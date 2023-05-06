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Польша становится местом проведения крупнейших за последнее время учений НАТО «Anakonda–23»

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Польша становится местом проведения крупнейших за последнее время учений НАТО «Anakonda–23»

«Миролюбивый» Североатлантический альянс продолжает показывать свои мускулы близ границ России.


Местом для крупнейших учений альянса в этом году выбрана Польша (вероятно, за её «любовь» к России). Как стало известно, натовские учения под названием «Anakonda–23» начались сегодня и продлятся двадцать дней - до 26 мая.

Ядро участвующих в учениях военных составят поляки – более 12 тысяч человек. Сообщается, что в учениях будут задействованы все рода войск Польши. Примут участие в них и несколько подразделений армий стран альянса, включая США, Турцию, прибалтийские страны, а также и государств-партнёров. Напомним, что Украина также является страной-партнером НАТО.

Учения НАТО пройдут на четырёх полигонах Польши – Дравско-Поморске, Ожиш, Устка, Нова-Демба.

В ходе учений, по некоторым данным, будут задействованы такие вооружения, как танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубицы K9 Thunder, установки Krab, пусковые установки Langusta.

Очевидно, что учения направлены против России. Основной их целью является выявление уровня координации действий стран альянса и его партнёров на случай, как гласит официальный релиз, угрозы в регионе Балтийского моря.

4 апреля текущего года членом НАТО стала Финляндия, что значительно увеличило протяжность границы России со странами альянса.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Army Europe Images
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5 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:40
    0
    Чего то мне подсказывает, что Польша огребёт за свою политику. Не буду угадывать способ, но расплата будет однозначно.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 17:42
      0
      Цитата: Лешак
      Не буду угадывать способ

      Повеситься на той самой Анаконде. Нет?
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:42
    0
    Польша это Польша и от неё не отнять не взять... Со стародавних времен Польша всегда была против нас, даже тогда когда Варшава была нашей вотчиной, даже в смутные времена. Ну что теперь поделать... Поздно лечить сифилис когда хрен отвалился.
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 17:43
    0
    Думаю они хотят в режиме приближённом к реальности, отработать между собой сценарий предстоящего и давно рекламируемого наступления Украины.
  4. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 17:46
    0
    Хитрые пшукулечки хотят руками Наты чуток земельки хапнуть!