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Показаны кадры переброски на фронт 47-й механизированной бригады ВСУ на БМП Bradley

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Показаны кадры переброски на фронт 47-й механизированной бригады ВСУ на БМП Bradley

Командование ВСУ приступило к переброске в зону боевых действий подразделений 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщают военные корреспонденты, ссылаясь на собственные источники.


Известно, что 47-ю механизированную бригаду ВСУ с начала 2023 года начали оснащать бронетехникой американского производства. В первую очередь, бригаде были переданы поставленные из США боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley. Теперь бригада выдвигается на фронт уже на американских бронемашинах.

Ранее стало известно, что завершено укомплектование образцами военной техники западного производства подразделений 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это соединение получило БМП Marder немецкого производства, бронемашины Stryker американского производства и британские танки Challenger.




Как утверждают военкоры, именно две бригады – 47-я механизированная и 82-я десантно-штурмовая – составят основу ударной группировки украинских войск в предстоящем контрнаступлении ВСУ.


Однако возникает вопрос, озвученный в Telegram-канале «Южный ветер», как в тыловых службах ВСУ планируют осуществлять ремонтно-техническое обслуживание столь разнообразного парка бронетехники. Ведь запчасти от одних бронемашин не будут подходить к другим бронемашинам, и это создаст дополнительные трудности для украинских формирований, особенно при вступлении бронетехники в боевые действия, когда неизбежно одни машины будут выводиться из строя. Но, с другой стороны, иных вариантов у ВСУ просто нет – ни США, ни европейские страны не могут снабдить украинские формирования большим количеством одинаковой военной техники.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Spc. Mary Rose
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:02
    +6
    Могу только пожелать разведке определиться,куда они приехали,а артиллеристам их накрыть
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:22
      +5
      Пока они медийно рекламируют контр наступление. Надо бы так же, но не медийно, накрыть всю эту группу на полосатых авто.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:32
        -2
        Вообще медийно очень надо. Если какой-нибудь Конашенков глумливо бы на фоне кадров горящей западной бронетехники говорил, что мол жаль что внутри этих гробов были братья-славяне, а не лгбтшники из стран НАТО. Но конечно если б были такие фаберже, то вся история бы принципиально отличалась бы.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 17:33
          0
          Никто же не выпускает " ремкомплекты"

          Так уже вроде бы было сказано что на территории ляхов и цыган создаются базы по ремонту оной техники.
  2. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 16:05
    +4
    А не надо ее будет ремонтировать. Им дали билет в один конец. Никто же не выпускает " ремкомплекты" для одноразовых шприцев или там презервативов например)
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:18
      +1
      Novichec) hi, думаю что планируется эвакуация подбитых единиц в тыл, так что и с ремонтом особо заморачиваться не будут, Запад платит за всё.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:05
    +6
    Своим ходом идут не на тралах, либо до ПВД недалеко, либо ресурса техники не жалко. И десант опять верхом, не по НАТО-ски.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:07
    +7
    А чего эти хмыри на броне то едут? Это ж аналаговнет по защите и по комфорту внутри дес. отделения. Наши бехи все костерят, а тут что то тишина. С этих гробов и падать то повыше будет.))))
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 16:27
      -1
      Привычка,т.к как на марше.А так ВСУ и на БМП в атаку едут под броней.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 16:35
        +2
        Ага, вперёд на марше на 50 километров на броне поехать. Бред не несите.
        Тупые твари насмотрелись фильмов с пацанами на броне и теперь думают, что все так всю дорогу и ездят.
        НЕТ! Не ездят. И не могут физически ездить. Проедь давай хоть 30 км по ущелью или по бездорожью на броне. Ноги отвалятся.
        А наши фильмы, где храбрый спецназ проехав полста км спокойно прыгает с брони и входит в бой это полная лажа. Не было такого и быть не может.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 17:01
          +1
          Denis812 hi, плюс броня всегда "тянет" тепло тела, в холода безбожно, в теплое время терпимо, но тоже долго просто так не посидиш нужен подпопник.
          1. Denis812
            Denis812 Сегодня, 17:14
            +2
            да, под мягкое место всегда что-то надо подложить. Даже ежели лето на дворе.
            1. частное лицо
              частное лицо Сегодня, 17:38
              0
              да, под мягкое место всегда что-то надо подложить.

              В середине 90-х служил срочную на " Шилке" так спасибо контробасам научили брать с собой подушку.
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 17:36
          0
          Однако верю глазам
          Первая фотка с ближнего востока. Это американцы.
          На остальных фото они именно сидят верхом на броне и судя по всему на марше.
          Только на санитарной,, нет никого, но там и десанта нет.
          А вообще я уверен судя по Вашему комментарию, что у Вас просто нет опыта службы на БМП
          Иначе вам никогда бы в голову не пришло писать такие категорические глупости.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:33
      +1
      Там этой бронетехники на 10 бригад передали несколько сотен, возможно там и внутри как кильки в бочке сидят
  5. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 16:17
    +2
    Какой загорелый украинец из башни торчит на первой фотке
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:18
      +4
      Ага, афроукраинец. laughing

      Ну два варианта: или фото иллюстративное (дернули откуда-нибудь) или это наемник.
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 16:31
      0
      На первой фотке песок в клумбе. Это явно не вна.
    3. ZeeD
      ZeeD Сегодня, 16:31
      +2
      Он в балаклаве вроде, а не загорелый ))
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 16:25
    0
    Да бросте задавать этот вопрос о тех. обеспечении ВСУ вооруженными различными видами техники.Все это одноразовое и все это понимают.Не смогут ВСУ первыми ударами прорваться,значит все.И это отражается в том числе и в поставках разной техники,какой ремонт,если превосходство в авиации полностью на нашей стороне,даже то что удасться эвакуировать и уберечь не будет в большом количестве.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:33
    0
    Однако возникает вопрос, озвученный в Telegram-канале «Южный ветер», как в тыловых службах ВСУ планируют осуществлять ремонтно-техническое обслуживание столь разнообразного парка бронетехники. Ведь запчасти от одних бронемашин не будут подходить к другим бронемашинам, и это создаст дополнительные трудности для украинских формирований, особенно при вступлении бронетехники в боевые действия, когда неизбежно одни машины будут выводиться из строя.
    "Святая Джавелина" будет ремонтировать в полевых условиях , даже СППМ организует материализуя из нибытия запчасти, а представители тылового обеспечения ВСУ скажут что это "они" подсуетились совместно с ПЦУ... crying yes
  8. штурм
    штурм Сегодня, 16:45
    +1
    Да лучше бы перекрыли для Украины каналы поставки топлива и методично уничтожали склады и НПЗ.......
    Воевать и поставлять врагу бензин и дизтопливо могут только Иуды и предатели....
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:23
    0
    как в тыловых службах ВСУ планируют осуществлять ремонтно-техническое обслуживание столь разнообразного парка бронетехники.
    Что то бросят в основном все выжгут с пятачками.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:26
      0
      Нехай пятачки горят вместе с этими амерскими железяками. yes
  10. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:40
    0
    Прикольно посмотреть как эти клоуны будут сидеть сверху на башне, ибо она огромная и места из-за неё там фактически нет. А значит сидеть они будут ОЧЕНЬ высоко (три метра), так что привет пулемётчикам, ПТУРщикам, да и обычным осколкам от артиллерийских снарядов. Да, некоторые умудрились уместиться на бронелистах с бортов, но тут суть в другом — представляете какого в полной экипировке десантироваться с высоты в почти три метра, если сидят на башне и два метра, если сидят на бронелистах? А ещё я хотел бы посмотреть на то насколько быстро они залазят на крышу БМП, учитывая что сделать это можно, скорее всего, только с ВЛД. Одним словом "УДОБНО" laughing