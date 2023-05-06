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МВД РФ: Задержан подозреваемый в причастности к покушению на Захара Прилепина

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МВД РФ: Задержан подозреваемый в причастности к покушению на Захара Прилепина

Правоохранительными органами Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан мужчина, который может быть причастен к организации и проведению покушения на жизнь писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Об этом сегодня заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Как отметили в МВД, подозреваемого задержали в рамках мероприятий по выполнению плана «Перехват». Непосредственно в задержании подозреваемого участвовали трое участковых уполномоченных полиции МО МВД РФ «Семеновский». Они остановили у лесополосы мужчину 1993 года рождения. Как выяснилось, задержанный ранее уже был судим за совершение уголовного преступления.

Сейчас подозреваемого доставили в полицию, с ним будут производить следственно-оперативные мероприятия. Напомним, что ранее местные жители сообщали о появлении день назад в районе подрыва автомобиля Прилепина неизвестного мужчины, которого ранее там никогда не видели.

Несмотря на задержание подозреваемого, полиция занимается розыском и вероятных сообщников задержанного. Ведь понятно, что такое покушение организовывали несколько человек.

Тем временем, в официальном Telegram-канале Росгвардии появился пост, в котором обещают отомстить за покушение на Захара Прилепина (писатель в молодости служил в ОМОН), но сделать это по законам чести – «на поле боя и лицом к лицу». Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, призвал физически уничтожать организаторов и исполнителей подобных преступлений, а также пожелал здоровья Прилепину, который пострадал в результате покушения.
Использованы фотографии:
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ / rosguard.gov.ru
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30 комментариев
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  1. Кран
    Кран Сегодня, 16:23
    +9
    Дугина,Татарский,Прилепин .Идёт охота на лидеров общественного мнения.Кто следующий?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:25
      +5
      Да любой кто умеет думать. Но целят пока только по тем кто говорит, явно не просто так. Не могут убедить людей словами уничтожают тех кто может. Вот такая она "демократия"
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:42
        -3
        ......задержанный ранее уже был судим за совершение уголовного преступления.

        Да этот хлопчик является рецидивистом, расскажет все и чем раньше, тем лучше для него.
        Сообщники возможно уже за кордоном.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:28
      0
      Очевидно, что не Арестович и не Вятрович, тем бояться нечего
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:37
      -2
      Надеюсь,что даже у последнего дурака отпали все сомнения в необходимости СВО. Украина- государство- терорист.
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 16:50
        +8
        Цитата: Андрей Николаевич
        Надеюсь,что даже у последнего дурака отпали все сомнения в необходимости СВО. Украина- государство- терорист.

        Причинно-следственные связи нарушены? До СВО Прилепина никто бы не тронул. Или Гиви с Мотороллой и др. до 2014. Да и не факт что украинцы это делают. Политика - грязная и мутная штука. Особенно, когда идёт борьба между центрами власти в РФ.
        Американцы, к примеру, по одной из версий, сами башни-близнецы того... Чтобы был повод для вторжения в Афган.
    4. ankir13
      ankir13 Сегодня, 16:49
      0
      Так и до Путина дойдет. Подзорвут, к чертям! 2 мая 2014 года2, бей активных, остальные сами заглохнут... Малая, но агрессивно-готовая часть убивать правит государством, распространяя это влияние и на соседей. Пора вводить смертную казнь за терроризм... Должны знать про виселицу, как у Сталина, тогда и бояться будут, а так... не найдуть и не посадять... тюююю
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:23
    +3
    Сейчас начнет "петь"на все лады..Преступление очень знаковое и опасное для всех нас.Спецам желаю удачи,это дело чести
  3. Маз
    Маз Сегодня, 16:24
    +1
    Задержали подозреваемого, ну дай бог и доказать чтоб стал обвиняемым и арестованным. Хотя при побеге арестованного иногда случаются казусы, охрана вместо, чтоб по ногам в голову попадает... то ли от эмоций, то ли от рвения служебного....
    1. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 16:37
      -3
      Цитата: Маз
      Задержали подозреваемого, ну дай бог и доказать чтоб стал обвиняемым и арестованным. Хотя при побеге арестованного иногда случаются казусы, охрана вместо, чтоб по ногам в голову попадает... то ли от эмоций, то ли от рвения служебного....

      Да, случаются ошибки. Но ведь тут скорее всего, удача. Ведь не где-нибудь задержали, а у лесополосы. Явно шпион.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:03
        +2
        Цитата: Kuziming
        Ведь не где-нибудь задержали, а у лесополосы. Явно шпион.

        Я тоже часто бываю у лесополосы. crying
        1. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 17:20
          0
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: Kuziming
          Ведь не где-нибудь задержали, а у лесополосы. Явно шпион.

          Я тоже часто бываю у лесополосы. crying

          Осторожнее с этим. Лесополоса она такая. Побудешь возле неё пару минут и сразу шпионские мысли в голову лезут. Наверное Билл Гейтс вышки 5G во всех лесополосах понаставил. А на пшеничное поле под синим небом вообще надо запретить выходить. Во избежание...
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:46
      0
      охрана вместо, чтоб по ногам в голову попадает...

      Ну почему же? Иногда могут срываться с крыш, попадать под машину или убиваться об стену из- за неожиданно проснувшейся совести. Хотя я бы предпочёл чтобы вполне официально, после зачтения им всех их преступлений элементарно вешали... за ноги. И пока они ещё будут в сознании им читали их преступления, пусть даже это будет запись.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:25
    +10
    Цитата: Кран
    Дугина,Татарский,Прилепин .Идёт охота на лидеров общественного мнения.Кто следующий?

    Следующим должен стать Зеленский: он должен повторить путь Джохара Дудаева.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 16:37
      -2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Следующим должен стать Зеленский: он должен повторить путь Джохара Дудаева

      Лучше Муаммара Каддафи...
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:48
      0
      Следующим должен стать руководитель соответствующей службы всу. Зеленского можно будет оставить напоследок.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 17:29
        0
        Следующим должен быть комплекс зданий ГУР МО Украины в Киеве. Весь комплекс, в дневное время, с сотрудниками.
        Это гораздо эффективнее чем гоняться за Зеленским или кем-то из его подельников.
  5. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:29
    +2
    Толку мало по хвостам бить, голову надо отсекать.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:38
      -3
      Цитата: Дмитрий444
      Толку мало по хвостам бить, голову надо отсекать.

      Ну, если за хвост ухватили - можно и до головы добраться. Если там не ящерица, конечно laughing
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:30
    +2
    Задержали скорее всего терпилу, слишком быстро, и сразу инфу сливают типа подельники - шухер. Людей держут за идиотов и пар травят потому что спецура в субстанции и им лишний шум не нужен. А сколько дрг на территории РФ только одному дьяволу известно он их покровитель,скорее всего очень много.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 16:40
      +2
      Скорее нарка прймали ,в лесополосе закладку искал... recourse ...
  7. Бигль
    Бигль Сегодня, 16:34
    0
    Красные линии вновь переносятся... Террор,террор... Но власти РФ этого в упор не замечают.. На кону продление зерновой сделки и запуск аммиакопровода... Подумаешь погиб ещё один гражданин РФ...
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 16:42
      +3
      Где-то прочитал, что не Кремль чертит красные линии. Это "партнёры" начертили красные линии, через которые Кремль не в состоянии осмелиться переступить. Вот так все логично, и вся картина складывается.
      Зато вот Песков с Пугачевой ручкается, расшаркивается. Вы подождите, они ещё все приедут и нас учить жизни будут. Все к тому, похоже, идёт.
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 16:37
    +1
    Методы устранения один стандарт-взрывные устройства. Давно пора взять за привычку просматривать через зеркало днище автомобиля перед посадкой.
    1. Комментарий был удален.
  9. SIT
    SIT Сегодня, 16:41
    +5
    Вот интересно покушаются исключительно на тех, кто поддерживается народом России, но они же непричастны ни к каким принятиям решений. Зато никакие ДРГ не интересуются депутатами госдумы, чиновниками минфина и центробанка, хотя эти люди имеют отношение к ключевым позициям. Тогда либо командование этих ДРГ считает наших депутатов и чиновников своими, либо всех, кто пользуется популярностью в народе, убирают вовсе не украинские ДРГ. Хотя скорее всего и то и другое.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 16:48
      +1
      У чиновников больше охраны. На общественное мнение у них меньшие влияния. Нападение на чиновников уже ближе к объявлению войны.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:53
      0
      никакие ДРГ не интересуются депутатами госдумы

      Прилепин как раз-таки депутат Госдумы (Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»).
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:49
    +1
    ранее местные жители сообщали о появлении день назад в районе подрыва автомобиля Прилепина неизвестного мужчины, которого ранее там никогда не видели.

    А по зомбоящику говорят, что взрывное устройство было встроено в автомобиль на СТО, и сработало оно от Глонасса, когда машина прибыла в точку с заранее "забитыми" координатами (и ведь не сразу сработало! спутник, что ли, задержался?!). Задержанный экс-зэк, что, бомбу встраивал на СТО, или спутником управлял возле места подрыва? Господи, сколько же бредовых версий могут наплодить "эксперты"...
    1. Кран
      Кран Сегодня, 16:59
      0
      "Ответственность за покушение уже взяла на себя радикальная группировка «Атеш» (рус. «Огонь»), куда входят крымско-татарские и украинские националисты. Ее представители заявили, что давно пытались найти и ликвидировать писателя."
      Насолил,видимо, крепко...
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:05
    0
    Тем временем, в официальном Telegram-канале Росгвардии появился пост, в котором обещают отомстить за покушение на Захара Прилепина (писатель в молодости служил в ОМОН), но сделать это по законам чести – «на поле боя и лицом к лицу». Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, призвал физически уничтожать организаторов и исполнителей подобных преступлений, а также пожелал здоровья Прилепину, который пострадал в результате покушения.
    Ужесточение методов работы котрразведки с предоставлением более широких полномочий. Примерно как в кинофильме "Ликвидация", работа в свободной охоте учитывая отношение новых граждан Российской Федерации - бывших украинцев, особенно среди лиц женского пола украинской национальности и им сочувствующих к тонкостям доброту русской души которой любят пользоваться ОСОБЕННО лица украинской национальности