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Завершилась церемония коронации нового британского монарха Карла III

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Завершилась церемония коронации нового британского монарха Карла III

В Лондоне завершилась церемония коронации нового британского монарха Карла III. Теперь он стал полноправным королем Великобритании.

Местом проведения торжественного мероприятия стало Вестминстерское аббатство. К нему присоединилось около трех тысяч гостей. Представители России и некоторых других государств приглашены не были.

До этого последняя коронация проходила в Британии 70 лет назад – в 1953 году. Тогда на трон Соединенного Королевства взошла королева Елизавета II. Она скончалась в прошлом году, а ее преемником стал ее сын, принц Чарльз, которого теперь принято называть королем Карлом III. Собственно, этот титул уже принадлежит ему с 10 сентября 2022 года.

В общей сложности коронация продолжалась около двух часов. Ее кульминацией стало возложение короны на голову нового монарха. Это действо было поручено главе Англиканской церкви, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби. Священнослужитель возложил на голову Карла III корону Эдуарда Исповедника, который причислен к лику святых.

Данный артефакт был создан в XVII веке. Корона весит 2,2 килограмма. Она выполнена из чистого золота и украшена 400 драгоценными камнями. Изделие обычно находится под надежной охраной в крепости Тауэр. Впервые ее использовали во время церемонии коронации в 1630 году, когда на престол взошел Карл II.

Боже, храни короля

- произнес священник при возложении короны, после чего эту фразу повторили все присутствующие.

Использованы фотографии:
https://coronation.gov.uk/
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21 комментарий
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 16:27
    +1
    Дедушка сменил Бабушку на троне. В отличии от Байдона у них нет реальной власти.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:15
      0
      Завершилась церемония коронации нового британского монарха Карла III


      Честно говоря пофиг.Тоже мне событие.Лучшие годы Великобритании уже в прошлом.
  2. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:27
    0
    А что не пригласили? Мы им золотишко тоннами, а они к нам как к зулусам, неблагодарные.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:35
      0
      В общей сложности коронация продолжалась около двух часов.

      Хоть двадцать. Оно, это событие нам каким-то боком нужно ? Во внешней политике этот король не уполномочен. А чем он и его гости закусывали, нашему обывателю не интересно.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:17
        -1
        На коронации Карла III собирался прибыть сам Зеленский. А его жёнушка уже несколько дней находится в Лондоне!
        Были ЗЕЛЕНСКИЕ приглашены на коронацию официально или собрались туду по собственной инициативе - не совсем понятно.

        Однако специолисты убеждены, что программа куралесения Зеленского по Европе в то время, как Укрорейх должен был в это время начать генеральное наступление, организовано именно Вашингтоном в связи трусостью Зеленского и его бегством от возможного ответного удара Москвы по Укрорейху за обстрел ВСУ Кремля, в котором в это время должен был находиться Путин.
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 16:29
    +8
    А нам-то какое дело?
    Какого-то царька, который ничем не управляет поставили на псевдотрон, который значит что-то только для бриташек.
    Нам-то какое дело?
  4. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 16:29
    +3
    Как показывает практика, удачное правление в Англии бывает у тех монархов, которые садятся на трон молодыми.
    Вряд ли престарелый Чарльз, став Карлом, отметится в Истории.
    Не успеет.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:35
    +8
    Плевать на эту аглицкую парочку-из плена вызволены трое наших летчиков.14 месяцев были в плену
  6. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:38
    0
    Такого даже в цирке не увидишь...
    -----------
  7. Severok
    Severok Сегодня, 16:40
    0
    Ну и трон ему с гвоздями остриями куда надо.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 16:46
    +1
    Этож сколько он подвигов совершил,судя по наградам!!......наверное,на Камилле....
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:50
    +1
    Для тех то не в курсе.На коронацию от КНР ,был послан человек уничтоживший революцию "Жёлтых зонтиков " в Гонконге.Очень интересное мероприятие ,стоимостью 250 млн фунтелей.Последствия будут в ближайшем будущем.Мне очень понравились высказывания ,королевской семьи в отношении жены Карлуши ,до коронации.А тут ещё задница подоспела в местные выборы.Рядовым англичанам должно жить должно стать легче и я подозреваю за счёт кого.
  10. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 16:56
    +2
    Кто бы там не рулил, результат не меняется...
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:03
    -2
    Внимательно просмотрел военных, которые участвовали в церемонии. Оказывается в армии GB женщин даже больше, чем в МО Шойгу. Правда по количеству генеральш "мы впереди планеты всей".
  12. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:07
    0
    Ну и нафига мне эта новость. Мне на эту дутую Диану у которой, кроме платьев ни фига красивого, было наплевать, а на этого чурку не Русского просто на какакать
  13. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 17:21
    0
    Это сюр какой то из ДЛС к киберпанку...
  14. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 17:28
    0
    Эдуард Исповедник жил ровно 1000 лет назад - почему "его корона" создана в 17-м веке??? Фальш, кругом фальш и подделка! Убогий "король" убогого "королевства".......................
  15. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:35
    0
    Не нашлось в Британии охочих до денег албанцев, которые бы запустили беспилотник в сторону коронованного?
  16. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:39
    0
    Чем руководствовался автор этой новости? Зачем эта бесполезная и даже вредная информация нормальному русскому читателю??? Другого ничего полезного не нашли? Наши солдаты в данную минуту воюют и погибают с этими англосаксонскими выродками, на кой тиражировать эту туфту на русском сайте??? Во истину что ли Россия - страна колония? Потому что такое раболепие перед митрополией это свойство что ни на есть страны колонии!
  17. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:44
    0
    В Лондоне завершилась церемония коронации нового британского монарха Карла III

  18. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:44
    0
    И что? Я должен от этого подпрыгнуть?