такие угрозы есть статья. Это и должно быть приведено в действие нашим следствием.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:00
    0
    Далее Ташева заявила, что «прорабатывается решение вопроса о том, что делать с детьми, рождёнными в смешанных браках».

    Даже Геббельс, до такого не дошел.
  7. KachesGM
    KachesGM Сегодня, 16:03
    +3
    За последние десятилетия власть в РФ стала беззубой. Зато там есть те, кто готов бороться за свою нацию всеми методами. Конечно, можно многое говорить, но судят по делам. Пока украинская нация прикладывает больше усилий для поражения своего врага.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:06
    +1
    А чего ей не угрожать, она же знает что для неё это безопасно.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:09
    +2
    А, что в Крыму принимали присягу украине? Кто пояснит ?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:34
      0
      Нет, не принимали. Но они всё равно зовут нас "крысчанами" - типа, мы "скрысили" у них Крым. laughing
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:50
    0
    Ну пусть сперва Крым отвоюют, а потом уже принимают меры.
    А то языком чесать все горазды, особенно в Кукуеве. Кстати, почему "представитель клоуна по Крыму" представляет клоуна, сидя за пределами Крыма?