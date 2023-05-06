На полуострове тысячи людей изменили украинской присяге. Все они должны понести уголовную ответственность. Это и учителя, которые преподавали русский язык, русскую литературу, историю . Они фактически занимались пропагандой. Они должны быть люстрированы, привлечены к ответственности.

Но в любом случае всех приехавших на полуостров россиян мы однозначно должны выдворить или возбудить уголовные дела.

Так называемый «представитель президента Украины по Крыму» Тамила Ташева сегодня делает многочисленный агрессивные заявления относительно полуострова и его жителей. Сначала Ташева заявила, что Киев не собирается справляться у Запада относительно того, каким образом ему «возвращать Крым». Теперь чиновница с выдуманной должностью открыто угрожает крымчанам.По словам представительницы киевского режима, «после деоккупации Крыма» украинские власти «будут проводить массовую люстрацию с высылкой и уголовным преследованием как граждан России, так и граждан Украины, с ними сотрудничавших».Ташева:По словам Ташевой, «все российские граждане в Крыму являются колонизаторами, а все украинские граждане, сотрудничавшие с ними, соучастниками преступления».Далее Ташева заявила, что «прорабатывается решение вопроса о том, что делать с детьми, рождёнными в смешанных браках».Если это не фашизм в самом откровенном его проявлении, то что тогда? Риторический вопрос. Представительница киевского режима, по сути, говорит о необходимости «окончательного решения русского вопроса в Крыму», что однозначно встаёт в один ряд с гитлеровским холокостом.