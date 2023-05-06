МВД РФ: Задержан подозреваемый в причастности к покушению на Захара Прилепина

Правоохранительными органами Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан мужчина, который может быть причастен к организации и проведению покушения на жизнь писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Об этом сегодня заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как отметили в МВД, подозреваемого задержали в рамках мероприятий по выполнению плана «Перехват». Непосредственно в задержании подозреваемого участвовали трое участковых уполномоченных полиции МО МВД РФ «Семеновский». Они остановили у лесополосы мужчину 1993 года рождения. Как выяснилось, задержанный ранее уже был судим за совершение уголовного преступления.Сейчас подозреваемого доставили в полицию, с ним будут производить следственно-оперативные мероприятия. Напомним, что ранее местные жители сообщали о появлении день назад в районе подрыва автомобиля Прилепина неизвестного мужчины, которого ранее там никогда не видели.Несмотря на задержание подозреваемого, полиция занимается розыском и вероятных сообщников задержанного. Ведь понятно, что такое покушение организовывали несколько человек.Тем временем, в официальном Telegram-канале Росгвардии появился пост, в котором обещают отомстить за покушение на Захара Прилепина (писатель в молодости служил в ОМОН), но сделать это по законам чести – «на поле боя и лицом к лицу». Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, призвал физически уничтожать организаторов и исполнителей подобных преступлений, а также пожелал здоровья Прилепину, который пострадал в результате покушения.