Чиновница киевского режима угрожает российским и украинским гражданам, проживающим в Крыму

Так называемый «представитель президента Украины по Крыму» Тамила Ташева сегодня делает многочисленный агрессивные заявления относительно полуострова и его жителей. Сначала Ташева заявила, что Киев не собирается справляться у Запада относительно того, каким образом ему «возвращать Крым». Теперь чиновница с выдуманной должностью открыто угрожает крымчанам.
По словам представительницы киевского режима, «после деоккупации Крыма» украинские власти «будут проводить массовую люстрацию с высылкой и уголовным преследованием как граждан России, так и граждан Украины, с ними сотрудничавших».
Ташева:
На полуострове тысячи людей изменили украинской присяге. Все они должны понести уголовную ответственность. Это и учителя, которые преподавали русский язык, русскую литературу, историю. Они фактически занимались пропагандой. Они должны быть люстрированы, привлечены к ответственности.
По словам Ташевой, «все российские граждане в Крыму являются колонизаторами, а все украинские граждане, сотрудничавшие с ними, соучастниками преступления».
Далее Ташева заявила, что «прорабатывается решение вопроса о том, что делать с детьми, рождёнными в смешанных браках».
Но в любом случае всех приехавших на полуостров россиян мы однозначно должны выдворить или возбудить уголовные дела.
Если это не фашизм в самом откровенном его проявлении, то что тогда? Риторический вопрос. Представительница киевского режима, по сути, говорит о необходимости «окончательного решения русского вопроса в Крыму», что однозначно встаёт в один ряд с гитлеровским холокостом.