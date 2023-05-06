Боже, храни короля

В Лондоне завершилась церемония коронации нового британского монарха Карла III. Теперь он стал полноправным королем Великобритании.Местом проведения торжественного мероприятия стало Вестминстерское аббатство. К нему присоединилось около трех тысяч гостей. Представители России и некоторых других государств приглашены не были.До этого последняя коронация проходила в Британии 70 лет назад – в 1953 году. Тогда на трон Соединенного Королевства взошла королева Елизавета II. Она скончалась в прошлом году, а ее преемником стал ее сын, принц Чарльз, которого теперь принято называть королем Карлом III. Собственно, этот титул уже принадлежит ему с 10 сентября 2022 года.В общей сложности коронация продолжалась около двух часов. Ее кульминацией стало возложение короны на голову нового монарха. Это действо было поручено главе Англиканской церкви, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби. Священнослужитель возложил на голову Карла III корону Эдуарда Исповедника, который причислен к лику святых.Данный артефакт был создан в XVII веке. Корона весит 2,2 килограмма. Она выполнена из чистого золота и украшена 400 драгоценными камнями. Изделие обычно находится под надежной охраной в крепости Тауэр. Впервые ее использовали во время церемонии коронации в 1630 году, когда на престол взошел Карл II.- произнес священник при возложении короны, после чего эту фразу повторили все присутствующие.